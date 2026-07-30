В магазинах «Пятёрочка» стартовал экологический квест для всей семьи

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Увлекательная игра предназначена для всей семьи и подходит как для детей, так и для взрослых. Проект направлен на повышение знаний об экологии и формирование ответственного отношения к окружающей среде. К инициативе подключились порядка тысячи магазинов Москвы, Подмосковья, Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Что такое экослед человека, сколько ресурсов вложено в привычные вещи и как через самые простые действия, доступные каждому, сократить свое влияние на природу — ответы на эти вопросы участники узнают в процессе веселой развивающей игры, которая продлится до 30 августа 2026 года.

Принять участие могут все желающие. Для этого нужно:

1. отыскать на карте ближайшую «Пятёрочку», где проходит квест, и прийти в магазин;

2. отсканировать QR код, размещенный на плакате или на любой из шести карточек квеста;

3. пройти регистрацию на онлайн-платформе «Эковики»;

4. найти в магазине шесть QR кодов и ответить на вопросы.

Сориентироваться в поисках поможет Волчок-следопыт. Его изображение укажет, где среди магазинных полок спрятаны QR коды.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

«За каждым продуктом, предметом, вещью тянется свой экологический след. Он включает в себя природные ресурсы, потраченные на изготовление, доставку и использование; отходы, которые в результате этого образуются; углекислый газ, выделяемый в атмосферу и влияющий на климат. Поэтому важно с детства знать, как бережно и разумно выбирать товары и что делать с упаковкой и остатками еды. И мы подумали — где, как не в магазине, этому учиться? Так родилась идея нашего квеста. Благодаря нестандартному формату экологическое просвещение превращается для детей в весёлую занимательную игру. А для родителей это прекрасная возможность провести время со своим ребёнком», — рассказала Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

Цель квеста — познакомить участников с простыми действиями по уменьшению собственного экоследа. К ним относятся: отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, следование принципу достаточности (не покупать больше, чем можешь съесть, и бережно относиться к продуктам), а также выбор товаров местных производителей для снижения расхода топлива и выбросов парниковых газов. «Мы уверены, что среди покупателей нашего партнера много людей, которых волнуют экологические проблемы. Но они не всегда знают, как внести свой вклад в их решение. Ценность квеста в том, что он показывает простые повседневные шаги, которые каждый может легко предпринять, чтобы уменьшить свой экослед. Мы надеемся, что как можно больше покупателей присоединятся к этому квесту-приключению — и у природы станет еще больше помощников!» — выразила мнение представитель ключевого партнёра проекта, председатель правления Движения ЭКА Татьяна Честина.

В финале всех участников ждут цифровые призы: чек лист экопривычек, доступ к экологической киноподборке и месяц бесплатной образовательной подписки на платформе постоянного партнёра торговой сети — онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

«Самые устойчивые привычки формируются тогда, когда ребёнок сам приходит к ним через игру, исследование и совместное обсуждение. Квест дает возможность увидеть, что экология — часть повседневной жизни каждого человека. Даже обычный поход в магазин может стать поводом поговорить о разумном потреблении, выборе продуктов, бережном отношении к ресурсам и ответственности за свои поступки. Мы уверены, что участие в квесте превратится для многих семей в первый шаг к осознанным экологическим привычкам», — считает руководитель образовательных проектов «Ноль Плюс» Пётр Агеев.

Экология — одно из основных направлений социальной ответственности торговой сети. Оно включает в себя не только снижение экоследа от собственной операционной деятельности компании, но и работу с покупателями по формированию разумного потребления и экологической осознанности. Семейный квест «В поисках экоследа» создан как часть большого проекта «Центры местного сообщества» в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой».

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