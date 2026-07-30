БПЛА ударили по нескольким регионам России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

30 июля сразу в нескольких регионах России началось с объявленной беспилотной опасности. Как рассказали в министерстве обороны РФ, над регионами были сбиты, перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотников самолетного типа. Под удар попали территории .южных и приволжских регионов. Увы, не обошлось без ЧП - в нескольких регионах снова были атакованы объекты мирной экономики, пострадали логистические комплексы ВБ. Последствия атак на склады Wildberries в регионах России ночью 30 июля 2026 года пока еще изучаются - в самой компании сообщили о приостановке работы.

Атаки на склады Wildberries в регионах России ночью 30 июля 2026 года: последние новости

Началось все с сообщения главы Пензенской области Олега Мельниченко об атаке на склад Wildberries в Пензе. После удара ВСУ начался сильный пожар, дым окутал ближайшие дома, на место тут же выехали пожарные. Людей успели эвакуировать - из здания вывели около 200 сотрудников. К сожалению, четверо человек пострадали, троим оказали помощь, один остается в больнице. Судьба товаров неизвестна, но огнем охвачена довольна большая территория.

- На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем, - отметил Олег Мельниченко и попросил соблюдать закон и не распространять информацию и фотографии последствий удара.

Позже Олег Мельниченко отметил, что над регионом были сбиты беспилотники, но 15 БПЛА долетели до склада. Эвакуированы 226 сотрудников. Тушение пожара продолжается- огнем охвачены 62 тысячи квадратных метров. Привлечены к работе два пожарных поезда и ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.

Позже в компании сообщили об атаке беспилотников на склад Wildberries в Сарапуле республики Удмуртия. Здесь людей успели вывести до возгорания - сразу после того, как была объявлена воздушная тревога. Пострадавших предварительно нет. Пожарные ликвидируют возгорание, пока также предстоит оценить нанесенный ущерб.

Пожары на складах пока тушат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Последствия атак на склады Wildberries в регионах России ночью 30 июля 2026 года: реакция

К счастью, в этот раз при атаках ВСУ на склады Wildberries в региона России 30 июля 2026 года нет погибших. По разным данным пострадали 1 или несколько человек в Пензенской области (о нескольких пострадавших сообщают в СК РФ). В компании рассказали, что эвакуация произведена заблаговременно - судя по всему, на логистических комплексах могли даже пройти учения по действиям в случае опасности.

Также известно, что сейчас склады приостановили работу, логистические цепочки перестраиваются.

Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, уже возбуждены уголовные дела в связи с атаками украинских боевиков на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртской Республике.

- Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия, - отметила она. И подчеркнула, что действиям преступников дадут правовую оценку.

- В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости, - отметили в СК.

Склады Wildberries пока приостановили работу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что нужно знать продавцам после атаки на склады Wildberries в регионах России ночью 30 июля 2026 года

Пока данных о нанесенном ударами БПЛА ВСУ по складам Wildberries в регионах России ночью 30 июля 2026 год нет. Ущерб будет оцениваться после того, как окончательно будет потушен пожар на обоих комплексах. После атаки склады приостановили работу, сейчас переформируются логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов будет происходить на других объектах.

Также WB сообщили о новой мере поддержки продавцам - WB Банк сделал РКО бесплатным и отменил комиссии за переводы. В сообщении говорится, что это касается и тех, кто уже пользовался услугами банка, и новых клиентов.

- Банк будет бесплатно предоставлять всем продавцам Wildberries ежемесячное обслуживание счета. Все внутрибанковские переводы, как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счет физлица, будут бесплатными, - отметили в пресс-службе компании.

Среди других мер поддержки - кредитные каникулы продавцам - представителям среднего и малого бизнеса, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries в регионах России. Ранее мы сообщали, как поддерживают продавцов в России.

Хронология атак на склады Wildberries в регионах России в июле 2026 года

18 июля, Котовск Это был первый удар по складу компании, которая работает в мирной экономике. Пострадали 24 человека, семь человек умерли. К счастью, избежать большего количества жертв удалось, благодаря грамотным действиям старших смен. Об их героизме рассказывала "Комсомолка".

18 июля, Электросталь. При ударе БПЛА в Подмосковье погиб один человек, пострадали 49.

22 июля Краснодар Пожар после атаки на склады ВБ в Краснодаре тушили более суток. Пострадали 10 человек, из них 1 человек - девушка - умерла на руках врачей.

22 июля Невинномысск. Ночная атака БПЛА на склад Wildberries в Невинномысске принес последствия в виде сильного пожара, который удалось локализовать только поздно вечером. Пострадали пять человек, одному потребовалась госпитализация.

24 июля Ленинградская область и Санкт-Петербург. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге удар ВСУ пришелся на два склада Wildberries - в Уткиной Заводи и в Шушарах. Работа складов была приостановлена, сильнейший пожар тушили достаточно долго. Пострадали стекла в соседних домах. Известно о трех пострадавших в результате атак.

24 июля Симферополь Склад Wildberries в Симферополе был эвакуирован во время беспилотной опасности и массированного налета БПЛА на регион.

25 июля, Екатеринбург БПЛА сбили рядом со складом, сам комплекс WB не пострадал.

29 июля Атака на склад ВБ в Рязани. Людей эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. В результате ЧП пострадали шесть человек, угрозы их жизни нет. Место хранения товаров не повреждено так что ущерб оказался не таким большим, как мог.

30 июля Атака на склад ВБ в Пензенской области произошла ночью, пострадали несколько человек, эвакуацию 200 сотрудников организовали сразу. Пожар продолжают тушить.

30 июля, Удмуртия, Сарапул. В пресс-службе компании сообщили, что людей эвакуировали сразу после объявления воздушной тревоги. Удар по складу вызвал пожар, пострадавших нет, огонь продолжают тушить.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский режим нужно добить прямо сейчас