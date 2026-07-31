В России назовут «Фермера года»: проект КП поддержал крупнейший агрокластер страны «Фуд Сити»

Победители первого сезона премии «Легендарные фермеры» с памятными подарками от «Фуд Сити». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медиагруппа «Комсомольская правда» запускает второй сезон премии «Легендарные фермеры». Этим проектом мы хотим поддержать сразу несколько направлений российского агробизнеса и рассказать о тех, кто, в прямом смысле слова, кормит страну и нас с вами. Партнером одной из номинаций в этом проекте — «Фермер года» — стал крупнейший агрокластер страны «Фуд Сити».

Поддержка не на словах, а на деле: о нашем партнере

Награды в номинации «Фермер года» мы вручаем за самый большой личный прорыв по итогам года. Наш партнер, агрокластер «Фуд Сити», как никто знает о том, насколько важна поддержка для фермеров — и не только знает, но и активно ее оказывает. Площадка дает бизнесу возможности развиваться, расти и заявить о своем деле.

В агрокластере представлены крупный, средний бизнес, мини-опт и розница. Пожалуй, здесь есть все: овощи, фрукты, зелень, мясо, рыба, молочная продукция и широчайший ассортимент бакалеи.

— Сегодня инновации — это не только электромобили, ИИ или VR-технологии. Инновации — это и новое отношение к тому, что мы едим, откуда берутся продукты и кто их производит. Мы видим, что потребитель становится более осознанным: людям важны качество продукта, его происхождение, свежесть, понятный состав. И вместе с этим растет интерес к локальной фермерской продукции. Наша задача как площадки для взаимодействия между производителями продукции и ее потребителями — услышать этот запрос и создать инфраструктуру, которая соединяет производителя и покупателя, — говорит руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова.

«Фуд Сити» системно поддерживает российских фермеров и небольшие сельскохозяйственные предприятия. Агрокластер уже работает со всеми регионами России и дает доступ к большому рынку и миллионам потребителей.

— Для нас особенно важно, чтобы качественные отечественные продукты были не нишевой историей, а становились доступнее для самой широкой аудитории. Мы убеждены, что технологии и фермерство не противоречат друг другу. Будущее продовольственного рынка находится на их пересечении: современные разработки помогают производить, хранить и доставлять продукты эффективнее, а фермеры сохраняют главное — качество, ответственность за продукт и доверие покупателя, — говорит представитель агрокластера.

Сегодня рынок органической продукции активно развивается, растет тренд на покупки офлайн, «лицом к лицу» с продавцом. «Фуд Сити» становится центром взаимодействия всех участников рынка.

— Наша миссия — помогать этому росту и одновременно обеспечивать людям доступ к качественным, свежим и разнообразным продуктам. Потому что, в конечном счёте, развитие фермерства — это инвестиция не только в сельское хозяйство, но и в качество жизни людей, — отмечает Диана Емельянова.

Агрокластер обеспечивает доставку локальных свежих продуктов российских фермеров до потребителей. Фото предоставлено «Фуд Сити».

«Пусть еще больше людей о нас узнает»

Новый сезон нашей премии стартовал 27 июля. Подать заявку на участие фермеры могут до 29 ноября 2026. Форма для заявки и критерии участников — на сайте проекта.

Фермер из Владимирской области Марина Коновалова 10 лет на «Фуд Сити». Марина с семьей производят молочную продукцию, майонез, соус песто и домашние заготовки.

— «Фуд Сити» всегда идет навстречу — за это я ценю площадку. При этом придерживается норм строжайшего контроля качества, который помогает соблюдать цифровизация. Покупатели к нам ходят годами. Среди них есть и иностранцы. Купят, попробуют и возвращаются с комментариями: «Белиссимо! Браво!». На премию «Легендарные фермеры» обязательно подам заявку: хочу, чтобы еще больше людей о нас знали.

Создатель и руководитель проекта «Золотая Адыгея» Янина Ева Богоявленская рассказывает, что благодаря «Фуд Сити» хозяйство семьи вышло на уровень микропредприятия. Загрузка производственных мощностей составляет 100%. Сейчас проект активно расширяется.

Фермер Янина Ева Богоявленская. Фото предоставлено «Фуд Сити».

— Мы стали востребованы. Народ наелся химического, с сомнительными ингредиентами. А ведь раньше нам говорили, что мы заняты «не умным» бизнесом, что на нем нельзя заработать. Ведь цены у нас близки к магазинным, а сроки годности меньше — потому что никаких консервантов не используем. А я верю, что мы должны сохранить традиционные технологии, которые нам передали предки. Сегодня я очень рада, что люди поняли: быть здоровым можно, только если есть натуральные продукты. Пришло наше время. С «Фуд Сити» продажи растут, нас знают и любят. Это честь — представлять национальное адыгейское искусство на крупнейшей московской площадке. Размещение на «Фуд Сити» для нас — стратегический выбор. Большой поток покупателей, чистейшие склады с тончайшей регулировкой температурных режимов. Здесь нас находят не только москвичи. О нас узнают россияне и зарубежные партнеры. Прямо сейчас мы договариваемся о выходе на рынки Вьетнама и Южной Кореи.

ВОПРОС РЕБРОМ

Фермер года — какой он?

Руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова:

— Это не просто человек, который вырастил хороший урожай. Это современный предприниматель, который развивает своё хозяйство, следит за качеством, внедряет новые подходы и умеет слышать своего покупателя. Мы ежедневно встречаем таких людей на «Фуд Сити» и видим, как небольшие хозяйства благодаря спросу постепенно растут и масштабируются.

Фермер Марина Коновалова:

— Настоящий «Фермер года» — тот, кто сам производит продукцию, а не маскируется под фермерской вывеской, чтобы перепродавать чужое. Мы с семьей встаем в четыре утра и через полчаса уже на рабочих местах. Потому что в производстве молочной продукции даже 5–10 минут лишних уже играют роль. Передержал — и не тот результат: меняется консистенция, в кислоту может уйти или творог крупинчатый получится. Иногда мне хочется махнуть рукой и сказать: «Ну его, это фермерство!». Потому думаю: куда мои люди ходить будут? Что есть будут? В магазинах стало так мало качественной продукции! Быть фермером года — это еще и нести социальную ответственность.

Фермер Марина Коновалова. Фото предоставлено «Фуд Сити».

Фермер Янина Ева Богоявленская:

— Наших детей мы уже приобщаем к труду и готовим к тому, что им предстоит стать фермерами. Национальные традиции производства сыра передаются из поколения в поколение. Труд настоящего фермера — реальный, а не «нарисованный». Многие сегодня только рядятся фермерами. Мы из своего хозяйства головы не поднимаем. Это труд на селе, тот самый, что кормит страну. «Фермером года» станет тот, кто трудится на благо всех людей.

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