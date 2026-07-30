Нашел в шкафу старую сберкнижку и обменял на 10 млн рублей: наследника ждал приятный сюрприз

Фабио получил около 110 тысяч евро. Фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

Каждому знакомо приятное чувство, когда со сменой сезона достаешь из шкафа старое пальто и находишь в кармане забытую купюру. Однако такая радостная неожиданность не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло с жителем туринской коммуны Сан-Джорджо-Канавезе в Италии. Его находка, правда, скрывалась не в кармане куртки, а в ящике шкафа, который оставался закрытым полвека.

В 2022 году 61-летний Фабио Минетти разбирал мебель в квартире отца, умершего в 2020-м, когда из старого фотоальбома выпали два пожелтевших от времени документа. Это были сберкнижки семидесятых годов туринского банка со вкладами на общую сумму в 5 миллионов лир - вероятно, сбережения, отложенные на черный день.

В конце прошлого века такая сумма считалась целым состоянием. Чтобы иметь на руках столько денег, среднему рабочему или служащему надо было бы откладывать всю зарплату в течение 4-5 лет. Купить на подобные накопления можно было четыре автомобиля Fiat 128 или среднюю квартиру.

Однако Фабио сначала не придал значения находке, полагая, что сберкнижки не имеют никакой ценности - крайний срок обмена лир на евро закончился в декабре 2011 года. Документы он все же сохранил - как память о папе. Как оказалось, не зря: один из знакомых, которому итальянец показал диковинку, посоветовал все же обратиться в банк, ведь правила относительно вкладов были особые. Лиры на них автоматически конвертировались После автоматической конвертации из лир в евро они должны были храниться в течение 10 лет, а затем, если владельцы за ними так и не явились, переданы на хранение в государственный фонд.

По предварительным оценкам, с учетом курса конвертации на 2011 год (1 евро равнялось 1936,27 лиры) и набежавших за десятилетия процентов Фабио получил около 110 тысяч евро (чуть больше 10 миллионов рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не мог поверить в то, что держу в руках»: Фермер нашёл 150 тонн золота на своём участке

Золото вместо потрохов: Мужчина обнаружил драгоценный клад во время разделывания утки

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах