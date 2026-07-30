Открыт прием заявок на XII Всероссийский конкурс проектов в области корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»

Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров

Подать заявку можно с 28 июля по 23 сентября 2026 года.

Целью конкурса является выявление и продвижение наиболее эффективных и инновационных проектов в сфере корпоративного волонтёрства в России. К участию приглашаются коммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации.

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители бизнеса, общественных объединений, образовательных учреждений, СМИ и эксперты в области социальной ответственности и корпоративного волонтерства.

В 2026 году конкурс проводится в 7 основных номинациях: «Экология и охрана окружающей среды», «Местные сообщества», «Здоровье и спорт», «Социальное волонтерство», «Гуманитарная помощь», «Компетентностное и про боно волонтерство», «Старт в корпоративном волонтерстве».

Кроме того, предусмотрены 6 специальных наград: «За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства», «За поддержку инициатив бизнеса», «За информационную поддержку», «Герой из бизнеса», «Столица корпоративного волонтерства» и «За вклад в развитие партнерства».

«Конкурс лучших практик в области корпоративного волонтерства — это неизменная инициатива, которая помогает выявлять, фиксировать и распространять передовой опыт компаний — лидеров социальной повестки, а также вовлекать новых участников в добровольческие активности. Отмечая лучшие проекты из разных регионов страны — как реализованные опытными участниками, так и предложенные теми, кто только начинает путь в корпоративном волонтерстве, — мы не только видим современный ландшафт этой деятельности, но и формируем векторы ее дальнейшего развития», - подчеркнула председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова.

За двенадцать лет конкурс «Чемпионы добрых дел» стал одной из ведущих федеральных платформ, где компании демонстрируют лучшие практики корпоративного волонтерства, делятся опытом и экспертизой. За это время организации из 50 регионов России представили сотни проектов в области корпоративного добровольчества, устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

По итогам предыдущего сезона в числе победителей конкурса оказались проекты компаний из нефтегазовой сферы, торговли, транспорта, медицины, металлургии, агропромышленного комплекса, финансового сектора и других.

«Корпоративное волонтерство сегодня — это не просто социальная инициатива, а важнейшая часть стратегии ответственного бизнеса. Конкурс «Чемпионы добрых дел» помогает выделить лучшие идеи и практики в области корпоративного добровольчества, вдохновляет компании на активное участие в волонтерских проектах, укрепляет доверие общества к бизнесу. Совместными усилиями мы создаем культуру ответственности и устойчивого развития по всей стране, что особенно важно в современных условиях социально-экономических вызовов», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Победители конкурса будут награждены в рамках XV Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», который ежегодно объединяет представителей бизнеса, органов власти, некоммерческого сектора и экспертного сообщества для обсуждения ключевых тенденций развития корпоративного добровольчества.

Участники конкурса также смогут выдвинуть свои проекты на соискание Национальной премии «Наш вклад», лауреатами которой становятся проекты бизнеса и НКО, содействующие достижению национальных целей. Проекты, ставшие призерами конкурса «Чемпионы добрых дел», получат дополнительные баллы при рассмотрении заявок на участие в новом сезоне Премии.