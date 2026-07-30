Следы привели на кладбище: в Таиланде продолжают искать юных россиян из Тюменской области

Новые обстоятельства появились в деле об исчезновении в Таиланде юных россиян - 22-летней Дианы и ее брата, 17-летнего Романа. Фото: полиция Таиланда

Новые обстоятельства появились в деле об исчезновении в Таиланде юных россиян - 22-летней Дианы и ее брата, 17-летнего Романа. Полиция Таиланда задержала двух местных мужчин. Следствие уверено, что тайцы по прозвищу Сыа Хой и Панг участвовали в сокрытии принадлежащего россиянам байка (его нашли закопанным в землю), на котором ребята уехали прокатиться из своего дома в Паттайе — и пропали. Задержанные, считают силовики, также помогли сбежать двум главным подозреваемым — неким Понгу и Тхонгу, вывезли их из своей деревни на грузовом мотоцикле под брезентом. Эти двое находятся в розыске.

Диана и Роман живут с родителями, которые переехали в Тай из Тюмени семь лет назад. В ночь на 27 июня молодые люди отправились покататься на байке и пропали. Перед исчезновением Диана отправила матери тревожные сообщения о слежке.

Вчера главной находкой стал обнаруженный на старом кладбище у деревни на окраине Паттайи мотоцикл, на котором россияне уехали из дома 26 июля. Байк был полуразобран и закопан в землю.

Поисковая операция сосредоточена в юго-восточных районах Паттайи, Хуай Яе и На-Джомтьене. Привлечены многочисленные волонтеры, задействовали кинологов. Служебным собакам дали понюхать одежду брата и сестры, но пока результата нет.

Зато сегодня полицейские поймали сигнал GPS с мобильного телефона одного из пропавших россиян перед тропой, ведущей к водохранилищу Маб Фак Тхонг. Поиски распространили на этот район.

По версии следователей, которые собрали данные с камер наблюдения, главные подозреваемые, Понг и Тхонг, пересеклись с Дианой и Ромой на автомагистрали с печальной славой: по трассе номер 7 из Таиланда вывозят похищенных людей в мошеннические колл-центры в Лаосе, Мьянме и Камбодже.

Мотоцикл россиян нашли рядом с домом Понга. Родственники пояснили, что он и его приятель на следующий день после исчезновения россиян заявились в деревню все в грязи, объяснив, что ловили рыбу на водохранилище. Понг при этом … был одет в полицейскую форму и имел при себе пистолет — при том, что он меньше двух месяцев назад вышел из тюрьмы, отсидев за похищение несовершеннолетнего и незаконное хранение оружия.

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