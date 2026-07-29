Подразделения группировки «Север» продолжают создавать полосу безопасности Фото: скриншот видео.

Военные подразделения группировки войск «Север» успешно взяли под контроль населенный пункт Новая Сечь в Сумской области. Штурмовые отряды, при поддержке артиллерии и ударных БПЛА, закрепились в селе, полностью вытеснив украинских националистов.

После этого были проведены зачистки зданий и прилегающей территории. Село Новая Сечь использовалось противником как опорный пункт, где располагались укрытия расчетов ПВО, артиллерии и пунктов управления БПЛА.

Занятие этого населенного пункта способствовало расширению безопасной зоны вдоль российской границы.

Подразделения группировки «Север» продолжают создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, продвигаясь на нескольких направлениях и оттесняя противника от границы для защиты мирного населения.

В интервью командир батальона 37-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным «Октябрь» рассказал об освобождении донецкого города Красный Лиман. Он отметил сложность подхода к городу из-за открытой местности и активного использования дронов противником, который заранее готовил оборону.

Когда батальон «Октября» уже закрепился в городе, враг перестал оказывать активное сопротивление, и попрятался по подвалам. Сейчас проводятся зачистки, выявление и поражение оставшихся боевиков, в том числе тех, кто маскируется под мирное население.

«Бойцы ВСУ реальной обстановки вокруг себя не знают, при сдаче в плен удивляются нашей численности и присутствию. Личный состав нашего батальона подготовлен. Выполняет задачи, стремится в западном направлении. Останавливаться никто не будет!», - подчеркивает комбат.

Заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» с позывным «Рэбит» сообщает об успехах операции в Константиновке (ДНР). Его подразделения постепенно наращивают присутствие на занятых позициях, вынуждая противника сдаваться.

«Рэбит» говорит, что боевики ВСУ испытывают трудности со снабжением из-за уничтожения тяжелых коптеров. Пленные деморализованы и сообщают о крайне скудном пайке. Акцию ВСУ с проникновением в местный Дом культуры с украинскими флагами российский комбат назвал глупостью и «дуростью командиров», которая привела к неоправданным потерям целого батальона ВСУ.

«Незаметно им все равно не удалось просочиться, просто попали в нашу мясорубку», - вспоминает «Рэбит» и приводит еще один пример необъяснимой жестокости украинских боевиков, которые отработали FPV-дронами по... бабушкам 49-го и 47-го года рождения.

Украинские боевики пытались помешать пожилым женщинам эвакуироваться из своих домов.

«Ранили обоих. Наши парни оказали им помощь. Слава Богу, они живы», - отметил он.

По словам комбатов местное население встречает российских военных тепло, делится последним.

Также на видеозаписи Минобороны России можно увидеть флаги штурмовых отрядов 1008-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск в районе населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР, что севернее Константиновки.