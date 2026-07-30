Анна Волкова: «Английский не должен быть идеальным, он должен помогать решать профессиональные задачи»

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Годы изучения иностранного языка не гарантируют уверенного общения с иностранцами. По данным ВЦИОМ, несмотря на то, что английский язык преподают во всех школах и вузах, свободно владеют им только 5% россиян. Кандидат филологических наук, доцент, член «Национальной ассоциации преподавателей английского языка» и лауреат премии “Эффективное образование” Анна Волкова уверена, что проблема — в системе образования, которое все еще ориентировано больше на выставление оценок, чем на развитие практических навыков. Вопросы эффективности образовательных методик выходят далеко за рамки университетских аудиторий. Анна, как член жюри конкурса «Лучшие социальные проекты России», оценивала практическое влияние методик на качество образования и развитие профессиональных компетенций. По словам эксперта, именно такой подход сегодня становится одним из главных ориентиров и для системы высшего образования. Смена этого фокуса внимания стала центром ее 20 – летней работы в системе высшего образования России.

Защитив кандидатскую диссертацию по филологии в 2009 году, она сосредоточилась на исследованиях в области развития высшего образования, профессионально ориентированного обучения и современных образовательных моделей. Её методики обучения студентов и преподавателей, ориентированные на практическое применение иностранного языка в конкретных профессиях, используют вузы разных регионов страны от Москвы до Владивостока. Поговорили с экспертом о том, почему система учит языку годами, но использовать его удается единицам, как развивать речевую беглость и как меняется роль преподавателя в языковом образовании.

- Анна, при таком массовом изучении английского в стране только небольшой процент людей действительно свободно говорит на нем. Почему так происходит?

- Потому что система образования завязана на стандарты, отчётность и экзамены. Преподаватель оказывается в ситуации, где от него требуют результат в цифрах и баллах, а не в умении студента поддержать диалог. Плюс есть фактор подготовки самих преподавателей: многие из них учились в той же системе и воспроизводят знакомые модели. В итоге, обучение ориентировано на тестирование и оценки вместо умения поддержать разговор.

- Как ученому, внесшему значительный вклад в образование на Дальнем Востоке, вам доверяют оценку всероссийских педагогических проектов. Недостаток каких компетенций вы чаще всего наблюдали у преподавателей иностранного языка и чему вы уделяли особое внимание при разработке своих курсов?

- Преподавателю чаще всего не хватает понимания того, как формируется навык профессиональной коммуникации и как ему обучать. Многие продолжают работать в логике передачи знаний — объяснить правило, проверить задание, оценить результат. Но в профессиональной среде язык — это прежде всего способность быстро мыслить, реагировать и действовать в реальных рабочих ситуациях. Поэтому важно научить коллег использовать язык как инструмент академической и профессиональной деятельности. Для этих целей в Морском государственном университете им. адм. Г.И.Невельского запущена программа академического английского для преподавателей технических дисциплин, чтобы научить особенностям содержания курсов, научной коммуникации, преподавания и работы с международными стандартами. На мой взгляд, современный преподаватель должен быть не только предметным экспертом, но и исследователем собственной практики, наставником и разработчиком образовательной среды.

- Помимо разработки образовательных программ для педагогов, вы как эксперт с ученой степенью и опытом работы с зарубежными методиками, рецензировали учебные издания и оценивали грантовые заявки. Что, на ваш взгляд, чаще всего не так с языковыми программами российских университетов?

- Вузы часто не учитывают коммуникативные задачи, с которыми будут сталкиваться студенты в профессии. Нередко курсы перегружены грамматикой или темами, которые слабо связаны с будущей деятельностью обучающихся. Поэтому получается такая ситуация — зачет сдан, а говорить студент так и не научился, навык беглой речи у него не сформирован.

Языковой курс должен начинаться с анализа целей, уровня подготовки и профессионального контекста обучающихся. Исходя из этого, программа должна пересматриваться и адаптироваться под меняющиеся требования рынка труда. Если педагоги будут “держать руку на пульсе” и корректировать курсы, то студент будет изучать то, что реально пригодиться ему в профессии.

- Методику развития беглости речи вы исследуете уже несколько лет, представляя результаты на профессиональных и международных конференциях. Почему именно этот навык представляет для вас отдельный научный интерес?

- Я часто наблюдала ситуацию, когда студенты хорошо знают правила, справляются с тестами, обладают неплохим словарным запасом, но испытывают серьезные трудности, когда нужно быстро отреагировать, поддержать разговор или провести презентацию. Для международной профессиональной среды именно эта способность часто оказывается решающей. При классическом методе изучении языка, принятого в системе образования, навык спонтанной речи развивается не всегда, хотя именно он становится главным в профессиональной среде.

- Какой совет вы дали бы молодым преподавателям, которые только входят в профессию?

- Не разделяйте преподавание и исследовательскую деятельность. Это не две разные работы — это два способа думать об одном и том же. Когда вы объясняете студентам, как устроен язык, вы сами начинаете видеть вещи, которые не замечали раньше.