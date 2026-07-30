Как изменились поставки товаров из Китая в Россию в 2026 году

В 2026 году рынок логистики между Россией и Китаем продолжает активное развитие, следуя за устойчивым ростом товарооборота между странами. Фото: Lin Shanchuan/XinHua/Global Look Press

Что происходит на рынке логистики

В 2026 году рынок логистики между Россией и Китаем продолжает активное развитие, следуя за устойчивым ростом товарооборота между странами. Ключевыми трендами стали цифровизация процессов (внедрение электронного документооборота), автоматизация складов и развитие «белой» доставки с полным таможенным оформлением, которая вытесняет серые схемы карго-перевозок.

Текущая геополитическая ситуация и санкционные ограничения в значительной мере перенаправили грузопоток и логистику на восточное направление, подтвердил в интервью сайту KP.RU генеральный директор логистической компании ГТК-Сервис Юрий Воронин.

- Также продвигается и развивается импортозамещение. А сама структура спроса не изменилась. На сегодняшний день можно обратить внимание, что есть дефицит по пропускной способности пограничных переходов, мощностей приема и обработки приграничных хабов и портов, - добавил эксперт.

Таким образом, устойчивость рынка напрямую зависит от дальнейшего развития инфраструктуры перевозок. Уже начали работу новые логистические хабы в Екатеринбурге (для Урала и Поволжья), Новосибирске (для Сибири), Казани (мультимодальный узел с доступом к железной дороге, автотрассе и аэропорту), а также комплексы с карго-зонами в Московской области (Домодедово, Воскресенск).

– Заметное влияние на пропускную способность грузопотока из Китая в Россию оказывает появление электронных очередей по заранее отправленным документам. А также расширение приграничных хабов и пропускных систем, обновление складского оборудования, электронные документы, - отмечает Юрий Воронин.

При этом пропускная способность погранпереходов (Забайкальск, Суйфэньхэ, Достык, Алтынколь) продолжает расширяться. Для Дальнего Востока это особенно важно: так, в пункте пропуска Пограничный рядом с Суйфэньхэ пропускная способность выросла с 450 до 1 300 транспортных средств в сутки. Модернизация Суйфэньхэ — Пограничного напрямую повышает эффективность транспортных коридоров «Приморье 1» и «Приморье 2», позволяя быстрее и в большем объёме перенаправлять грузы в порты Приморья».

Изменение сроков доставки

Сроки транспортировки зависят от выбранного вида транспорта, при этом их удалось значительно снизить для целого ряда направлений благодаря модернизации инфраструктуры.

- Авиадоставка: занимает 3–7 дней. Используется для скоропортящихся продуктов, дорогой электроники и запчастей высокой оборачиваемости.

- Железнодорожные перевозки: занимают 20–35 дней. При этом при железнодорожной доставке из Урумчи, Чунцина или Сианя до Москвы или Екатеринбурга теперь в среднем уходит 12–18 дней, что на 7–12 дней быстрее, чем в 2024 году. Это стало возможным благодаря оптимизации составов (в том числе внедрению «сквозных» контейнеров без перегрузки) и открытию новых терминалов.

- Автодоставка: составляет 15–25 суток. Маршруты проходят через погранпереходы Маньчжурия/Забайкальск или территорию Казахстана.

- Морская доставка: длится 35–50 дней в зависимости от порта назначения. Это все еще наиболее востребованный вариант, когда речь идет об объемных, негабаритных или низкомаржинальных грузах – стоимость за кубометр тут самая скромная. Грузы следуют из КНР во Владивосток, Новороссийск или Санкт-Петербург. Ожидается дальнейшее сокращение транзитного времени за счет запуска новых сервисов по Северному морскому пути (СМП).

Существуют и мультимодальные перевозки – в таких схемах участвуют несколько видов транспорта, например, по морю до Владивостока и далее по железной дороге вглубь страны.

– Как показывает практика, есть в основном три критерия, по которым клиенты выбирают тот или иной способ доставки. Это стоимость доставки, сроки доставки и надежность доставки. Например, мультимодальная схема перевозки используется для не таких срочных грузов как те, которые можно отправить по прямой железной дороге. Также железная дорога надежнее и дороже, чем мультимодальная перевозка, - подтверждает Юрий Воронин.

Внедрение электронного документооборота и систем онлайн-отслеживания значительно сократило время таможенного оформления - в среднем, на 60%, подчеркивает глава ГТК -Сервис. Но быстро развивающаяся IT-инфраструктура на данный момент все еще требует доработки:

- Импортеры все же сталкиваются с техническими сбоями китайских и российских цифровых сервисов при работе с китайской таможенной системой, - отмечает Юрий Воронин.

Фото: Ji Haixin/XinHua/Global Look Press

Изменение стоимости перевозок

Стоимость доставки сборных грузов формируется индивидуально и зависит от веса, объема, типа груза и маршрута. Для объемных, но легких товаров расчет ведется по оплачиваемому весу (например, для автодоставки применяется коэффициент: 1 кубический метр = 300 кг, для прямого ЖД: 1 кубический метр = 500 кг). Эксперты отмечают, что итоговая себестоимость складывается не только из фрахта, но и из локальных портовых сборов (THC, release fee, docs fee), таможенных пошлин и НДС (22%). По данным рынка, прозрачное ценообразование стало стандартом: компании фиксируют ставки на каждом плече в день отправки, исключая скрытые доплаты.

В начале 2026 года наблюдался рост тарифов на железнодорожную доставку — примерно на 12% с января. Причина — одновременная индексация тарифов со стороны РЖД и китайских железных дорог, а также пересмотр инфраструктурных и сервисных ставок на ключевых участках. На стоимость других видов транспорта тоже влияют локальные факторы: дефицит контейнеров, перегруженность портов или терминалов.

При этом развитие логистических проектов в регионе также окажет позитивное влияние на сроки и стоимость перевозок с Дальнего Востока в 2027 году.

– Очень вероятно, что на сроки и стоимость перевозок в 2027 году повлияют расширение приграничных хабов, увеличение пропускной способности и цифровизация документооборота. Наибольший эффект ожидается на восточных границах и в Приморском Крае, - резюмирует генеральный директор ГТК-Сервис.

Какие маршруты доставки грузов из Китая используются чаще всего

Единственного «главного» маршрута не существует – выбор зависит от задач, которые ставит перед собой конкретный бизнес. Наиболее востребованными остаются следующие направления:

Мультимодальные маршруты Китай – Дальний Восток – Москва. Морской путь до Владивостока с последующей доставкой авто или ж/д транспортом является самым массовым для плановых поставок.

Контейнерные поезда через сухопутные границы. Маршрут через Забайкальск остается основным для быстрой железнодорожной доставки промышленных партий.

Маршруты через Казахстан. Активно развиваются как альтернатива прямому транзиту для автомобильных и железнодорожных составов.

Северный морской путь. Начинает эксплуатироваться крупными операторами для крупнотоннажных и негабаритных грузов, обеспечивая независимость от загруженности южных коридоров.

Прогноз на 2027 год: Интеграция Северного морского пути, цифровизация и рост спроса на сборные грузы

Рынок продолжит консолидироваться вокруг официальных схем импорта из Китая. Ожидается дальнейшая интеграция Северного морского пути в регулярные графики линейных перевозчиков, что сделает его конкурентоспособным по срокам с железной дорогой. Спрос на сборные грузы (LCL) будет расти со стороны малого и среднего бизнеса, а также селлеров маркетплейсов, которым требуются гибкие партии от 10–100 кг без аренды целого контейнера. Продолжится дальнейшая цифровизация таможенного оформления, что позволит сократить время простоя на границе еще на 10–15%.

Сохранится баланс между способами доставки товаров из Китая. Разные виды транспорта и мультимодальные схемы будут сосуществовать, закрывая разные потребности бизнеса.

Доставка грузов из Китая станет еще более предсказуемой и технологичной. А появление новых морских коридоров обещает сделать логистику еще быстрее.