Четвероногие психологи: Собаки и лошади учат детей доверять миру и дарят надежду

Фото: Благотворительный фонд «Шалаш».

В этом спокойном присутствии и общении без слов формируется умение понимать других, исчезают страхи, рождаются доверие и вера в собственные силы, а вместе с этим происходит настоящее исцеление.

С хаски рай и в «Шалаше»

В Ленинградской области работает благотворительный фонд «Шалаш». Там точно знают: собака - проводник во взрослый мир, в котором нужно быть готовым к любым трудностям, встречам и неожиданным поворотам. Главные специалисты здесь - хаски, которых когда-то бросили хозяева. Собаки с трудной судьбой лечат детей с судьбой еще более сложной - воспитанников детских домов и ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Президент фонда Татьяна Шалина отмечает, что именно животные помогают их подопечным строить комфортные отношения с людьми. «Собака - существо другого вида. Она видит мир иначе, думает по-другому. Ребенку нужно с ней наладить контакт, чтобы составить команду. Иначе они работать не смогут», - объясняет Татьяна.

Занятия проходят в несколько этапов: знакомство с хаски, затем практика: бег с собакой по пересеченной местности и активная пешая прогулка с собакой со специальным снаряжением - летом, зимой - нарты, запряженные двумя собаками, в финале - соревнования. Ребята учатся не только управлять упряжкой, но и взаимодействовать, договариваться со своими пушистыми партнерами.

Фото: Благотворительный фонд «Шалаш».

Психологи фонда отмечают потрясающий эффект: закрытые в себе подростки начинают больше говорить с другими людьми, у них появляются друзья. Сами ребята признаются: именно собаки дали им понимание окружающих.

В 2025 году команда открыла Центр адаптивного конного спорта: иппотерапия, ипповенция, оздоровительная верховая езда и волонтерский проект «Мой друг - лошадь».

Проекты «Шалаша» поддерживают власти Петербурга и Ленобласти, Фонд президентских грантов и Фонд Потанина, а работу лидеров фонда отметили на Премии «Женщины НКО»: Татьяна Шалина стала победителем в номинации «Прорыв года», а помощник президента организации, участник Школы лидеров НКО «Новые горизонты» Дарья Рыбакова - призером в номинации «Здоровье нации».

В «Шалаше» 125 хаски и 18 лошадей. Хаски - безобидные собаки. Дети это чувствуют, поэтому быстрее идут с ними на контакт.

Маленький коллектив с большим сердцем

Перенесемся на юг страны. В Ростове-на-Дону есть региональная федерация спортивно-прикладного собаководства. Для Анастасии Ерыжинской работа с собаками - любимое дело. Она была и спортсменом, и тренером, а в мае прошлого года встала у руля организации.

Сегодня в федерации 35 спортсменов - немного по столичным меркам, но для коллектива каждый из них важен. Особенно Анастасия гордится атмосферой в команде. Но главное: что дают собаки? Анастасия уверена: они улучшают здоровье нации. «Все болезни от нервов, - цитирует она народную мудрость. - Когда ты улыбаешься и радуешься, ты не нервничаешь, а заряжаешься позитивом».

Занятия с собаками снижают уровень кортизола, улучшают координацию, учат концентрации. Для детей с инвалидностью собака становится мостом к коммуникации. Для взрослых спортсменов - способом выплеснуть стресс и найти единомышленников.

- Представьте, что вы участвуете в соревнованиях по фигурному катанию или танцуете в паре. Одно неверное движение - танец рассыпался. Вы учитесь доверять друг другу, уважать своего партнера. С собакой абсолютно так же. И только доверие, поддержка и помощь на всем протяжении спортивной жизни помогут вам с собакой встать на пьедестал, - добавляет Анастасия.

Именно собака оказывается самым преданным другом для тех, кто потерял веру в себя. Она просто ждет, когда ей протянут руку. Или поводок. А в ответ дарит самое главное - веру в добро.

Иппотерапия дарит крылья

В Нижнем Новгороде есть место, где лошади не просто животные, а настоящие проводники к внутренней силе и здоровью. АНО «Достижение» под руководством Татьяны Грязновой - это пространство, где адаптивная верховая езда и иппотерапия помогают самым разным людям находить опору. Здесь занимаются дети с особенностями развития, пожилые люди, семьи в кризисной ситуации, а также жены и матери участников СВО.

Уникальность работы Татьяны - в умении видеть в каждом человеке не диагноз, а потенциал. Одна из участниц, 72 летняя женщина, благодаря регулярным занятиям смогла избежать серьезной операции на сердце. Такие истории становятся не просто личными победами, а доказательством того, как природное движение лошади помогает телу восстанавливать естественные ритмы.

Связь поколений. Фото: АНО «Достижение».

Особое место в «Достижении» занимают подростки, которых часто называют «трудными». Для них создают среду, где можно не просто научиться держаться в седле, но и почувствовать свою значимость. Конная стрельба из лука, фланкировка, джигитовка - эти занятия дают ребятам возможность раскрыть себя, а иногда и выбрать будущую профессию.

Татьяна постоянно расширяет границы помощи, участвуя в инициативах для женщин и девочек, где лошадь - часть большого разговора о здоровье, самоценности и поддержке. Но именно в конной терапии она видит тот самый «эффект крыльев»: когда человек, даже оказавшись в самой сложной ситуации, начинает верить, что впереди есть свет.

Ровная осанка у коня - ровная ходьба у ребенка!

В «Новополье» под руководством Анны Лаппе лошадь - это не только про спорт и красоту движения, но и про ответственность, заботу и первые профессиональные навыки. Ребята осваивают уход за лошадьми, узнают основы ветеринарии и учатся понимать язык этих больших и чувствительных животных.

В реабилитационном центре «Сердце» помогают детям с особенностями развития комплексно - на занятиях работают не только инструкторы по верховой езде, но и логопеды, психологи, специалисты по лечебной физкультуре, массажисты и арт терапевты. Так взаимодействие с лошадью становится частью большой поддерживающей системы.

Для многих семей «Новополье» под Санкт-Петербургом - это место, где впервые появляется ощущение, что все возможно. Здесь ребенок, который раньше боялся подойти к лошади, спустя несколько месяцев уверенно ведет ее под уздцы. Здесь подростки, увлеченные конным спортом, начинают задумываться о профессии ветеринара или берейтора. А родители учатся видеть в своих детях не ограничения, а способности, которые просто требуют особого подхода.

Анна выстраивает пространство, где рядом с лошадью человек становится внимательнее к себе и к другим. Уход за животным учит ответственности, верховая езда - доверию и балансу, а совместная работа в команде - тому, что каждый вклад важен.