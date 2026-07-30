Дмитрий Чернышенко: Финал «Профессионалов» по промышленным компетенциям объединит в Калуге 14 тысяч участников из России и 30 стран

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Соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Организатор – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Калужская область.

«Чемпионат "Профессионалы" – одна из ярчайших звезд в созвездии чемпионатного движения по профмастерству нацпроекта "Молодежь и дети". Эти соревнования помогают раскрыть потенциал участников и показывают, что они востребованы ведущими предприятиями страны. Ожидается, что финал чемпионата "Профессионалы" по промышленным компетенциям объединит в Калуге 14 тыс. талантливых юношей и девушек со всей России и 30 дружественных стран. Ребята будут соревноваться по 14 передовым компетенциям: от промышленной робототехники и инженерии космических систем до мехатроники и оптоэлектроники. Желаю финалистам ощутить здоровый азарт, увидеть новые возможности и найти единомышленников», – заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Торжественная церемония открытия финала чемпионата состоится 21 августа на площадке дворца спорта «Центральный». Соревновательная программа стартует 22 августа. Студенты колледжей и техникумов будут демонстрировать мастерство в основном зачете, молодые специалисты промышленных предприятий – в индустриальном зачете, представители дружественных государств – в международном зачете.

«Сегодня среднее профессиональное образование активно развивается и невероятно востребовано. Чемпионат "Профессионалы" – один из ключевых инструментов, которые помогают синхронизировать обучение с запросами предприятий. На соревновательных площадках работодатели ставят перед конкурсантами реальные производственные задачи, а ребята показывают, что уже сейчас готовы с ними справляться. Так мы актуализируем подготовку кадров в стратегически важных областях», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Деловая программа финала чемпионата пройдет в формате Форума среднего профессионального образования (СПО) и будет посвящена теме «Окно возможностей: бизнес и СПО». Дискуссии пройдут по четырем тематическим блокам – «Воспитание человека труда», «Кадры и образование», «Технологии и инновации», «Глобальное сотрудничество».

«Рынок труда быстро изменяется. Мы обязаны реагировать на это и адаптировать систему образования под запросы работодателей. В Калужской области подготовлен семилетний прогноз кадровой потребности. Под запрос предприятий увеличивается число бюджетных мест в колледжах. За пять лет их количество выросло на 20%. Во всех колледжах и вузах работают центры, помогающие в поиске работы, открываются новые специальности, необходимые экономике региона. Уровень трудоустройства выпускников – один из лучших в стране. Семь наших учебных заведений вошли в десятку лучших в национальном рейтинге. Нам нужны молодые профессионалы! Чемпионат профессионального мастерства – хороший стимул для ребят не только показать, на что они способны, но и продемонстрировать своим сверстникам ценность, востребованность и красоту выбранной специальности. Уверен, что чемпионатное движение будет развиваться и станет еще привлекательнее для молодежи», – подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Помимо соревновательной части и деловой программы, на площадке Федерального технопарка профобразования будет организована профориентационная программа для школьников, включающая мастер классы от ведущих специалистов, встречи с экспертами и интерактивные сессии, помогающие ребятам определиться с выбором будущей профессии. Гости финала также смогут посетить выставку, на которой будут представлены стенды компаний партнеров с новейшими промышленными разработками.

«Финал чемпионата «Профессионалы» по промышленным компетенциям вновь пройдет в Федеральном технопарке в Калуге. Здесь сконцентрированы самые современные лаборатории, на базе технопарка готовят кадры для высокотехнологичных отраслей. Эту работу высоко оценил Президент России, который поручил тиражировать практики технопарка. Для ребят участие в финале на такой площадке – возможность прочувствовать мир большой индустрии, зарядиться энергией инноваций и сделать уверенный шаг к будущей карьере», – отметил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат установленные Правительством РФ премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Свыше 10 тысяч компаний и предприятий поддерживают участников движения «Профессионалы». В этом году они уже предложили более 50 тысяч стажировок и вакансий конкурсантам.

Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2026 году финал чемпионата проходит в трех городах (Нижний Новгород, Калуга, Санкт-Петербург).