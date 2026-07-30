В думской гонке официально 11 участников Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Финишная прямая — ЦИК утвердил все списки, и теперь в думской гонке официально 11 участников. Перед самым стартом подтянулись «Зелёные», и теперь компания укомплектована.

Кто участвует в выборах в Госдуму

Кто в этом списке? Тут и классика - «Единая Россия», КПРФ с ЛДПР, «Справедливая Россия за правду» и «Новые люди», которых уже почти можно приписывать к «старичкам», так как идут уже на второй срок в парламенте. Из непарламентских - в списке есть новичок - Партия прямой демократии (ее в бюллетенях никогда еще не было). И ветераны: «Яблоко», Партия пенсионеров, «Родина», «Коммунисты России».

Как и на что будут проверять партии

Главный плюс для всех одиннадцати - обошлось без сбора автографов в поддержку - у всех есть зацепка в местных парламентах (если хотя бы один представитель от партии есть в парламенте хотя бы одного региона, сбор подписей - не проводится, до выборов в Госдуму такая партия допускается автоматически).

Однако, как подчеркнул член ЦИК Игорь Борисов, радоваться рано. Регистрация - это только первый шаг. Теперь у комиссии есть законное право и время, чтобы тщательно проверить каждую партию на предмет иностранного финансирования, попыток «внешнего вмешательства» и связей с нежелательными структурами.

Попытки внешнего влияния на выборы будут пресечены

Как уже не раз говорил представитель ЦИК Игорь Борисов: «коллективный запад» предпринимает титанические усилия по внутренней дестабилизации страны, применяя целый арсенал средств воздействия на граждан и электоральные процедуры (вплоть до вербовки агентуры). «Все попытки «зарубежного финансирования» будут «оперативно и жестко» пресекаться», — подчеркивает он.

Кстати, «Яблоку» уже пришлось столкнуться с подобным - при регистрации из его списка вылетели несколько кандидатов из-за иностранного гражданства или вида на жительство.

Исторический контекст

Такое количество партий - сразу 11 - достаточно много для нашей системы. В последний раз столько было аж в 2007-м. Исключение составил лишь 2021 год, когда сразу 14 партий участвовали и выборах в Госдуму. Вот в 2011 таких было только 7.

Исторический рекорд был поставлен в 1995 году. Тогда в выборах во второй созыв государственной Думы участвовали целых 43 партии. Прошли - только 7.

Горячая фаза агитации начнётся 22 августа.