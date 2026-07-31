Забота без выходных: как сервис доставки Ozon fresh создает условия для роста сотрудников склада

Фото: Пресс-служба Ozon

Востребованность специалистов в сегменте e-grocery (продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет) растет, поэтому компании продолжают улучшать условия труда, развивать обучение и создавать возможности для профессионального роста. По данным hh.ru, в апреле 2026 года медианная предлагаемая зарплата начальника склада в Москве достигла 149 тыс. рублей в месяц — на 19 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Это подтверждает значимость административных профессий и расширяет возможности для специалистов, которые хотят развиваться в логистике.

Ozon fresh рассказал, какие условия создаются в компании для сотрудников дарксторов и что помимо дохода помогает привлекать новых административных сотрудников.

На сегодняшний день Ozon fresh открыл более 350 дарксторов в 15 регионах России. Чтобы каждый склад эффективно работал и клиенты круглосуточно могли получить свои заказы с быстрой доставкой, компания уделяет особое внимание адаптации и профессиональному развитию администраторов и управляющих, которые руководят командами и процессами на объектах.

Забота о сотрудниках начинается с повседневных условий

Для Ozon fresh важно не только привлекать специалистов, но и создавать комфортные условия для их работы и развития. Сотрудникам доступны компенсация питания, ДМС и прозрачная система премирования. Высокий уровень автоматизации помогает сократить количество рутинных задач, а понятная система карьерного роста и программы обучения позволяют сотрудникам прокачивать профессиональные навыки. Все это становится в особенности важным в условиях роста и масштабирования бизнеса.

«Для нас главное, чтобы клиент получал одинаково высокий уровень сервиса во всех городах присутствия Ozon fresh. Это особенно важно на этапе активного масштабирования и выхода в новые города. Один из способов, который позволяет нам этого достигнуть — обеспечить сотрудникам одинаковые знания, навыки и поддержку на старте», — рассказала директор департамента производственных операций и логистики Ozon fresh Ольга Коломеец.

Профессионализм как основа работы

Многие специалисты приходят в компанию на начальные позиции и со временем становятся руководителями. Так, более 65% административного персонала Ozon fresh выросло внутри компании.

Для старта в Ozon fresh не требуются особые навыки: новичкам помогают освоить все необходимые процессы внутри компании. А если специалист хочет расти дальше и переходить на административную должность, в компании создана программа кадрового резерва “fresh-карьера”. Уже после трех месяцев в Ozon fresh можно подать заявку и пройти обучение для дальнейшего назначения на новую должность. Благодаря “fresh-карьере” мы помогаем начинающим специалистам вырасти до управляющих склада буквально за год.

«Мой путь в Ozon fresh начался с позиции специалиста склада. Я быстро освоил специфику и вырос до товароведа через два месяца работы. Обучение и поддержка команды помогли стать старшим товароведом еще через полгода. Руководители отмечали мои результаты и рекомендовали к повышению до управляющего даркстора. Спустя всего год в компании я вырос до руководящей должности и теперь управляю командой склада из 20 человек. Для меня Ozon fresh — это место, где тебя всегда поддержат и помогут достичь любую цель», — поделился управляющий даркстора Ozon fresh Егор Сычев.

Для специалистов, которые получают повышение до администратора, управляющего или приходят в Ozon fresh из других компаний на эти позиции, предусмотрена специальная программа обучения на “Школе-складе”. Она проходит на действующем дарксторе под руководством тьюторов. Программа включает теоретическую часть и практическое знакомство с внутренними процессами. Обучение занимает от 3 до 14 дней в зависимости от уровня подготовки и позволяет быстрее адаптироваться и познакомиться с реальными задачами. Завершающим этапом становится сертификация, во время которой новый сотрудник самостоятельно управляет сменой и командой, применяя полученные навыки.

«После стажировки с тьютором администраторы и управляющие приходят на свой склад уже без страха — они знают, как организовать работу с товаром, как управлять командой и что делать, если что-то пошло не так. За год работы проекта мы еще раз подтвердили для себя, что качество обучения и показатели склада взаимосвязаны: текучесть в командах выпускников школы-склада ниже и сами выпускники покидают компанию значительно реже. В итоге мы получаем вовлеченных и профессиональных сотрудников, высокое качество работы каждого даркстора — это и есть настоящая забота и о сотрудниках, и о клиентах», — подытожила Ольга Коломеец.