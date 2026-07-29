Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки Фото: REUTERS.

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки, сообщает Associated Press. Голосование завершилось с результатом 51 голос против 47. Кандидатуру Клейтона поддержали все республиканцы, а демократы выступили единым фронтом против. Теперь он возглавит Управление директора Национальной разведки (ODNI), координирующее работу всех 18 разведывательных ведомств страны.

Президент Трамп уже поздравил Клейтона с успешным голосованием.

«Джей выдающийся во всех отношениях и проделает блестящую работу на посту директора!», - написал президент США в своих соцсетях. А вот работу его предшественницы Тулси Габбард хозяин Белого дома блестящей вовсе не посчитал. Потому и отправил ее в отставку.

КТО ТАКОЙ ДЖЕЙ КЛЕЙТОН: ЮРИСТ И БИРЖЕВИК

Уолтер Джозеф «Джей» Клейтон-третий — фигура, не вполне привычная для поста главы Нацразведки. Он не кадровый разведчик и тем более не военный.

Клейтон родился в 1966 году в Вирджинии, а вырос в Пенсильвании. По образованию он инженер и юрист: окончил Пенсильванский университет по специальности «инженерное дело» получил степень бакалавра и магистра в области экономики в Кембридже, а затем вернулся в альма-матер, где получил юридическое образование.

Затем Клейтон почти 20 лет проработал в нью-йоркском офисе юридической фирме Sullivan & Cromwell, пройдя путь от младшего юриста до одного из ведущих партнёров. Главной специализацией Клейтона были слияния и поглощения, а также первичные публичные размещения (IPO)

Этот опыт позволил американцу получить свое первое назначение на государственную должность - с 2017 по 2020 год, в период первого президентства Трампа, он был председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам. На этом посту запомнился последовательным смягчением и упрощением правил торговли ценными бумагами, что совпадало с курсом тогдашней американской администрации на снижение регуляторной нагрузки на бизнес.

КЛЕЙТОН ВЕЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ МАДУРО

После ухода из Комиссии в декабре 2020 года Джей Клейтон не остался без работы — напротив, он активно совмещал частную практику, корпоративное управление и преподавательскую деятельность, например вернулся в Sullivan & Cromwell, где стал старшим советником. При этом часто консультировал госорганы по вопросам корпоративного управления, рынков и регулирования.

В 2025 году Трамп вновь сыграл ключевую роль в карьере Клейтона и назначил его прокурором Южного округа Нью-Йорка.

На посту федерального прокурора Клейтон запомнился недолгим, но очень насыщенным периодом: он инициировал борьбу с уличной преступностью и курировал дела, имеющие международное значение.

Именно офис Клейтона курировал расследование в отношении экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в незаконном обороте наркотиков после того, как политик был захвачен американскими военными и доставлен в Манхэттен для суда.

Клейтон сыграл и ключевую роль в расследовании связи Билла Клинтона с финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном. Именно при Джее бывшего президента США вызывали несколько раз в суд для показаний.

За это прокурор набрал еще больше «очков» со стороны Трампа, после чего он и выдвинул его кандидатуру на пост главы Нацразведки.

Клейтон заявил, что готов предоставлять Украине разведывательную информацию «для противостояния российской агрессии». Фото: REUTERS.

НОВОГО ГЛАВУ НАЦРАЗВЕДКИ США УТВЕРДИЛИ СО СКАНДАЛОМ

При этом процесс назначения оказался для Клейтона достаточно непростым. Изначально демократы были готовы его поддержать — Джея считали меньшей проблемой по сравнению с исполняющим обязанности главы разведки Биллом Палти, которого расценивали как откровенно некомпетентного.

Однако всё изменили слушания в сенатском комитете по разведке 15 июля.

Клейтон наотрез отказался признать, что Джо Байден честно выиграл выборы 2020 года. Он использовал формулировки в духе «Байден был сертифицирован как победитель» и «процедура была соблюдена», но так и не произнёс фразы «Байден победил».

В итоге все демократы проголосовали против Клейтона, но это не помешало утвердить его в должности из-за контроля республиканцев над верхней палатой Конгресса США.

КАК ДЖЕЙ КЛЕЙТОН ОТНОСИТСЯ К УКРАИНЕ

В ходе слушаний Клейтон заявил, что готов предоставлять Украине разведывательную информацию «для противостояния российской агрессии». Он назвал Китай «ведущим экономическим и геополитическим вызовом» для США, но при этом допускал возможность широкого экономического сотрудничества с Пекином.

Новичок вступает в должность в непростой момент. Управление директора Национальной разведки при Трампе утратило часть своего влияния. Реальным голосом администрации по разведывательным вопросам считается директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как отмечает CNN, новый директор наследует ослабленный офис, чьи полномочия и значимость находятся на исторически низком уровне.

ПОЧЕМУ ТУЛСИ ГАББАРД УШЛА ИЗ НАЦРАЗВЕДКИ

Предшественница Клейтона, Тулси Габбард, покинула пост в июне 2026 года из-за болезни мужа. Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предшественница Клейтона, Тулси Габбард, покинула пост в июне 2026 года. Официальная причина — болезнь мужа: у Абрахама Уильямса диагностировали редкую форму рака костей.

Габбард написала в письме Трампу: «К сожалению, я должна подать в отставку с 30 июня 2026 года. У моего мужа недавно диагностировали чрезвычайно редкую форму рака костей». Трамп похвалил её за «невероятную работу».

Однако её уход связывают с отсутствием лояльности Трампу.

Габбард публично расходилась во мнениях с президентом США и заявляла, что американская разведка не имеет данных о стремлении Тегерана восстановить ядерную программу, а также выступала против эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, Габбард критиковала позицию НАТО в отношении России, называя разжиганием страха и провоцированием большого конфликта.

Еще одним фактором отставки стал конфликт с ЦРУ. Габбард призывала к кадровым изменениям в структуре и критиковала ее деятельность, в частности, за отказ передавать документы о ковиде, убийстве президента Кеннеди и расследовании якобы вмешательства России в американские выборы.

В конечном счете в закулисной борьбе американских спецслужб победило именно ЦРУ. Как писал Reuters, неудобную Габбард попросил уйти в отставку Белый дом.

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