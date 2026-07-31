«Пятёрочка»: почти треть продаж сети приходится на собственные бренды сети

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

В первом полугодии 2026 года почти каждый третий товар, проданный в магазинах «Пятёрочки», был произведен под собственными брендами — их доля в продажах в натуральном выражении составила 28,3%. Сегодня они входят уже в 62% покупательских чеков, а значит, более половины покупателей регулярно выбирают хотя бы один такой товар.

Сегодня собственные бренды «Пятёрочки» развиваются как самостоятельные продукты с собственной концепцией, ассортиментом и аудиторией. В портфель сети входит более 35 собственных марок, охватывающих практически все категории — от базовых продуктов и готовой еды до товаров для здорового питания.

«Пятёрочка Кафе»: готовые решения на каждый день

По итогам первого полугодия 2026 года «Пятёрочка Кафе» стала самым продаваемым собственным брендом сети. Его популярность отражает общий тренд на развитие категории готовых решений: покупатели всё чаще выбирают продукты, которые помогают экономить время — готовый завтрак перед работой, быстрый обед в течение дня или перекус по дороге.

Среди горячих напитков наиболее востребованы молочные кофейные позиции — латте, капучино и флэт уайт, которые формируют порядка 60% продаж категории. Сегодня в магазинах сети работают более 22 тысяч кофемашин, а кофе «Пятёрочки Кафе» ежедневно выбирают почти 700 тыс. покупателей.

В категории готовой еды чаще всего покупают знакомые блюда домашней кухни: морковь по-корейски, рисовую кашу на молоке, салат оливье и борщ с курицей. Среди выпечки собственного производства лидируют язычок слоёный с сахарной посыпкой, хачапури и сочень с творогом.

«Вкус & Польза»: полезные продукты становятся частью ежедневной корзины

«Вкус & Польза» объединяет продукты для здорового рациона. В ассортименте бренда представлено более 170 товаров, включая продукты без сахара и лактозы, с клетчаткой и пребиотиками. Сегодня каждую неделю покупатели приобретают более 5 млн товаров «Вкус & Польза», а согласно исследованиям, каждый седьмой покупатель «Пятёрочки» добавляет продукцию бренда в свою корзину. Самыми популярными товарами по итогам первого полугодия 2026 года стали сгущенное молоко без сахара, нори-чипсы, фруктовая пастила, квас и сыр моцарелла.

В 2026 году в ассортименте бренда также появилась протеиновая линейка, в которую вошли конфеты, напитки, батончики, пудинги и другие продукты с повышенным содержанием белка. Линейка создана для тех, кто выбирает удобные форматы питания для активного образа жизни — от быстрого перекуса в течение дня до поддержания сбалансированного рациона.

Global Village: свежий урожай каждый день

Среди самых популярных товаров бренда — бананы, огурцы, листовой салат и соки. Летом особый интерес покупателей вызывают ягоды: они встречаются практически в каждом втором чеке, а лидером среди ягод Global Village стала голубика — на неё приходится 82% продаж категории. При этом предпочтения покупателей различаются по регионам: в Центральной России растёт спрос на клубнику, на Северо-Западе популярна черешня, а на Дальнем Востоке выбирают голубику.

«Красная цена»: выбор для рациональной корзины

«Красная цена» остается одним из самых востребованных брендов «Пятёрочки»: в первом полугодии 2026 года практически каждый пятый товар, проданный под собственными марками сети, пришелся именно на «Красную цену». Бренд помогает покупателям собирать базовую корзину без лишних затрат — в числе самых популярных товаров картофель, яйца, бананы, корм для кошек.

«Выручай»: полноценная продуктовая корзина в одном бренде

За год после запуска бренд «Выручай» расширил ассортимент до более чем 150 товаров в 25 категориях — сегодня с его помощью можно собрать значительную часть привычной продуктовой корзины. В числе наиболее популярных позиций — яйца, макаронные изделия, молочная продукция, сыры, сахар, крупы, чай, кофе, печенье и сушки. При этом предпочтения покупателей различаются в зависимости от региона: жители юга России чаще выбирают айран и тан, в Поволжье — макаронные изделия и овсяные каши, а на Дальнем Востоке — кофе, варенье и каши быстрого приготовления.

Развитие собственных брендов отражает изменение покупательских привычек: сегодня россияне выбирают их не только благодаря доступной цене, но и за стабильное качество и возможность решить разные повседневные задачи — от базовых покупок и готового питания до продуктов для более осознанного рациона и особых случаев. Собственные бренды «Пятёрочки» помогают покупателям формировать привычную корзину с учетом разных потребностей и жизненных сценариев.

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