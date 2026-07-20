«Бременские музыканты» Моссовета собрали сотый аншлаг

Сцена из спектакля Бременские музыканты. Фото Елены Лапиной

Евгений Марчелли переосмыслил «Бременских музыкантов» три года назад. И вот уже 100, юбилейный спектакль.

Напомним: в главных ролях постановки сплошь звезды: звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева в образе эксцентричной Атаманши (во втором составе эта роль досталась Ирине Климовой), Валерий Ярёменко сыграл Гениального сыщика, а Нил Кропалов стал романтичным Трубадуром.

Ирина Климова и Екатерина Гусева. Фото Елены Лапиной

В основе спектакля - либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова, Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова, которая звучит в исполнении «живого оркестра» Театра Моссовета. В спектакле занято более 40 артистов. 100-й показ спектакля посетил автор Юрий Энтин.

Юрий Энтин. Фото Елены Лапиной

Почти 100 тысяч зрителей уже увидели моссоветовских «Бременских музыкантов». Спектакль побывал на гастролях в Санкт-Петербурге, Красноярске, Тобольске, Воронеже, Екатеринбурге, Череповце и на самой северной сцене мира – в Норильске. Спектакль Евгения Марчелли также не раз вырывался за пределы театральных залов и был показан под открытым небом: на фестивале искусств «Небо» в Парке Горького и на фестивале «Тайны горы Крестовой» в Пермском крае, где показ посетило более 12 тысяч зрителей. А этим летом «Бременских» ждет «Карандаш-фест» в Тверской области. Несмотря на обширную географию и три года на сцене спектакль остается аншлаговым и всегда собирает полные залы.

Фото Елены Лапиной

- Мне хочется, чтобы спектакль «Бременские музыканты» был настоящим праздником не только для зрителей, но и для нашего театра, для артистов, музыкантов, - говорит Евгений Марчелли, режиссер, художественный руководитель Театра Моссовета. - Очень радостно видеть полные залы на каждом показе. Счастливые, добрые лица детей, их родителей, бабушек и дедушек. Прекрасно, что сегодня театр может вызывать такие искренние, настоящие эмоции. И я очень надеюсь, что сотый спектакль – это не предел, а лишь рубеж.

Виталий Кищенко. Виталий Кищенко

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