Второй «Карандаш-фест» посвящен 125-летию со дня рождения Карандаша. Фото: предоставлено организаторами «Карандаш-феста»

«Русский Чарли Чаплин», наставник Юрия Никулина, клоун, удостоенный за свою работу высокого звания Герой Социалистического труда, – это все о Михаиле Румянцеве, которого зрители больше знают как любимого и веселого «Карандаша». И вот, спустя даже 125 со дня своего рождения, Карандаш снова собирает гостей. В Старицу 31 июля и 1 августа на «Карандаш-фест» (6+) приедут сотни артистов циркового жанра, от легенд до восходящих звезд. И зрители будут не просто наблюдателями, а полноценными участниками происходящих чудес.

«Карандаш-фест» проводится второй раз. Дебютный фестиваль получил национальную премию «Событие года» и вошел в мастер-план развития Старицы на 10 лет. В этот раз программа будет более насыщенной. KP.RU узнала, чем удивят организаторы.

Программа «Карандаш-феста» в Старице 31 июля и 1 августа 2026 года

Всего 2 часа от Москвы и 4 часа от Санкт-Петербурга — и гости «Карандаш-феста» окажутся в атмосфере веселого балагана в Старице. Улицы и парки степенного городка снова станут декорациями для единственного в стране уличного фестиваля клоунов.

Гвоздь программы — спектакль «Бременские музыканты»: на набережной Волги покажут бродвейского размаха постановку театра Моссовета. Главный музыкальный хедлайнер — группа «Рубеж Веков», чей трек «Пляска дурака» набрал миллионы просмотров на музыкальных платформах.

- Настоящий клоун — это не человек с накладным красным носом и простыми гэгами, каких часто можно увидеть на детских утренниках. Это аристократ среди всех артистов. На клоуна нельзя выучиться — им надо родиться! — говорит Андрей Солдаткин, генеральный продюсер фестиваля. — Более того, мы верим, что клоун есть в каждом. И это очень взрослая практика: опрокинуть реальность и посмотреть на все глазами ребенка. Поэтому мы говорим, что «Карандаш-фест» — это фестиваль для всех детей, которые устали быть взрослыми».

Фото: предоставлено организаторами «Карандаш-феста»

31 июля состоится Международный конкурс детских цирковых студий, а вечером — первые клоун-спектакли и «хораоке» с концептуальным духовым оркестром Tinto Brass Band.

Основной день фестиваля, суббота 1 августа, — это десятки шоу на двух сценах, интерактивные выступления на набережной и в парках старинного города на Волге.

Действо откроет кавалькада по набережной Волги: красочное шествие с участием всех артистов фестиваля в сопровождении эффектных цирковых машин и духовых оркестров приведет к основной сцене.

Фото: предоставлено организаторами «Карандаш-феста»

Кто выступит на «Карандаш-фесте» 31 июля и 1 августа 2026 года

Их узнают по силуэтам и напеву «Блю-ю-ю канари» — это золотой состав «Лицедеев»: Валерий Кефт, Анна Орлова, Роберт Городецкий. На втором «Карандаш-фесте» — в составе театра «Анима Аллегра», что в переводе с латыни означает «радостная душа».

Пакует чемодан с реквизитом Анвар Либабов — зрители его помнят по балабановскому фильму «Про уродов и людей». Собирается на фестиваль в Старице Александр Гусаров, основатель актуального питерского клоун-театра «Семьянюки».

Театр «Высокие братья», главные стиляги сегодняшней клоунады, выросшие на дрожжах Depeche Mode, представят свою топовую программу «Дурацкий цЫрк».

Не обойдется без любимцев фестиваля в Авиньоне — клоуна Паганеля (Сергея Давыдова) и театра «Микос», в Старицу они привезут спектакль «Богатыри». Обладатель премии Эдинбургского фестиваля искусств театр «Комик-Трест» покажет спектакль «Пушкин и Ко. Сон в летнюю ночь».

Комический дуэт ПогребничкоКирчак из московского театра «Около» в компании с оркестром «Пакава» — со спектаклем «Гамлет» в постановке Саши Толстошевой (номинанткой «Золотой маски»). Будут и еще десятки артистов, благодаря которым клоунада поселилась в одном культурном поле с современным театром, а не с детскими утренниками.

За будущее цирка и клоунады ответят сборные московского циркового училища им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и петербургского Российского государственного института сценических искусств.

Фото: предоставлено организаторами «Карандаш-феста»

Кстати, зрителей приглашают приезжать в карнавальных костюмах, а для тех, кто не успел нарядиться, на ярмарке будет работать магазин с реквизитом и мерчем. Для детей организованы мастер-классы с интерактивом.

С утра 1 августа для всех гостей фестиваля будут организованы бесплатные экскурсии по Старице с местными гидами, а после обеда в кинозале Доме культуры будут показывать хроники культовых артистов мировой клоунады — Бастера Китона, Чарли Чаплина, а также фильм «Клоуны» Федерико Феллини.

Интересные факты о Карандаше

Свою первую клоунскую репризу он поставил случайно, работая оформителем афиш в старицком драмтеатре в 20-х годах ХХ века, и только после этого была Москва, где он освоил профессию клоуна.

Рост Михаила Румянцева был всего 142 сантиметра, но эту миниатюрность он быстро сделал своим достоинством и умело обыграл в сценическом образе

Одна из самых известных реприз клоуна Карандаша была на фронте во время Великой Отечественной Войны. Во время выступления он вытаскивал из портфеля свою собачку Кляксу и подносил ее к маленькой трибуне с микрофоном. Клякса злобно лаяла, Карандаш пытался ее перекричать, а потом прятал обратно в портфель со словами: «Речь министра пропаганды Геббельса окончена».

При Брежневе он высмеивал дефицит. Выходил с авоськой, набитой бутафорской колбасой, банками чёрной икры, шпротами, ананасами… долго молчал. Пауза становилась особенно тяжёлой. Затем он произносил одну фразу: «Я молчу потому, что у меня всё есть. А вы — почему молчите?».

К публике Карандаш выходил более 55 лет подряд и в последний раз выступал за 12 дней до своей смерти — ему был 81 год.

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