Тайна Стоунхенджа раскрыта: атланты спасали святыню от потопа?

Знаменитая обсерватория каменного века, Стоунхендж, построена из гигантских камней. Фото: Markus Gann via www.imago-images/Global Look Press

Знаменитая обсерватория каменного века, Стоунхендж, построена из гигантских камней. Люди, не знавшие даже колеса, не просто подняли глыбы весом от 2 до 25 тонн и поставили в ряд, а еще и зачем-то притащили их издалека, везли сотни километров. Как они это провернули и зачем? Австралийские геологи изучили историю только одного, зато самого знаменитого, камня в обсерватории. И, похоже, нашли изящный ответ, заставляющий вспомнить о «всемирном» потопе и легендарных атлантах. Статья опубликована в издании Journal of Quaternary Science.

ТАЙНА СИНЕГО МОНОЛИТА

Цивилизация, населявшая север Европы несколько тысяч лет назад, еще в каменном веке, похоже, обожала звезды. Во всяком случае, она оставила несколько сотен обсерваторий. Некоторые представляют собой просто вырубленную в скале площадку, откуда видно, как Солнце в дни равноденствий и солнцестояний садится за приметные горы. Стоунхендж (его начали строить 5 тысяч лет назад) намного эффектнее. Кольца из колоссальных камней, выставленных точно по кругу, и так, что через арки видны ключевые точки горизонта – непревзойденное достижение науки и инженерии.

Сначала люди все разметили, и в нужных точках воткнули бревна. Но примерно 4,5 тысяч лет назад строители доставили откуда-то так называемые синие камни (в окрестностях Стоунхенджа таких нет), и постройка преобразилась.

Среди этих синих камней выделяется Алтарный камень – монолит весом 6 тонн и длиной 5 метров. Ему явно отводилась особая роль: в день зимнего солнцестояния солнечный свет, прошедший через одну из арок, падал именно на него. Сегодня он лежит – но, вероятно, он и задумывался как лежачий (и на нем могли зарубками отмечать позицию солнечных теней).

Главная же интрига вот в чем. Если прочие синие камни привезли из Уэльса, за 200-300 км, то Алтарный камень, как установили геологи, происходит из Шотландии, за 700-750 км. Допустим, раз строители были в состоянии волочить монолит 300 км, то проволокут и 700. Однако, зачем?

Древние люди поклонялись Алтарному камню. Фото: Xinhua/Global Look Press

ЭТО БЫЛИ НЕ ЛЮДИ

Когда-то в Шотландии было большое озеро. В озере копился ил. Потом он спрессовался и окаменел. Алтарный камень как раз и состоит из таких осадочных пород. Его шотландское происхождение сомнению не подлежит.

И вот археологи и реконструкторы ломали головы: на лодках? На гигантских носилках? Волоком? А что, если Алтарный камень… доставили не люди, задались вопросом австралийские геологи. Нет, не пришельцы. А, например, ледник.

Если ваша дача расположена севернее Оки, вы нет-нет, да обнаружите гранитные камешки, может, даже небольшие валуны. Чем севернее, тем валуны становятся больше. На севере Московской области иные не поднять. А в Тверской области таких монолитов уже очень много. Не говоря о Новгородской и Ленинградской областях.

Никаких гранитов в Средней России изначально не было. Гранит – это древняя порода, из которой состоит «основа» Восточно-Европейской платформы. Эта основа на 1,5 километра покрыта осадочными породами, оставленным древними морями. Чтобы добыть гранит в Москве, надо бурить 1,5 километра.

Но гранитный щит выходит на поверхность в Мурманской области и западнее, в Скандинавии. Оттуда ледник все эти валуны в наши края и принес. Ледник представлял собой стену льда высотой 200-300 метров. Эта стена двигалась, как бульдозер, подхватывая миллионы тонн камней. Когда около 10 тысяч лет назад «стена» стала таять, камни просто остались лежать.

Поэтому идея с ледником показалась австралийцам интересной. Они составили численную модель, и да! Алтарный камень вынесло из Шотландии… вот только к Стоунхенджу не принесло. А бросило там, где ныне плещется Северное море, у Восточного побережья Англии.

Чушь какая-то. Камень пришлось еще и со дна моря доставать? Ну, не совсем.

Алтарный камень на лодках перевезли на восточное побережье Англии. Где снова возвели святилище и поклонялись ему. Примерно 2-3 тысячи лет! Фото: Xinhua/Global Look Press

СПАСТИ РЯДОВОЙ КАМЕНЬ

Дело в том, что никакого Северного моря тогда не было. Ведь ледник (он отступал, но еще был силен) забрал в себя много воды. И уровень моря понизился. Сегодня глубина Северного моря в среднем – 300 м, но часто попадаются отмели по 10-15 метров. Несколько тысячелетий назад все это было сушей.

И здесь располагалась земля, на которой жили первобытные люди. Геологи называют эту «Атлантиду», этот утраченный «материк» Доггерленд. Он соединял Англию (она не была островом) со Скандинавией.

Если бы мы могли пройтись по Доггерленду, нас бы поразило обилие наваленных тут и там камней. «Это как на месте снесенного жилого квартала», говорят исследователи. Ведь именно по Доггерленду проходила морена: «каменный фронт» ледника.

У скандинавов и жителей севера Англии к валунам особое отношение. Люди понимают, что этим камням тут не место. В шведском фольклоре считается, что их набросали тролли. Да и у нас, в русском фольклоре, иные монолиты (например, Синий камень на Плещеевом озере) наделяются особыми свойствами.

И именно тогда, в Доггерленде, люди выделили Алтарный камень, и поклонялись ему, сказано в исследовании. Вероятно, он стал центром какого-то святилища.

Но ледник таял, а море наступало. Примерно 7 тысяч лет назад Алтарный камень, сказано в исследовании, оказался на острове. Площадь которого стремительно сокращалась. Первобытные люди сообразили, к чему все идет. Они поняли: Алтарный камень надо спасать.

И на лодках (тут без вариантов) они перевезли его на восточное побережье Англии. Где снова возвели святилище и поклонялись ему. Примерно 2-3 тысячи лет!

Наконец началось строительство Стоунхенджа. Видимо, сие воспринималось как общее дело для всех племен. В Стоунхендж решили собрать все региональные святыни. Именно это объясняет, почему камни для строительства просто не взяли поблизости. Стоунхендж сооружали из особых, святых камней.

От точки, где теперь находился Алтарный камень, до Стоунхенджа намного ближе, чем от Шотландии. Все те же 200-300 км. Так что 700 км волочить его не пришлось. Мы по-прежнему не знаем, как именно его транспортировали, но теперь хотя бы понимаем, почему и зачем.

ДЕЛО БЫЛО В АТЛАНТИДЕ?

Если внимательно почитать исследование, то придется согласиться, что оно представляет собой твердую «геологическую» основу, окутанную флером остроумных или шатких догадок и предположений. Картина затапливаемого острова, в центре которого стоит Алтарный камень, а вокруг суетятся встревоженные люди в шкурах, выглядит эпической и вполне тянет на «катастрофу Атлантиды», но она же домыслена!

О том, что Атлантида – именно Доггерленд, говорят давно. Аргументов много. Совпадает время (около 7-10 тысяч лет назад), сам характер катастрофы (потоп), и даже кольцевая планировка, описанная Платоном (Стоунхендж – композиция из колец, и кто поручится, что такие же каменные рукотворные кольца не строили в Доггерленде). То, что Атлантида была «за Гибралтаром», пусть не смущает: для греков и Северное море «за Гибралтаром».

Но есть и серьезные возражения. Главное, непонятно, как люди каменного века сумели сохранить предание о затоплении Доггерленда и передать его египтянам, а те – Платону. Но это уже другая история.

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