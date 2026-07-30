«Ждем в России»: Реакция индонезийки на участие в Международном фестивале молодежи набрала 1 млн просмотров

Анджелиха Черилин - студентка индонезийского Университета Телком, будущий специалист по коммуникациям Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Трогательная реакция индонезийской студентки Анджелихи Черилин (Чеха), которая узнала о поездке на Международный фестиваль молодежи 2026 в Екатеринбурге, покорила интернет. Получив сообщение от организаторов о том, что ее заявка на участие одобрена, девушка не смогла сдержать слез радости. Когда Чеха поделились видео в соцсетях, она и подумать не могла, что ролик за сутки наберет более 1 млн просмотров, а в комментариях появится десятки сообщений «Ждем тебя!», «Россия будет встречать с радостью», «Добро пожаловать, родная».

Видео с реакцией студентки набрало 1 млн просмотров, а в комментариях девушке пишут, что её в России с нетерпением ждут Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Анджелиха - студентка Университета Телком, будущий специалист по коммуникациям. А еще она - победительница международного конкурса ораторского искусства, основательница национального молодежного сообщества Your Growth Indonesia и популярный блогер. Индонезийка уже пообещала подписчикам, что будет подробно рассказывать о своей поездке в Россию и о самом фестивале, призвав оставлять вопросы в комментариях. МФМ-2026 пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и соберет более 10 тысяч участников из почти всех стран мира.

Сама Анджелиха признается, что с нетерпением ждет поездки и до сих пор не может поверить в случившееся:

«Забавно, как жизнь может измениться всего за несколько секунд. Я до сих пор помню, как смотрела на экран, пытаясь убедить себя, что это действительно происходит. Кажется, я еще не до конца это осознала. Но вот я стою на пороге еще одного сюрприза, который Бог приготовил для меня. И я хочу, чтобы вы прожили это путешествие вместе со мной».

По словам девушки, она убеждена, что правильная коммуникация способна менять жизнь, объединять людей и создавать новые возможности для молодежи. Именно этой идее посвящены ее образовательные проекты и авторская программа «Чеха», где она рассказывает о личностном росте, саморазвитии и поиске своего пути.

Теперь одной из глав этой истории станет поездка в Россию. Судя по реакции пользователей, за этим путешествием с интересом будут следить тысячи людей не только в Индонезии, но и в России.