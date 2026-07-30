Анна Пересильд: «Всегда ненавидела каблуки. А на съемках «Садко» все время хожу в них и даже бегаю!»

Анна Пересильд сыграет в фильме "Садко" Любаву. Фото: СТВ/ Welcome Media

«Садко» - новая сказка от команды продюсеров, за последние годы выпустившей весьма успешные картины «Конек- Горбунок», «По щучьему велению», «Огниво» и «Горыныч». Там используется сюжет, ранее освоенный новгородскими былинниками и Николаем Римским-Корсаковым, но прочтение этой истории будет свободным и не вполне привычным. Например, Садко - не сорокалетний бородатый мужчина (каким был Сергей Столяров в знаменитом советском фильме), а двадцатилетний гусляр, которому только предстоит повзрослеть. Морской царь обернется огромным, шестиметровым моржом, а его дочка - маленькой нерпой (соответственно, романтическую линию между нею и Садко уберут). А Любава в новой версии - княжна из Великого Новгорода, потерявшая обоих родителей. Фактическая власть после этого переходит не к ней, а к злой боярыне, как бы регентше, которая убеждает девушку заключить брак с богатым «царем заморских земель и владыкой тысячи островов» Дормидонтом. Садко, увидевший Любаву и с первого взгляда влюбившийся в нее без памяти, не знает, что делать. Но морж поможет.

Фото: СТВ/ Welcome Media

В фильме снимаются Антон Рогачев (Садко), Никита Кологривый (его лучший друг Буслай), Роман Васильев (Дормидонт), Кристина Бабушкина (Глафира), Елизавета Ищенко (воительница северного царства Рандгрид), Юрий Стоянов (наставник Садко, старец Тимофей). А Любаву играет Анна Пересильд, после «Слова пацана» мгновенно ставшая кумиром российских подростков. На съемках она пообщалась с журналистами.

Фото: СТВ/ Welcome Media

«ПРИШЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ НА КАБЛУКАХ»

- Вы легко согласились на роль Любавы?

- Да, потому что интересно играть принцессу. Точнее, княжну, хотя я ее почему-то все время мысленно называю принцессой... Мне хотелось сыграть принцессу всю жизнь, это было какое-то особенное желание, и сейчас так прекрасно погружаться в этот образ, с ним взаимодействовать. Любава не капризная, какими часто показывают принцесс в сказках. Она очень умная девочка. Хотя она совсем юная, но она уже способна и государством управлять, и решать очень серьезные, взрослые вопросы. Это история про женскую, или, в данном случае, девчачью силу. Такое - редкость.

- Вы не опасаетесь сравнений с Аллой Ларионовой - классической Любавой из фильма Александра Птушко, которую многие считают эталонной исполнительницей роли?

- Признаюсь, мысль о сравнении с Аллой Ларионовой поначалу волновала — ее Любава прекрасна и по настоящему легендарна! Но я убеждена, что каждая эпоха рождает своё прочтение. Моя задача — не повторить, а переосмыслить образ, опираясь на собственное видение и связь с героиней. Да, мы живём в разное время, но в ее истории я нашла точки соприкосновения, которые помогут мне создать живой, современный характер.

Анну спрашивают, чем ей пришлось научиться для роли.

- Как девочка, могу сказать, что я всегда ненавидела каблуки. А тут хожу в обуви с каблуками все время. Постоянно, в них! И, мне кажется, сейчас я уже хожу прекрасно. Могу бегать, прыгать и делать что угодно. А бегать на натурных съемках, в Приозерске, на берегу Ладоги, проходилось много!

Фото: СТВ/ Welcome Media

«ЛЮБАВА ИЩЕТ В САДКО СВОБОДУ, А ОН В НЕЙ - ДОМ»

- Ваш отец, Алексей Учитель, и мама, Юлия Пересильд, давали вам советы перед тем, как вы начали сниматься в «Садко»?

- Понятно, что я как и многие молодые люди, советуюсь с родителями. И это счастье, что я нахожусь рядом с людьми, которые невероятно круто разбираются в кино. Я могу обсуждать с ними роль сколько угодно — и это бесценно. Мы сошлись на том, что в сказке важнее всего сделать героиню настоящей. Да, это сказка, но чувства должны быть живыми, а выбор — непростым. Мне хотелось, чтобы эта история была «взрослой»: чтобы дети увидели волшебство, а взрослые — почувствовали глубину. Как с любимыми мультиками: когда пересматриваешь их через 15 лет, а тебе не скучно!

Любава ищет в Садко дом и близкого человека, а он в ней — свободу. И ей приходится выбирать между тем, чего хочет ее сердце, и долгом. В какой то момент она готова пожертвовать любовью ради других — вот что делает ее по настоящему живой.

- Вы сказали, что сейчас снимается очень много сказок. Нет опасения, что у зрителя случится передозировка?

- Ну, конечно, опасение такое есть. Но все дело в том, как их снимать. Еще раз повторю, «Садко» - не просто сказка, а большое интересное зрительское музыкальное кино! Сами поймете, когда увидите фильм.

Фото: СТВ/ Welcome Media

- Какая сцена была для вас самой тяжелой физически и какая - эмоционально?

- Всегда тяжелее всего снимать финал. Если финал получился, значит, фильм случился! Это я сама сейчас придумала рифму (смеется), но есть такое, правда. Вся команда переживает за то, как это получится, это очень нервно, ты чувствуешь свою личную огромную ответственность.

- Какие три эпитета лучше всего определяют вашу Любаву?

- Сильная, честная, и... Мне кажется, она очень добрая. И это проявляется в том, что она очень любит людей.

- Режиссер Иван Оганесов сказал, что «Садко» - история о поисках счастья. В чем для вас счастье?

- Для меня это - любовь. Конечно, любовь.

Фото: СТВ/ Welcome Media

«УЧИТЬСЯ МНЕ ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ МНОГОМУ»

Анна недавно окончила школу, сдав ЕГЭ после 10 класса, и поступила в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз. Естественно, вопросы журналистов были связаны и с ее новой студенческой жизнью.

- Я вполне могу на какое-то время отказаться от съемок, работая только летом, во время каникул. К учебе я отношусь ответственно и серьезно, - учиться мне еще предстоит многому.

- Но ведь ваша мама снимается не меньше, чем Дарья Мороз. Вы многому можете научиться у нее!

- Слушайте, но я могу просить совета у родителей, как я говорила выше... Вы сами когда-нибудь реально сидели, делали уроки со своей мамой, так, чтобы при этом быть внимательным и не баловаться? Я люблю изучать все новое, и студенческая жизнь – это совсем другое, а мне интересно это новое изучать!

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