Вода не прощает: Александр Моор объявил режим ЧС в Тюменской области

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюменской области зафиксирована критическая гидрологическая ситуация, которая потребовала от властей немедленного реагирования. Глава региона Александр Моор подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Это решение вступило в силу с полудня 28 июля и направлено на оперативную защиту населения и инфраструктуры от стихии.

Главная причина беспокойства — река Тура, уровень которой продолжает ставить антирекорды. По данным на утро 28 июля, водомерная отметка достигла отметки в 877 сантиметров. Для сравнения: это значение уже превысило пиковые показатели 2016 года, которые запомнились жителям региона надолго. Вода вышла на пойменные территории и, что самое тревожное, начала проникать непосредственно в границы населенных пунктов, создавая реальную угрозу для частных домовладений и приусадебных участков.

По словам губернатора, регион имеет дело с уникальным мощнейшим летним паводком, спровоцированным аномальным количеством осадков. «Только за июнь в Тюмени выпало 2,5 месячной нормы осадков. Такая же ситуация — выше по течению в соседних регионах по всему бассейну Туры, — подчеркнул глава региона. — В итоге мы получили рекордный для лета рост уровня воды».

Как акцентировал внимание Александр Моор, данный статус открывает доступ к ресурсам, которые в обычное время задействовать нельзя. Теперь у муниципалитетов появляется возможность в ускоренном порядке привлекать региональные силы и средства. Это значит, что оперативно будут направлены дополнительные бригады, спецтехника и материальные резервы именно туда, где ситуация складывается наиболее остро.

В тексте постановления четко перечислены адреса домов, которые на данный момент признаны находящимися в зоне чрезвычайной ситуации. Жители этих точек автоматически получают право на единовременную финансовую поддержку. На сегодня помощь рассчитана в размере 15 675 рублей на каждого члена семьи. При этом власти подчеркивают: список пострадавших адресов не является закрытым. По мере распространения воды и выявления новых подтопленных объектов перечень будет оперативно дополняться — мониторинг ведется в круглосуточном режиме.

Однако главные выплаты ждут тюменцев после того, как вода начнет отступать. Сразу после прохождения пика паводка специально сформированные муниципальные комиссии приступят к детальному обследованию каждого пострадавшего строения. Именно по итогам этих проверок будет принято решение о компенсации за утраченное имущество. Если дом или имущество признают полностью уничтоженными, собственник получит 156 750 рублей. В случае, если повреждения будут оценены как частичные, сумма компенсации составит 78 375 рублей.

Вся самая свежая информация о колебаниях уровня воды, а также детальный порядок оформления выплат доступны в чат-боте «Паводок.инфо», который работает на базе мессенджера МАКС. Кроме того, на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в ближайшее время появится специализированный раздел с разъяснениями условий и сроков получения матпомощи.

Для тех, кто предпочитает живой диалог, круглосуточно работает единая горячая линия по номеру 122. Операторы колл-центра готовы дать развернутые консультации по всем вопросам, касающимся эвакуации, безопасности и компенсаций.

«Продолжаем принимать все необходимые меры для защиты населенных пунктов от паводка», — резюмировал Александр Моор, дав понять, что ситуация остается на личном контроле у руководства региона. Сейчас главная задача — не только купировать последствия разгула стихии, но и обеспечить полную безопасность людей, чтобы после спада воды каждый пострадавший знал: государство готово подставить плечо.