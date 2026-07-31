На полках магазинов десятки баночек с надписью «натуральный мёд». Цена может отличаться в разы, а разобраться в том, чем один продукт действительно отличается от другого, бывает непросто. Мы решили проверить это на практике: изучили мёд бренда «Вкус & Польза» и вместе с экспертами разобрались, на что обращать внимание при выборе качественного продукта.

Мы любим тестировать новое и перепроверять хорошо известное старое. Ведь мы такие же потребители: ходим в те же магазины, воспитываем детей и пользуемся обычными услугами. В нашу видеорубрику «Распаковка» приехал очень вкусный, любимый миллионами товар.

Это линейка мёда под брендом «Вкус & Польза»: луговой, цветочный и горный. «Вкус & Польза» — это собственный бренд «Пятёрочки», который объединяет продукты для сбалансированного питания. Все товары проходят строгий контроль качества, и в ассортимент «Вкус & Польза» попадают только продукты с чистым составом, без искусственных красителей и консервантов. Бренд уже получил несколько профессиональных наград в категории здорового питания.

Журналист «КП» выяснил, на что смотреть при выборе меда

Что на самом деле умеет мёд

Мёд остаётся одним из самых популярных натуральных продуктов в рационе россиян. По данным Роскачества и ВЦИОМ, его покупают около 80% жителей страны, а каждый третий употребляет регулярно — не реже одного раза в неделю. Одни ценят мёд за вкус, другие используют его как альтернативу привычным сладостям, а кто-то выбирает его как часть сбалансированного рациона. И это неслучайно: полезные свойства мёда давно изучаются учёными и подтверждаются современными исследованиями.

Вот лишь некоторые факты:

• Обладает природными антибактериальными свойствами. Благодаря особому ферментному составу натуральный мёд способен подавлять рост некоторых бактерий и уже много лет используется как вспомогательное средство при заживлении ран.

• Содержит антиоксиданты. Они помогают защищать клетки организма и поддерживать естественные процессы восстановления.

• Поддерживает сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что содержащиеся в мёде полифенолы могут способствовать защите сосудов и снижению риска развития атеросклероза.

• Способствует более спокойному сну. В некоторых научных работах употребление небольшого количества мёда вечером связывают с более лёгким засыпанием и улучшением качества сна.

• Подходит детям старше одного года и может применяться в качестве вспомогательного продукта при некоторых заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

Это подтверждает и Роспотребнадзор, который отмечает положительное влияние натурального меда на иммунитет, пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы.

Конечно, важно помнить, что мёд остаётся продуктом с высоким содержанием природных сахаров. Поэтому даже самый качественный продукт рекомендуется употреблять умеренно — обычно достаточно одной-двух чайных ложек в день.

Какой мёд выбрать

На дегустацию мы взяли три вида мёда «Вкус & Польза»: цветочный, горный и луговой. Весь мёд производится в традиционных медовых регионах России, в том числе в Алтайском крае — одном из крупнейших центров отечественного пчеловодства.

Первым попробовали цветочный мёд. У него мягкий, сбалансированный вкус без ярко выраженной терпкости — такой мёд одинаково хорошо сочетается с утренней кашей и чаем, а также может стать натуральной сладостью для перекуса.

Совсем другой характер у горного мёда. Благодаря разнотравью предгорий и высокогорий он получился более насыщенным: с лёгкими ягодными нотами и приятной терпкостью. Такой мёд особенно хорошо раскрывается в выпечке, соусах и маринадах.

Луговой мёд оказался самым выразительным из трёх. Насыщенный янтарный цвет, более яркий вкус и аромат делают его удачным дополнением не только к выпечке, но и к сырам, творогу или салатным заправкам.

Сравнивать сорта между собой не хочется — у каждого свой характер и своё настроение. Скорее это три разных сценария использования: универсальный цветочный, насыщенный горный и яркий луговой. Остаётся только выбрать тот, который понравится именно вам.

Как выбрать качественный мёд

Даже без лаборатории многое можно понять по самому продукту. Вот на что стоит обратить внимание:

В магазине:

• в банке не должно быть посторонних включений или примесей;

• если мёд уже кристаллизовался, кристаллы должны быть равномерными по всей массе.

Дома можно провести ещё несколько простых проверок:

• Обратите внимание на вкус и консистенцию: у качественного мёда приятный цветочный аромат и мягкий вкус без посторонних запахов и выраженной кислинки. При стекании с ложки он образует непрерывную тонкую нить, а на поверхности на несколько секунд может появиться небольшая «горка».

• Добавьте ложку мёда в тёплую воду. Натуральный мёд сначала опустится на дно и будет растворяться постепенно. После размешивания вода должна остаться прозрачной, без осадка.

• Намажьте немного мёда на кусочек хлеба. Через 10–15 минут хлеб должен стать плотнее: натуральный мёд вытягивает влагу. Если же хлеб размокает, это может говорить о том, что продукт разбавлен.

Мёд «Вкус & Польза», который мы протестировали в «Распаковке», уверенно проходит все проверки: в составе нет добавленного сахара, сиропов, ароматизаторов и других лишних ингредиентов.

Однако вокруг мёда до сих пор существует немало заблуждений — от цвета и консистенции до сроков хранения. Разбираем самые популярные мифы.

Мифы вокруг мёда

Миф 1. Если мёд засахарился — значит он ненастоящий.

На самом деле. Всё наоборот. Кристаллизация — естественный процесс для натурального мёда. Со временем глюкоза начинает образовывать кристаллы, и продукт становится более густым. Скорость зависит от сорта и температуры хранения, но на полезные свойства это никак не влияет.

Миф 2. Мёд нельзя хранить в холодильнике.

На самом деле. ГОСТ допускает хранение натурального мёда при температуре от –6 до +20 °C. Поэтому банку можно держать и на кухонной полке, и в холодильнике. Просто в холоде мёд быстрее кристаллизуется.

Миф 3. Если добавить мёд в горячий чай, он станет вредным.

На самом деле. Высокая температура действительно снижает содержание некоторых полезных ферментов и витаминов. Но опасным мёд не становится — он остаётся натуральным продуктом. Если хочется сохранить максимум полезных веществ, лучше добавлять его в напиток, когда тот немного остынет.

Миф 4. Чем мёд темнее, тем он полезнее.

На самом деле. Цвет зависит прежде всего от растений, с которых пчёлы собирали нектар. Светлый, янтарный или тёмный мёд — каждый сорт имеет свой вкус и состав, но цвет сам по себе ничего не говорит о качестве продукта.

Почему мы выбрали мёд «Вкус & Польза» для проверки

При выборе мёда важно обращать внимание на происхождение сырья и отсутствие лишних добавок. Не менее важно, как организован контроль качества продукта.

Команда бренда «Вкус & Польза» выстраивает этот процесс на всех этапах производства — от отбора поставщиков и сырья до лабораторной проверки готовой продукции. Каждая партия проходит контроль ещё до того, как попадает на полки магазинов.

«Вкус & Польза» — собственный бренд «Пятёрочки», объединяющий продукты для тех, кто стремится сделать рацион более сбалансированным. В ассортимент входят не только разные виды мёда, но и суперфуды, бакалея, полезные сладости и другие продукты с понятным составом.

Чтобы покупателю было проще ориентироваться, на упаковке сразу указывают ключевые особенности продукта. Например, на баночках мёда можно увидеть отметки «соответствует ГОСТ», «густой» и «без добавления сахара». Это не заменяет чтение состава, но помогает быстрее понять, что именно находится внутри банки.

Натуральный мёд не требует сложных экспертиз при покупке. Достаточно знать несколько простых признаков качества, не бояться естественной кристаллизации и выбирать производителей, которые открыто рассказывают о происхождении сырья и контроле качества. Тогда вероятность принести домой действительно хороший мёд становится гораздо выше.

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