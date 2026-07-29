Герой спецоперации «Z» Марат Биктимиров возложил на опорник врага мину

Рядовой Виктор Наздрачев и сержант Марат Биктимиров

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» — участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!», — говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

УНИЧТОЖИЛ ОГНЕВУЮ ТОЧКУ ПРОТИВНИКА

Рядовой Виктор Наздрачев

Начальник расчета беспилотных систем рядовой Виктор Наздрачев выполнял боевую задачу прикрытию штурмовых групп.

В один из дней Наздрачев получил разведданные о нахождении миномета противника, который не давал штурмовым группам сблизиться с вражеским опорным пунктом. Виктор незамедлительно поднял в воздух ударный дрон и уничтожил вражеский миномет вместе с расчетом.

Благодаря профессиональным и умелым действиям рядового Виктора Наздрачева удалось успешно уничтожить миномет и трех военнослужащих ВСУ, а штурмовым группам занять более выгодные позиции без потерь.

ВОЗЛОЖИЛ НА ОПОРНИК ВРАГА МИНУ

Сержант Марат Биктимиров

Сержант Марат Биктимиров выполнял боевую задачу по освобождению занимаемых противником рубежей.

В ходе наступательных действий, в условиях непосредственного огневого воздействия артиллерии и FPV-дронов противника Биктимиров скрытно подойдя к вражескому укрепленному опорному пункту, установил танковую мину вблизи блиндажа опорного пункта и дистанционно привел ее в действие. Марат уничтожил блиндаж и до трех военнослужащих ВСУ, тем самым обеспечил продвижение группы закрепления.

Благодаря мужеству и решительным действиям сержанта Марата Биктимирова боевая задача была выполнена.