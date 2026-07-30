В Балтийском море пробудилась смертельно опасная бактерия: никаких купаний с царапинами

В Балтийском море активизировалась опасная бактерия Vibrio Vulnificus — В Германии этим летом зафиксированы уже три случая заражения. Фото: Janis Smits/Shutterstock/Fotodom

В Балтийском море активизировалась опасная бактерия Vibrio Vulnificus — В Германии этим летом зафиксированы уже три случая заражения. Двух человек пришлось лечить от серьезного сепсиса, третий, несмотря на усилия врачей, скончался в берлинской больнице, сообщила Berliner Zeitung. Газета напомнила, что Европейский центр контроля над заболеваниями (ECDC) еще в прошлом году объявил всю Балтику «зоной риска» именно из-за этой бактерии, проникающей в тело человека через порезы и ссадины (при купании), а также через сырые морепродукты (устрицы, мидии и т.д.)

Поскольку Балтийское море омывает и российские берега, мы обратились за комментарием к специалисту по инфекциям – кандидату медицинских наук, эксперту-вирусологу Георгию Викулову.

- На Балтике эта бактерия долгое время «дремала» от холода. Но сейчас активизируется на мелководье, в условиях снижения солености воды и потепления. Ведь аномальная жара этого лета ударила и по балтийскому побережью западноевропейских стран. Для пробуждения Vibrio Vulnificus сложились идеальные условия. Когда она проникает в организм человека, сильнее всего рискуют лица с пониженным иммунитетом или те, кто страдает болезнями печени. Тут и смертные случаи возможны.

- Какие меры предосторожности надо принимать?

- Не купаться с открытыми ранами, стараться употреблять морепродукты только после термической обработки. И в целом следить за своим здоровьем. У здорового человека Vibrio vulnificus вызовет лишь такие неприятные проявления как рвота.

А чаще всего — и уже десятки лет — фиксируются случаи заражения Vibrio vulnificus на Атлантическом побережье США и в Мексиканском заливе.

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