МО РФ: нанесен массированный удар по военным целям на Западной Украине

Эти объекты были задействованы в производстве, хранении и переброске ракетного вооружения и беспилотников Фото: REUTERS.

Прошлой ночью Вооруженные силы России провели крупномасштабную атаку по ряду областей Западной Украины, применив разнообразное дальнобойное высокоточное оружие. Крылатыми ракетами наземного, воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотниками были уничтожены украинские военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также центры связи и логистики.

«Цели находились в Киеве, Львове и ряде областей: Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской», - перечислили в Минобороны России.

По заявлению Министерства обороны России, эти объекты были задействованы в производстве, хранении и переброске ракетного вооружения и беспилотников, а также обеспечивали функционирование системы контроля воздушного пространства. Дополнительно были поражены три сухогруза в порту «Южный» и в районах к востоку и югу от Одессы, которые, как стало известно военной разведке, использовались для доставки иностранного оружия и боевой техники.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны России также нейтрализовали 258 украинских беспилотников самолетного типа. Они были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Цели, по которым наносились удары:

В Киеве:

- Предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности Киев (АО «Завод Маяк») по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2;

- Промышленное предприятие Киев (ПАО «Электротехнический завод»), производящее разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

Во Львове:

- ООО «Львовский авиационный завод «ЛДАРЗ», занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также дронов большой дальности.

- Ракетный агрегатно-детальный завод Львов-1 (ГП «Львовский государственный завод «ЛОРТА»). На нем велась сборка радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

В Ивано-Франковской области:

- Промышленное предприятие Калуш (ООО «СКБ ОВТ»), участвующее в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно тактических ракет «Гром-2»;

- Промышленное предприятие Калуш (ООО «НЕФТЕМАШ»), участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них, в том числе, поставляемых западными странами.

В Ровенской области:

- Химический завод Ровно (ОАО «РОВНОАЗОТ»), производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и оперативно тактических ракет «Гром-2».

В Днепропетровской области:

- Агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО «Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт»), осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

В Одесской области:

- В порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.

- Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».