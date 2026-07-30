Дороги перекрыты, людей эвакуируют: турецкую Анталью охватили пожары

Наиболее тревожная обстановка наблюдается в провинциях Мугла и Анталья Фото: REUTERS.

В Турции продолжаются масштабные лесные пожары, наиболее сложная ситуация складывается сразу в нескольких провинциях: Мугле, Анталье, Балыкесире, Мерсине, Ыспарте и Газиантепе. Пожарные службы одновременно ведут борьбу с десятками очагов возгорания. К тушению привлечены самолёты, вертолёты, беспилотники и большое количество наземной техники.

Фото: REUTERS.

Наиболее тревожная обстановка наблюдается в провинциях Мугла и Анталья, где огонь затронул лесные районы в окрестностях популярных туристических направлений. В Мугле пожары продолжаются в районах Фетхие и Сейдикемер, в Анталье - в районах Каша, Кумлуджи и ряда других населённых пунктов.

Фото: REUTERS.

В отдельных местах проводилась эвакуация жителей, эвакуирована государственная больница района Сейдикемер, есть повреждённые дома и сельскохозяйственные территории. Только за два дня в семи районах Антальи произошло 12 лесных пожаров, большую часть очагов удалось взять под контроль. Но ежедневно пожары вспыхивают в разных местах.

Фото: REUTERS.

Перекрыта популярная у туристов трасса Фетхие - Анталья. Причина не столько сам огонь, сколько очень плотный дым, который накрыл участок дороги в районе Сейдикемера (провинция Мугла). Дорожная полиция направляет транспорт по альтернативным маршрутам.

Если кто-то едет на машине из Фетхие в Анталью или обратно, маршрут лучше уточнять непосредственно перед выездом, поскольку ограничения могут вводиться и сниматься оперативно в зависимости от направления ветра и распространения дыма. Именно дым сейчас создаёт главные транспортные проблемы.

Фото: REUTERS.

Что касается других дорог, то массового перекрытия трасс по всей провинции Анталья нет. Ограничения носят локальный характер: в районах, непосредственно прилегающих к очагам пожаров, - прежде всего в Мугле и отдельных районах провинции.

Хорошая новость заключается в том, что на данный момент речь не идёт о масштабной угрозе для основных туристических курортов. Пожары локализуются преимущественно в лесных и горных районах, а власти сосредоточили значительные силы на недопущении распространения огня к населённым пунктам и курортным зонам. Аэропорты Антальи и Даламана продолжают работать, массовой эвакуации туристов не объявлено.

Тем не менее, отдыхающим в Турции стоит соблюдать осторожность. Главная опасность сейчас — не столько прямое воздействие огня, сколько дым, ухудшение качества воздуха. Необходимо воздержаться от посещения лесных территорий, экскурсий в национальные парки и горные районы. Многие дороги туда, кстати, перекрывают.

Турецкие власти предупреждают, что из-за экстремальной жары, низкой влажности и сильного ветра риск новых возгораний остаётся очень высоким. Поскольку ситуация может быстро меняться, туристам рекомендуют пристально следить за сообщениями местных властей и не игнорировать предупреждения отелей и туроператоров.

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