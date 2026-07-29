Жена-русофобка родит 72-летнему Макаревичу* пятого ребенка

Супруги уже воспитывают 4-летнего сына Эйтана.

Музыкант Андрей Макаревич* снова станет отцом. Его жена Эйнат Кляйн родит 72-летнему иноагенту пятого ребенка. Для супругов новорожденный станет вторым общим наследником.

О пополнении в семействе сообщила блогер Божена Рынска. Журналистка после 2022 года уехала из России и осела в Латвии. Столкнувшись с Макаревичем* на музыкальном фестивале в Юрмале, релокантка тут же вывалила в соцсети его личные секреты.

Божена отметила, что в России Макаревич* был востребованным музыкантом с плотным рабочим графиком. В Израиле же, куда он эмигрировал после начала СВО, музыкант ведет тихую жизнь пенсионера, поскольку заказы на выступления ему поступают лишь изредка.

«Раньше у Макаревича* все время отнимали гастроли, теперь, когда Родина высвободила ему кусок жизни, он ныряет с акулами, ездит на сафари и рисует. А еще у него скоро будет еще один ребенок. Брат или сестра четырехлетнему сыну Эйтану, бегавшему по выставке, а до этого зажигавшему на концерте под папины песни», - сообщила Рынска.

После того, как музыкант женился на уроженке Украины (раньше Эйнат носила имя Инна Калинина и жила в Киеве), он провал все связи с родиной. Макаревич* открыто заявляет, что больше никогда не вернется в Россию. Сама 42-летняя Эйнат не скрывает, что ненавидит россиян. Как-то жена музыканта набросилась в соцсетях на российского кардиохирурга, спасающего жизни детей с тяжелыми заболеваниями.

«Чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей?» - возмущенно обратилась к хирургу Кляйн в комментариях под его постом.

Жена артиста запрещает их сыну Эйтану говорить на русском языке, заявляя, что ее кровиночка никогда не будет учить язык народа, который она ненавидит. Мол, достаточно и иврита.

Впрочем, сам Макаревич* в восторге от своей супруги-русофобки. Как-то он высказался, что его молодая избранница превзошла его «16 предыдущих жен» тем, что любит готовить.

У Макаревича* уже есть четверо детей. Старшая, 50-летняя внебрачная дочь Дана, живет в США. В гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной у него родился сын Иван, сейчас ему 39 лет, он стал актером, живет и снимается в России. Пресс-атташе «Машины времени» Анна Рождественская в 2000 году родила от певца дочь Анну. Четвертого ребенка — сына Эйтана — родила Кляйн.

*Признан в РФ иноагентом.

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