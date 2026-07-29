Боевая работа подразделений группировки войск «Север»

В Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения группировки войск «Север» выбили украинских боевиков из села Новая Сечь Сумской области, а воины группировки «Центр» заставили отступать вооруженные формирования киевского режима из поселка Светлое Донецкой Народной Республики.

На других направлениях противник также несет высокие потери: подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили до 200 украинских военнослужащих, группировки войск «Запад» - 210, «Южной» группировки - 200, «Центр»- 340, «Восток» - 330, «Днепр» - 50.

Боевая работа военнослужащих группировки войск «Север» в зоне проведения СВО

Кроме 1330 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый лишился за 24 часа: танка, девяти бронемашин, восьми орудий (среди них САУ «Богдана»), а также более 80 автомашин различного назначения.

Авиацией, ударными дронами, крылатыми ракетами и артиллерией наши воины поразили цели в 137 районах. А минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ: в порту «Николаев» сожгли склады с грузами военного назначения и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. А восточнее Одессы поразили два морских судна типа «сухогруз», доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

Средствами ПВО наши воины также сбили шесть авиабомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

Самолетом морской авиации Черноморского флота был потоплен в море безэкипажный катер ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции на 29 июля 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

191 899 - дронов.

667 - ЗРК.

30 351 - танков и бронемашин.

1 766 - РСЗО.

35 946 - орудий.

67 756 - единиц спецтехники.

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