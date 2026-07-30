Сочи возглавил рейтинг ИИ-рекомендаций среди туристических направлений России

Абсолютным лидером по числу рекомендаций оказался Сочи, хотя при уточнении формата отдыха или выборе сервиса для бронирования на первые позиции выходят уже другие города и бренды.

По итогам общего рейтинга Сочи получил 16,9% всех рекомендаций ИИ среди туристических направлений — этот показатель более чем в два раза превосходит результат Турции (8,1%), занявшей вторую строчку, и Санкт-Петербурга (8,0%), оказавшегося на третьем месте. Следом идут Алтай (7,0%), Казань (5,7%) и Карелия (5,6%).

Картина существенно меняется, если рассматривать конкретные сценарии путешествий. Когда речь идёт о пляжном отдыхе, нейросети чаще называют Турцию — 26,2% рекомендаций, в то время как у Сочи в этом сегменте только 14,0%. В категории «горы и природа» безусловным лидером становится Алтай с результатом 33,0% — это максимальный показатель среди всех направлений и сценариев индекса. Для городских поездок ИИ отдаёт предпочтение Санкт-Петербургу (30,0%), а доля Сочи здесь снижается до 5,1%. Зато в сценариях «семейный отдых» и «зимний отдых» первенство снова закрепляется за Сочи — 26,7% и 24,3% соответственно.

Устойчивость позиций Сочи прослеживается и в разбивке по возрастным группам: направление лидирует во всех категориях — от 18–24 до 50+ лет, показывая от 15,1% (аудитория 50+) до 18,2% (18–24 года). Это лидерство подтверждают и большинство нейросетей: в Google AI Overviews на Сочи приходится 22,3%, в Gemini — 21,1%, в Alice AI — 20,8%. Наименьший разрыв между Сочи и конкурентом зафиксирован в ChatGPT, где Сочи (13,0%) опережает Турцию (11,6%) всего на 1,4 п.п.

Отдельно в индексе рассмотрены сервисы бронирования. Среди туроператоров первое место занимает Anex Tour (21,4%), далее следуют Pegas Touristik (14,9%) и Coral Travel (14,3%). В сегменте авиабилетов безоговорочно доминирует Aviasales — 39,7%, что более чем в 2,5 раза превышает результат занявшего второе место сервиса Яндекс Путешествия (15,1%). В категории отелей и жилья лидерство переходит к Яндекс Путешествиям (29,2%), за которым расположились Островок (23,5%) и Суточно.ру (17,8%). В категории «железнодорожные перевозки и трансфер» первенствует РЖД (31,7%), на втором месте — Kiwitaxi (20,5%).

«Путешествия — категория, где рекомендации нейросетей сильно зависят от сценария: пляжный отдых, горы или городской туризм получают разные советы. В целом Сочи лидирует и занимает наибольшую долю всех рекомендаций ИИ, но для конкретных типов отдыха нейросети чаще предлагают Турцию (пляжи), Алтай (природа) и Санкт-Петербург (городские поездки). Для путешественников это значит, что, понимая логику выдачи и сравнивая ответы разных ИИ и сервисов, можно быстрее находить подходящий маршрут, отель или билет. Для бизнеса вывод простой: видимость в ответах ИИ нужно настраивать под каждый сценарий, аудиторию и модель, а не полагаться на универсальное решение», — отметил сооснователь и технический директор AIMonitor.pro Кирилл Власов.

Методология

Индекс в категории «Путешествия» строится на анализе ответов нескольких ИИ-сервисов — ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Alice AI, Яндекс Поиск с Алисой и Google AI Overviews. Рейтинг направлений рассчитывался в целом, а также в разрезе пяти сценариев поездки (пляжный отдых, горы и природа, городские путешествия, семейный отдых, зимний отдых), четырех возрастных групп аудитории (18–24, 25–34, 35–50, 50+) и по каждой отдельной нейросети. Отдельно проанализированы сервисы бронирования по четырем направлениям — туры и туроператоры, авиабилеты, отели и жилье, ж/д и трансфер, — а также источники, которые чаще всего формируют ответы ИИ о путешествиях. AIMonitor.pro подчркивает, что индекс является независимым: платформа не продает позиции в индексе и не корректирует результаты.

О AIMonitor.pro

AIMonitor.pro — платформа мониторинга видимости брендов в нейросетях и ответах ИИ, которая анализирует реальные ответы нейросети и показывает, как часто, в каком контексте и с какой позицией появляется бренд — и какие факторы влияют на выбор.