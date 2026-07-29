Женщина, которая держит мир: Как многодетные мамы становятся лидерами и меняют жизнь вокруг

Фото: Галима ИСРАФИЛОВА.

Победительницы Премии «Женщины НКО» и участницы Школы лидеров НКО «Новые горизонты» доказывают: семья и лидерство - не взаимоисключающие понятия, а две стороны одной медали.

Под крыльями родительской любви

Режиссер, актриса, руководитель театральной мастерской «Маска», руководитель филиала межрегиональной социально ориентированной общественной организации «Экология женщины» в Новосибирской области… Список регалий многодетной мамы Дарьи Самоуковой можно продолжать бесконечно, но главное - она точно знает, как сделать так, чтобы женщина с тремя и более детьми чувствовала себя настоящей королевой и дома, и на работе.

Фото: Мария ИВАНОВА.

Два года назад в Новосибирской области Дарья начала с малого - собрала вокруг себя 30 знакомых многодетных женщин. Сегодня их почти 300. За это время она провела 27 женских завтраков в формате коучинга, организовала фотовыставку «Когда цветет душа» и придумала авторский проект «Крылья любви». В проекте участвуют многодетные семьи с тремя и более детьми и семьи участников СВО.

- Мы показываем не просто многодетную маму, а мы показываем маму, папу и под их крыльями любви всю семью. Это очень красиво и действительно мотивирует на рождение. И наши молодые люди, глядя на эти фотографии и читая описания этих семей, понимают, что рожать на самом деле не так и страшно, - говорит Дарья.

Герои фотопроекта - ученые, юристы, врачи и бизнесмены. Каждая из них продолжает развиваться, строить карьеру и при этом растит детей.

Показательно, что за последний год в сообществе родилось больше десяти малышей. Женщины перестали бояться рожать, потому что увидели: рядом есть те, кто подставит плечо. И, как отмечает Дарья, сообщество направлено на то, чтобы делать многодетность модной. И, судя по цифрам, это работает.

«В первую очередь я - мама»

Если Дарья - больше про творчество, то Наталья Кануткина из Мурманской области - про системную работу. Она мама четверых детей, руководитель некоммерческой организации «Многодетные Заполярья», региональный представитель Совета матерей и член Совета по реализации стратегии в интересах женщин. Но как она сама говорит: «В первую очередь я - мама».

Фото: Из личного архива Натальи Кануткиной.

Ее организация работает в суровых условиях Севера, где поддержка особенно важна. Наталья помогает семьям адресной помощью, защищает их интересы. За последние годы она стала победителем конкурса социальных проектов «В кругу семьи», лауреатом премий «Женщина года - 2023» и «Женщина НКО - 2026». Но главное - не грамоты, а слова благодарности от семей, которым смогли помочь.

- Мой день начинается, как у любой мамы, с заботы о детях. А дальше - десятки задач, звонки, встречи, организация мероприятий, помощь семьям. Иногда это срочные вопросы, иногда - долгие проекты. Но за каждым решением - конкретные люди и их судьбы, - делится она. - Мы делаем так, чтобы каждая мама знала, что она не одна.

Для Натальи лидерство - это ответственность. Она называет свою миссию «мягкой силой» и точно знает: когда женщины объединяются, даже самые сложные задачи решаются легче. Ей важно, чтобы голос многодетных семей был услышан, а женщины поверили в себя и перестали бояться действовать.

За кулисами материнства

Что общего у режиссера из Новосибирска и общественницы из Заполярья? Они обе выбрали не просто путь матери, а путь лидера. И обе уверены: каждая женщина может совмещать семью и активную общественную деятельность - нужно лишь окружение, которое верит в тебя.

- Человеку нужен человек. Я считаю, что женщине также обязательно нужна женщина. И все наши мероприятия нацелены на поддержку и создание поддерживающей среды для многодетных женщин, - говорит Дарья.

А Наталья подчеркивает:

- Быть женщиной, быть мамой, быть руководителем - это не всегда просто. Это ответственность и усталость, выбор каждый день идти вперед. Но это и огромная сила. Сила менять жизни, сила помогать, сила объединять людей.

Главное - они «заняты добрыми делами» и каждый день формируют будущее: в семьях растут дети, которые видят перед собой сильных, любящих и деятельных мам. И, возможно, именно такие женщины, как Дарья и Наталья, держат мир на своих плечах. Потому что каждая из них знает: вместе мы можем больше.

Фото: Из личного архива Натальи Кануткиной.

Опыт, который помогает другим

Москвичка Наталья Машкова - мама десятерых детей. Она работает программным директором благотворительного фонда «Открывая горизонты» и уверена: многодетное родительство помогает не только в семье, но и в работе.

- Когда мы с мужем глубже погрузились в тему детей, оставшихся без попечения родителей, поняли, что готовы принять в семью ребенка, у которого никого нет. Так постепенно наша семья стала большой: сегодня у нас четверо кровных и шестеро приемных детей, - рассказывает Наталья.

По профессии она финансист, но со временем решила перейти в некоммерческий сектор. Начав с волонтерства, Наталья увидела, что многим благотворительным проектам не хватает системного подхода. Именно этот опыт она и привнесла в работу фонда.

Одна из его программ - «Твоя траектория», которая помогает воспитанникам детских домов определиться с профессией и подготовиться к самостоятельной жизни. Сейчас команда запускает новый проект «У тебя получится» для девушек из социально уязвимых категорий. Он посвящен вопросам безопасности, личных границ, целеполагания и уверенности в себе. По словам Натальи, многодетность стала для нее настоящей школой управления.

- Если бы у меня не было такой большой семьи, я вряд ли стала бы настолько системной, многозадачной и стрессоустойчивой. Опыт родительства очень помогает, когда отвечаешь за десятки проектов и работаешь с большим количеством людей. Но я убеждена: любая система будет работать только тогда, когда в ее основе лежат уважение, забота и внимание к человеку. Именно так рождаются перемены. Мы видим, как дети в наших программах проходят путь от мысли «я никому не нужен» к уверенности «я справлюсь, я смогу построить свое будущее». И каждый из нас может стать частью этого пути.