Эксперты назвали главные составляющие, которые формируют социальное предпринимательство в России

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Социальные предприниматели, кроме традиционной для бизнеса цели извлечения прибыли, своей задачей видят положительное воздействие на общество. Этот сектор в России преимущественно представлен малым локальным бизнесом. Предприниматели работают в сферах, напрямую связанных с качеством жизни людей. Об этом рассказали в Фонде региональных социальных программ «Наше будущее» после обобщения данных из Реестра социальных предприятий, Единого реестра субъектов МСП и собственной операционной аналитики Фонда.

На 10 июля 2026 года в Реестре социальных предприятий состоит 8358 субъектов МСП. Представители Фонда уточняют, что проекты социального предпринимательства зачастую работают не на массовый рынок, а с конкретными потребностями семей, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью, локальных сообществ и жителей отдельных территорий. Значительная часть занята в направлениях, где устойчиво высок общественный спрос на доступные и качественные услуги. По данным июльского среза Реестра, лидирующей сферой остается образование — 2451 социальное предприятие (29,33 % от общего числа). Далее следуют социальные услуги, спорт, культура, здравоохранение, производство, торговля и сервисные направления.

— За формальным понятием «социальное предприятие» стоят очень разные, но понятные людям проекты. Это центры дополнительного образования и развития детей, реабилитационные и медицинские сервисы, спортивные секции, досуговые пространства, мастерские, локальные производства, проекты занятости и поддержки уязвимых групп. Их объединяет не столько отрасль, сколько сама логика работы: предпринимательская модель здесь изначально связана с решением социальной задачи, — отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Текущий состав сектора из микропредприятий и ИП делает его гибким и близким к потребностям конкретных территорий. Небольшие проекты быстрее реагируют на запросы людей, лучше понимают свою аудиторию и часто возникают там, где есть личный опыт предпринимателя или нерешенная социальная проблема.

При этом размеры компаний делают их чувствительными к административной нагрузке, доступности финансирования, кадровым ограничениям и качеству региональной инфраструктуры поддержки. Поэтому для социальных предпринимателей важны не только гранты или льготные финансовые инструменты, но и консультации, помощь в подтверждении статуса, обучение, продвижение, доступ к профессиональному сообществу.

В Фонде отмечают, что заметную роль в секторе играют женщины. Большинство ИП в сфере соцпредпринимательства — именно они. Женщины возглавляют значительную часть проектов в образовании, детском развитии, социальных услугах, здравоохранении, культуре и сервисах для семей.

— Женское предпринимательство играет большую роль в социальной экономике. Во многих случаях социальный бизнес вырастает из личного профессионального или жизненного опыта: желания создать доступную услугу для детей, помочь семьям, организовать реабилитацию, открыть образовательный или досуговый проект. Поэтому социальное предпринимательство часто начинается не с абстрактной бизнес идеи, а с понимания конкретной проблемы и готовности предложить устойчивое решение, — подчеркнула Наталия Зверева.

В Фонде считают, что поддержка социального предпринимательства должна учитывать стадию развития проекта, отрасль, региональную специфику и масштаб бизнеса. От этого зависит будущее развитие сектора. Например, на старте предпринимателю нужны знания, помощь с документами и понимание критериев социального предпринимательства, а на этапе зрелости — акселерация и повышение качества услуг. «Наше будущее» развивает такие инструменты через образовательные, экспертные и информационные проекты, работу с регионами, поддержку конкурсов и программ для социальных предпринимателей.

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