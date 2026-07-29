Волочкова сделает пересадку бровей

Анастасия Волочкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасию Волочкову не раз упрекали в приверженности устаревшим бьюти-процедурам. Мол, татуированные брови — это уже вчерашний день. Балерина же просто привыкла: перманентный макияж на лице она сделала около двух десятков лет назад, и с тех пор не хотела что-либо менять.

Но время идет, технологии совершенствуются, и Анастасия, наконец, решила избавиться от своих знаменитых татуированных бровей. Для этого балерина собралась пересадить волосы с головы. Как пройдет процедура, артистка рассказала в соцсетях.

В своем блоге Анастасия поделилась снимком, сделанным в клинике, куда она пришла на разведку.

«Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы. Это безоперационная процедура», - сообщила Волочкова.

Балерина уточнила, что сделает пересадку после того, как вернется из отпуска, который она планирует провести на Мальдивских островах.

Анастасия Волочкова не раз говорила, что с осторожностью относится к косметическим процедурам — будь то пластические операции или уход за кожей в салоне красоты. Но недавно балерине все-таки пришлось лечь под нож хирурга. В начале февраля она сделала операцию в Германии по замене тазобедренного сустава.

«Мне два профессора делали операцию. Не один, а два! Я не знаю, как они диагноз там описали, но это связано с хрящевой тканью, которая стерлась», - рассказывала балерина.

Артистка решилась на тайную операцию, когда у нее начала отказывать левая нога. Встревоженная балерина долго скрывала боль, пока не поняла, что дальше терпеть уже нельзя.

«Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты», - призналась Анастасия.

По словам балерины, она консультировалась с российскими врачами, но те отказались делать операцию такой сложности. Тогда Анастасия решила оперироваться в Германии, в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Клинику ей посоветовал фигурист Алексей Ягудин.

«Наши врачи отказались сделать операцию. Они сказали: "У нас не было такой величины, как вы, которой нужно выйти потом на сцену"», - сообщила Анастасия.

Даже после хирургического вмешательства Волочкова думала только о работе, поэтому уже на следующий день после операции сделала шпагат. В результате у нее разошлись швы, и ее снова отправили под нож хирурга. А уже спустя месяц Волочкова снова вышла на сцену.

«Немецкие профессора, спасавшие мою жизнь, не могли поверить, что позавчера я уже была на сцене. Не прошло и и месяца после операции серьезнейшей», - подчеркнула балерина.

Волочкова рассказывала, что заплатила за операцию в Германии 30 тысяч евро – около 3 миллионов рублей.

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