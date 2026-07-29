Брошенный актер Кирилл Сафонов сделал неутешительное заявление о проблемах со здоровьем

Кирилл Сафонов вернулся из США в Израиль Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кирилл Сафонов вернулся из США в Израиль. За океаном муж Саши Савельевой провел полтора месяца. 53-летний актер рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Кирилл Сафонов давно обосновался в Израиле. Жена актера Саша Савельева с сыном Леоном сначала жили с ним. Но год назад вернулись в Россию.

Артист старается не унывать. В начале лета он улетел в США к 32-летней дочери от первого брака. "Пролетели мои полтора месяца отпуска в Нью-Йорке. Я много раз был в этом городе, но в первый раз я его почувствовал", - отметил актер.

Погостив за океаном, Сафонов вернуться в Израиль. Дома он пожаловался на проблемы со здоровьем.

"Вторая ночь без сна, а завтра утром - работа. Но и у этой бессонницы есть свои плюсы. Тишина... Пойду пытаться договориться со своим организмом", - написал муж поп-звезды в личном блоге.

Актер давно живет в Израиле Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается Саши, то она перевезла их общего сына Леона из Израиля в Россию. Певица сейчас живет в Москве и ухаживает за больной мамой. Женщина получила тяжелые травмы после падения в автобусе и стала инвалидом.

"Мне наживую ввели спицу. Теперь в ноге металлоконструкция длиной 35 сантиметров с шурупами. Нога укоротилась на три сантиметра. Могу ходить только в кроссовках с высокой подошвой, с палкой. В итоге я получила инвалидность", - сокрушалась пенсионерка.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину