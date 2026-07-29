Неосторожная попытка сделать людей лучше стоила ученому жизни: что показала история с гибелью Никиты Зезина

Ученый, как известно, совершил ошибку в своих расчетах. Вовсе не он провел воспитательную беседу. С ним провели Фото: Соцсети.

Странно, но в истории с гибелью ученого, директора Уральского аграрного научно-исследовательского центра и члена-корреспондента Российской Академии наук Никиты Зезина, оказывается – две правды.

Никогда бы не подумал. В сети уже наклевывается спор – имел ли право профессор, обнаружив, весело гоняющих на квадроциклах детишек по экспериментальным посевам сельхозкультур (над которыми годами трудились ученые), их ловить?

Имел ли право ученый сажать детей в свою машину и везти к родителям?

Зезин ведь на свою беду повез детишек не в полицию, он решил провести воспитательную беседу с взрослыми. Мол, нехорошо. Дети. Одни. За городом. Травят поля.

«Меня поразило, что маленькие дети далеко от города и совсем одни. Я хотел им помочь, оставить их вечером одних на поле рядом с лесом и железной дорогой я просто не мог», — напишет позже в своем заявлении в полицию Зезин, объясняя свой «ужасный» поступок.

Ученый, как известно, совершил ошибку в своих расчетах. Вовсе не он провел воспитательную беседу. С ним провели. Избивали его, уверен, в педагогических целях, чтобы знал – «воспитывать» чужих детей нельзя ни при каких обстоятельствах. Это абсолютное правило в 21 веке.

В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученого Никиты Зезина Фото: Соцсети.

И даже после смерти избитого ученого, часть родителей этому правилу свято (а скорее – инстинктивно) верит. Они обороняют свое чадо от всего мира, не разбирая прав он или нет. От чего, кстати, страдают многие учителя. Это их главная боль. Попробуйте на их месте обратиться к родителю школьного хулигана, срывающего уроки – ох, вы много нового о себе узнаете. Что вы некомпетентны. Что вы моральный садист. Что вы просто преследуете «моего хорошего мальчика»… Хотя скорее скажут «ты, с..а, преследуешь».

Мне ответят – пожалей родителей. У них инстинкты. Нет ничего страшнее разгневанной медведицы и перепуганного отца, бывшего гаишника…

Мне скажут – вот зануда. Сам что ль в детстве соседские яблоки не воровал? Не лазил по стройкам? Не таскал горох с колхозных полей? Разве можно запретить легкие детские шалости?

Лазил. Таскал. Только напомню. Тому самому екатеринбургскому отцу, кто избил ученого. Помнишь, чего мы боялись?

Самое страшное был даже не сторож, который мог выстрелить из ружья солью. Не сосед, который наверняка оборвет уши. Настоящий провал – когда приводят тебя, опозоренного яблоко-крада, домой, и просто передают «ласковым» родителям. Вот где ты «огребал» настоящую расплату за ребяческий грех.

Ровно то, что и пытался сделать ученый. Старый добрый метод – передать, посмотреть в глаза и услышать: «Извините». Точно так в наше время родители часто даже благодарили тех, кто дал их шалопаю урок на будущее: воровать и портить чужое имущество нельзя!

Покойный был крупнейшим ученым в селекции растений, он делал их лучше. Возможно, это была неосторожная попытка сделать тоже самое и с людьми.

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