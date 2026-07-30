Косатка-атаманша Белая Глэдис со своей бандой топит яхты: ученые пытаются разгадать, месть ли это людям

Косатка Белая Глэдис во главе банды сородичей топит яхты у берегов Европы. Фото: Christian Musat

Стая косаток атаковала яхту у северо-западного побережья Испании. Киты повредили руль, экипаж подал сигнал бедствия, и беспомощное судно отбуксировали в безопасный порт. Косатки явно активизировались: чуть ранее они напали на прогулочное судно «Идем» и потопили его (люди спасены). Именно эта «преступная группа», и именно у испанского побережья, терроризирует моряков уже с 2020 года, и в ее активе 700 нападений, от которых погибло 8 судов. Ученые установили, что «воду мутит» взрослая косатка по имени Белая Глэдис, но что толкнуло на ее скользкий путь криминала?

ОТ КРИКОВ ЗАКЛАДЫВАЛО УШИ

Все началось в мае 2020 года. Выпускница биофака Виктория Моррис наслаждалась морем и видами на борту 14-метровой яхты неподалеку от Гибралтара. Ничто не предвещало.

Неожиданно судно окружили косатки. Их было девять – или примерно столько. Виктория напряглась, хотя поначалу скорее заинтересовалась. Биолог все-таки. Но внезапно самая крупная косатка принялась таранить судно в киль, а прочие согласованно били в борт, пытаясь раскачать лодку. При этом киты громко общались друг с другом с помощью свиста, так, что уши закладывало. Стало по-настоящему страшно.

Лодка утратила подвижность, заглушила двигатель, и беспомощно закачалась на волнах. Казалось, тут-то и шанс ее добить. Но животные сразу потеряли к судну интерес. Когда показались спасатели, они просто ушли.

Это был первый инцидент, и не всем повезло так, как Виктории. Как мы уже говорили, восемь судов затонуло. Если вы думаете, что косатки пробивают дырки в борту – нет.

Косатки приближаются с кормы и принимаются «играть» с пером руля (той штучкой, которая есть даже у игрушечных лодок, и расположена под водой). Они хватают его зубами. На палубе начинает бешено крутиться рулевое колесо. Крутит и лодку – вокруг оси, на 360 градусов. В этот момент от колоссальных нагрузок трескается «вал» (гельмпорт), расположенный в трюме прямо вдоль днища. Он ведет от рулевого колеса к перу руля. Если не повезет, кусок «вала» пробивает дно лодки насквозь. В результате вода затапливает все судно.

Страшно! Тем не менее, к счастью, пока никто не погиб.

Косатки приближаются с кормы и принимаются «играть» с пером руля (той штучкой, которая есть даже у игрушечных лодок, и расположена под водой). Фото: Alessandro De Maddalena

ИСТОРИЯ АТАМАНШИ

Многие думают, что нападают «все косатки». Просто этот вид животных или сошел с ума, или объявил человеку войну.

Нет, все эти шесть лет речь идет об одной-единственной группе. В ее составе всего 15 особей. Иберийские косатки в целом – вид исчезающий, краснокнижный, их от силы 50. Ведь иберийские косатки питаются только тунцом. Который любит и человек. Встретить тунца (пусть в виде консервов) можно даже в сельмаге. А вот живого тунца все меньше. Вот косатки и вымирают.

Возглавляет группу взрослая самка, которую прозвали Белая Глэдис. Ей около 20-ти. По человеческим меркам почти столько же: косатки живут плюс-минус как человек (от 50-ти до 90 лет). У нее двое детей.

Настоящее имя атаманши (да, ученые дают имена животным, если их мало) Эстрелья. Глэдис – «кликуха». Ведь «криминальным авторитетам» не с руки щеголять под собственным именем. Испанские и португальские ученые, чтобы как-то выделить «преступную семью», назвали все сообщество Orcinus gladiator (косатки-гладиаторы). Длинновато, и в повседневной речи превратилось в Gladis, то есть Глэдис. Приметную самку, чуть светлее других, между собой прозвали Белая Глэдис. Вскоре оказалось, что она там всем и заправляет.

И возникла красивая теория. Когда Глэдис-Эстрелла была маленькой, у нее был травматический опыт. Недаром на голове – две затянувшиеся раны. Запуталась в сетях браконьеров и получила по голове? Ударили туристы из озорства? Эстрелья затаила обиду. И теперь мстит. Косатки относятся к умнейшим животным на планете. Так что похоже на правду.

ЖЕРТВЕННЫЙ ДАР

Но здесь есть тонкий момент. Допустим, Эстрелья в самом деле пережила детскую травму (мы не знаем). Она «мстит»? Биологи с самого начала считали, что это нереально. Месть – слишком человеческое чувство. Тут другое: испытав боль, Глэдис продолжает видеть в кораблях угрозу. И, нападая, защищается. Не месть, а защита.

Тем не менее, пока ученые писали работы про нападение-защиту, журналисты и популяризаторы, не чувствуя этого оттенка, строчили статьи и посты о «мести», и теперь уже никого не переубедишь. Тем более, что идея удачно совпала с одним из человеческих архетипов. Уже в мифах мы встречаем рассказ о ребенке, которого обидели, он подрос, и расчехлил меч. Вот, и у китов так же.

Однако, сегодня ученые отбросили версию «детской травмы». Недавнее удивительное событие окончательно поставило точку в споре, «кровожадна» ли Глэдис и «обижена» ли на людей.

Глэдис подплыла к исследовательскому судну и аккуратно положила на палубу голову тунца. Настоящая драгоценность! И принялась наблюдать за реакцией людей. На языке биологов она продемонстрировала Prey offering (буквально «жертвенный дар», предложение еды старшему и уважаемому партнеру). Глэдис сообщила, что не видит в людях врагов и не желает им зла.

Но уже после этого – снова нападали. В чем же дело?

БУРНОЕ ДЕТСТВО

Пока ученые взяли на вооружение гипотезу «гиперактивного ребенка».

Гэдис была именно таким, и ей пришло в голову, что струя воды за кормой яхты, и сам руль, который туда-сюда – это весело. И придумала играть с пером руля. Животное подрастало, а привычка закрепилась.

Косатки – крайне социальные существа. Они учатся, наблюдая за старшими, перенимая даже мелочи. Когда Глэдис стала «царицей» небольшого коллектива, молодежь предсказуемо всему научилась. Теперь в эту игру играют все!

Понимая, что люди реагируют как-то не так, Глэдис решила им показать: ничего личного, ребята.

Красиво и «человечно», но что-то здесь не так. Например, группа выработала собственный язык. Слушая свисты косаток Глэдис, ученые выявили несколько слов, которых нет больше ни в одной другой группе. Очевидно, слова нужны, чтобы координировать действия во время атак. Но и у преступного элемента есть воровской жаргон. Хотя сленгом разговаривают и в игровых сообществах, что-то мешает просто принять версию «живут ради игры».

С этой гипотезой конкурирует другая. Глэдис в самом деле когда-то давно была испугана и травмирована. Но она затаила злость не на «людей вообще», а только на туристов. Исследовательский катер – это другие люди. Они не шумят, не мусорят, не ловят рыбу. Именно это Глэдис и решила сообщить: вот вы – хорошие. Если бы все вели себя так, как вы…

А правды никто не знает.

Все, что остается ученым – давать советы путешественникам. Остановиться. Заглушить мотор. Зафиксировать руль. Косатки, скорее всего, не будут играть с таким «скучным» судном.

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