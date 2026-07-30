В ЦУР Пензенской области опровергли заявления о переносе склада Wildberries

Новость о переносе Wildberries - фейк Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром, 30 июля, дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области. До этого в регионе объявлялся режим беспилотной опасности. В 4:28 утра губернатор Олег Мельниченко дал оперативную информацию – после налета БПЛА на объекте возник пожар. Один человек пострадал, порядка 200 сотрудников были эвакуированы.

На этом фоне чуть позже появились сообщения, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и мэр Пензы Олег Денисов подняли вопрос переноса логистических центров Wildberries из области, так как они «являются военной целью Украины» и подвергаются атакам БПЛА. В качестве доказательства приводились видеообращения, якобы записанные Мельниченко и Денисовым. «Комсомольская правда» внимательно изучила ролики и обнаружила в них массу сомнительных моментов.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Центре управления регионом Пензенской области опровергли сообщения с видеообращениями губернатора и мэра, назвав их дипфейками.

- В телеграм-каналах распространяются недостоверные сообщения, связанные с атакой БПЛА на логистический центр Wildberries. В первом случае губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко приписывают заявление о необходимости вывести логистические центры компании за пределы региона. <...> Второй фейк — ролик с якобы заявлением главы Пензы Олега Денисова о хранении на складе продукции двойного и военного назначения, необходимости защиты объекта средствами ПВО и его переноса за пределы города. Это также дипфейк. Олег Денисов не делал подобных заявлений и не записывал видеообращений по этой теме.

Ролики действительно имеют признаки использования технологий ИИ – несоответствие мимики и речи, размытость на границах лица и неестественность интонаций.

Авторы дипфейков взяли реальные видео и просто наложили на них другой звуковой ряд.

Так, за основу дипфейка с Олегом Мельниченко был взят ролик, опубликованный в его телеграм-канале 30 июля. Он касался мер по ликвидации последствий атаки на склад Wildberries.

Реальная публикация Олега Денисова была связана только с возможным задымлением после пожара и рекомендациями для жителей. За основу дипфейка взяли видео с поручениями по подготовке к 1 сентября от 25 августа 2025.

В ЦУР отмечают, что Олег Денисов и не мог поднимать вопрос о переносе логистического центра из региона, так как это выходит за рамки его полномочий. Ведь логистический комплекс Wildberries находится на территории Бессоновского района, а не в границах Пензы.

Губернатор Олег Мельниченко в своих официальных каналах дает оперативную информацию в любое время суток, чтобы в том числе избежать появления фейков.

Добавим, что сейчас логистические цепочки Wildberries перестроены, прием поставок и отгрузка заказов проводятся на других объектах.

Власти призвали жителей региона не распространять непроверенную информацию и доверять сообщениям только из официальных источников.