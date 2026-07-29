Россияне рассказали, каких женщин считают более привлекательными: С косметикой или без

29 июля отмечается довольно необычный праздник - Международный день губной помады. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

29 июля отмечается довольно необычный праздник - Международный день губной помады. Он не имеет официального статуса, а просто является забавным и милым поводом лишний раз уделить время красоте и макияжу. Интересно, что большинство россиян как раз считают, что любая женщина становится красивее, если пользуется косметикой. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, 46% респондентов заявили, что накрашенная женщина выглядит лучше, более ухоженной и привлекательной. И даже если девушка привлекательна от природы, имеет особое очарование и приятные манеры, то даже тут косметика не повредит, главное пользоваться ею умеренно и не перебарщивать, а лишь подчеркивать достоинства и делать правильные акценты.

«Косметика не меняет черты лица и не делает человека другим. Она лишь подчеркивает естественную красоту, расставляет акценты и помогает выразить свою индивидуальность. Если человек красив, макияж только дополняет его внешность, а не меняет ее. Не понимаю женщин, которые не любят косметику», - рассуждает участница опроса.

«Бог дал женщине красоту и велел ее поддерживать. Не вижу ничего зазорного, если немного подкрашиваться, ухаживать за собой, так красота только расцветает», - кивает другая.

Однако 41% опрошенных отмечают, что естественная красота всегда лучше косметики. Помада и тушь не сделают женщину привлекательной, если она сама себя не любит. А от природы красивы все, каждая по-своему, тут только вопрос самооценки, уверены респонденты.

«Женщина красива всегда! Иное - признак проблемы с самооценкой», - уверена участница опроса.

Оставшиеся 13% выбрали вариант «другое». Респонденты отметили, что красота вообще не во внешности, а поступках, улыбке, в доброте.

«Настоящая красота женщины не в помаде и накрашенных ресницах, не в нарисованных бровях, настоящая красота внутри: душа, взгляд, улыбка», - говорит участница опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 800 человек.