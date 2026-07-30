Главные ошибки бизнеса при импорте товаров из Китая

В условиях изменения логистических цепочек и усиления экспортного контроля со стороны КНР, импорт требует от российского бизнеса предельной внимательности. Фото: Wang Chun/XinHua/Global Look Press

В условиях изменения логистических цепочек и усиления экспортного контроля со стороны КНР, импорт требует от российского бизнеса предельной внимательности. Ошибки на любом этапе ведут к простоям производства, срыву контрактов и многомиллионным штрафам. О том, как избежать наиболее распространенных проблем, сайт KP.RU поговорил с генеральным директором логистической компании ГТК-Сервис Юрием Ворониным.

Ошибки при выборе поставщика

Часто бизнес ориентируется только на стоимость услуг поставщика, игнорируя его репутацию и реальные компетенции в области экспортного права.

- Игнорирование статуса товара. Поставщики часто ошибочно полагают: если товара нет в официальном списке двойного назначения, лицензия не нужна. На практике Минкоммерции КНР может остановить экспорт любого оборудования (например, станков с ЧПУ или микроэлектроники), если есть подозрение в военном применении конечного продукта.

Об этом прямо говорит Статья 12 Закона КНР об экспортном контроле: даже если товара нет в официальном контрольном списке, экспортер обязан подать заявку на лицензию, если знает, что товар могут использовать в военных целях или он несет риск для нацбезопасности Китая.

- Отсутствие аудита лицензирования. Импортер должен заранее запросить у партнера подтверждение того, что он умеет работать с товарами двойного назначения и знает порядок получения разрешений.

- Недооценка полной стоимости. Предприниматели фокусируются только на цене за единицу товара, забывая заложить расходы на консолидацию разных заказов, упаковку для международной перевозки и проверку качества перед отправкой.

Какие вопросы следует задать поставщику еще на этапе переговоров?

– Товары, попадающие под экспортный контроль, можно найти в каталоге технологий, запрещенных и ограниченных к экспорту из Китая. Один из самых важных вопросов, которые нужно задавать заводу, это не попадает ли товар под ограничения на вывоз. Завод ответит точно, можно вывозить продукцию, или нет, так как они знают, попадает ли их продукция под ограничения или нет. Так же следует задать еще ряд не менее важных вопросов, а именно: готова ли фабрика предоставить документы для экспортной лицензии и экспортные документы, превышают ли технические параметры порог экспортного контроля, имеет ли товар бренд, есть ли у товара классификационный номер ECCN, - напоминает Юрий Воронин.

Ошибки в документах

Документальное сопровождение импорта — зона особо риска, где важно не только наличие всех документов и разрешений, но и соблюдение всех формальностей при их оформлении.

- Неточности в инвойсе, упаковочном листе или контракте — частая причина задержек на таможне. Распространённые проблемы: слишком общее описание товара («electronics» вместо конкретных характеристик), расхождения в количестве, весе, цене между документами, ошибки в реквизитах сторон. Отдельно стоит выделить неверный код ТН ВЭД: он определяет ставку пошлины, необходимость сертификации и может привести к корректировке стоимости и штрафам.

Важно! Расхождение страны назначения, конечного пользователя или состава партии между документами и реальностью аннулирует действие даже имеющейся лицензии. Это признается формой контрабанды.

- Ориентация только на код ТН ВЭД. Таможенный код нужен лишь для оформления декларации. Решение об экспортном контроле принимает профильное ведомство по описанию характеристик товара. Изделие может иметь обычный коммерческий код, но требовать лицензии из-за своих технических параметров (точности, мощности).

- Подмена понятий «Письмо-ответ» и «Лицензия». Официальный документ Министерства коммерции Китая о предварительном статусе товара является лишь консультацией. Предъявление этого письма вместо реальной экспортной лицензии квалифицируется как несанкционированный экспорт и влечет штрафы до десятикратной стоимости груза.

Как избежать: заранее согласуйте формулировки с таможенным брокером. Подготовьте техническое описание и передайте поставщику. Проверяйте каждую строку перед отгрузкой. Определите перечень разрешительных документов (декларация ЕАС, сертификат, отказное письмо) ещё до заключения контракта. Если для товара нужна сертификация, ввезите образцы отдельно для испытаний в аккредитованной лаборатории до запуска основной поставки. Следите за актуальностью кодов ТН ВЭД.

Фото: Wang Yihan/XinHua/Global Look Press

Ошибки при выборе логистики

Подбор неправильного плана поставки ведет к росту ее стоимости, потере товарного вида груза, срыву сроков. Выделим характерные особенности плохого логистического решения:

- Выбор транспорта «по привычке», а не под задачу (объём, срочность, тип товара), чреват переплатой или повреждением груза.

- Выбор схемы без учета специфики груза. При параллельном импорте через хабы (Казахстан, ОАЭ) компании часто не учитывают необходимость дополнительной сертификации и маркировки под требования ЕАЭС уже на территории транзитных стран.

- Проблемы консолидации. Для смешанных партий отсутствие грамотной консолидации на складе в Китае делает невозможным контроль веса, объема и подготовку единого пакета документов, что ведет к хаосу при прохождении границы.

- Отказ от страхования груза оставляет бизнес без защиты при утрате или повреждении

Как избежать: составьте детальную финансовую модель, включив все статьи затрат. Продумайте маршрут с учётом рисков. Подбирайте вид транспорта под специфику груза. Детально согласуйте с перевозчиком тип упаковки (влагозащита, амортизаторы). Обязательно оформите страховой полис, покрывающий риски на всём пути.

Ошибки при прохождении таможни

Даже при грамотной закупке груз может «застрять» из-за недочётов на таможенном этапе. Помимо уже упомянутых ошибок в документах, к частым причинам проблем относятся:

- Попытки занизить таможенную стоимость — автоматизированные системы это выявляют, что ведёт к проверкам, доначислениям и штрафам. Также сложности возникают, если не учтены актуальные требования (например, обязательная маркировка для отдельных категорий товаров).

- Надежда на автоматику системы декларирования. Отсутствие предупреждения в системе «Единого окна» не означает законность вывоза. Например, система не распознает все сложные товары двойного назначения. С точки зрения китайского законодательства ответственность за определение статуса груза лежит исключительно на участнике внешнеэкономической деятельности.

- Попытки обхода контроля. Разборка контролируемого оборудования на части (отправка контролируемых компонентов отдельно от корпусов) для уклонения от лицензирования расценивается правоохранительными органами как умышленная контрабанда и может привести к уголовному преследованию обеих сторон сделки.

- Иллюзия безопасности после выпуска. Срок ответственности за нарушения составляет два года, а по вопросам нацбезопасности — до пяти лет. Большинство штрафов выписывается спустя месяцы после пересечения границы во время камеральных проверок.

Рекомендации ГТК-Сервис

Из каких скрытых статей расходов чаще всего складывается удорожание перевозки из Китая, и как заранее заложить их в бюджет, чтобы не выйти за рамки себестоимости?

– Чаще всего удорожание перевозки складывается из ряда неучтенных затрат в процессе перевозки. Забывают про навигационные пломбы, погрузо-разгрузочные работы, терминальную обработку. Но есть риски, которые невозможно предугадать, такие как осмотр, досмотр, изъятие образцов, простой транспортного средства или хранение контейнера с грузом на терминале. Чтобы заранее заложить их в бюджет, обязательно нужно знать код ТН ВЭД груза, основные характеристики груза, всю необходимую разрешительную и сопроводительную документацию. А также очень важно все перепроверять с агентами, экспедиторами и брокерами.

В каких случаях обязательно нужно страховать груз, какие риски включать в покрытие, и на что обращать внимание в условиях полиса?

– Обязательное страхование груза необходимо делать, если того требует законодательство. Но лучше всего страховать все грузы, так как это гарантия того, что при повреждениях груза при непредвиденных обстоятельствах, вам компенсируют инвойсную стоимость поврежденного груза. При страховании груза страховые компании предлагают несколько вариантов, самый лучший - это возмещение любых убытков. Полный пакет покрывает риски всех возможных убытков, не распространяется разве что на территории, где идут или начались военные действия. При оформлении страховки необходимо выяснить, распространяется ли страховка на территории, через которые будет следовать груз, а также на транспорт, которым будет перевозиться данный груз. Обязательно изучить уровень франшизы и срок действия данного страхового полиса.

Какой алгоритм действий вы рекомендуете, если груз «застрял» на таможне (запрос документов, предоставление пояснений, взаимодействие с брокером)?

– Просто так груз «застрять» на таможне не может, а значит допущена какая-то ошибка, или у таможни появились сомнения в достоверности декларируемого товара, или упущено некое требование таможни. Первым делом нужно связаться с брокером и выяснить точные причины приостановки выпуска продукции в свободное обращение с перечнем запрашиваемых документов. Далее необходимо выяснить сроки предоставления документации или пояснения на вопросы в таможенные органы. Подготавливать письма и документы, проконсультировавшись с вашим брокером. Если собрать все необходимые документы и правильно ответить на вопросы таможенных органов, то продолжится таможенное оформление и груз выпустят в свободное обращение.

Какие источники (официальные сайты, реестры, справочники, телеграм каналы, отчёты ассоциаций) вы считаете самыми надёжными для отслеживания изменений в таможенном регулировании, сертификации и логистике, чтобы вовремя корректировать работу?

– Самые надежные источники — это официальные государственные площадки и профильные ведомства. Для отслеживания изменений в таможенном законодательстве можно использовать сайт ФТС России, сайт коллегии ЕЭК. Для изменений в сфере и области логистики можно использовать такой источник как Министерство транспорта РФ, а также разные инфо-площадки, отслеживать итоги саммитов в транспортной логистике. Для сертификации можно использовать официальный государственный ресурс: госаккредитация, коллегия ЕЭК, Консультант плюс.

Чек-лист для бизнеса. Как избежать ошибок при импорте товаров из Китая

Перед оплатой счета проверьте следующие пункты:

- Статус товара: Проведена сверка характеристик со «Списком экспортного контроля товаров двойного назначения» КНР.

- Компетенция и репутация поставщика, от него получены все необходимые документы.

- До оплаты определен код ТН ВЭД и перечень нужных сертификатов. Юрист подтвердил, что выбранный код соответствует сути товара и не маскирует категорию, требующую разрешения Минкоммерции.

- Конечный пользователь: Заполнены анкеты KYC (Know Your Customer), подтверждающие гражданское назначение использования оборудования.

- С поставщиком и логистом согласованы условия Incoterms.

- Инвойс и упаковочный лист и контракт не содержат расхождений

- Логистика: Выбран оптимальный маршрут и способ доставки, в бюджет включены все логистические и таможенные расходы.

- Бюджет рисков: Заложен финансовый резерв (около 10–15% от стоимости партии) на случай непредвиденных таможенных досмотров или штрафов.