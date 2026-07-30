Валерию Чекалину начали судить еще осенью 2025 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На каждое заседание по этому делу у Гагаринского суда — настоящее столпотворение. Вот и теперь у здания собрались около полусотни человек.

33-летнюю блогершу Валерию Чекалину начали судить еще осенью. Ее обвиняют в незаконном выводе за границу по поддельным документам 190 млн рублей. Но с января судебный процесс стоит на паузе — у Чекалиной выявили четвертую степень рака желудка. Суд приостановили, блогерша легла в больницу, прошла химиотерапию.

СУД НАД ЛЕРЧЕК ПРОДОЛЖИЛСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

За это время ее бывший муж Артем, проходивший по тому же делу, успел получить 7 лет колонии.

При этом многие высказывали сомнения, что состояние здоровья Чекалиной не позволяет ей посещать заседания. Мол, уж слишком радостной она выглядит на фото и видео, которые появляются в соцсетях. Даже спортзал посещает. По заявлениям нескольких граждан прокуратура даже просила суд провести экспертизу текущего состояния Лерчек. Запросили документы у врачей — вопросов у суда не возникло.

До обнаружения болезни Чекалина находилась под домашним арестом. Однако затем ее перевели под запрет определенных действий — чтобы она могла в любое время (и без электронного браслета на ноге) ездить в больницу и так далее. Однако на этой неделе появилась информация, что к Валерии у ФСИН возникли вопросы — якобы недавно она без спросу съездила из Москвы в Санкт-Петербург.

Адвокат Константин Третьяков заявил, что никаких нарушений ФСИН не фиксировал. Мол, блогерше было только запрещено без разрешения суда менять место жительство и общаться со свидетелями по ее делу, но она ничего подобного не делала.

В итоге в Гагаринском суде в четверг не стали разбирать вопрос о мере пресечения и просто продолжили процесс. Медицинских противопоказаний больше нет?

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЗАСЕДАНИИ ПО ДЕЛУ БОЛЬНОЙ РАКОМ БЛОГЕРШИ

Стоит отметить, что поведение Чекалиной после последних событий сильно изменилось. Раньше, еще до болезни, Лерчек всегда обязательно общалась с журналистами и до, и после заседаний. Давала комментарии. Благодарила через прессу своих друзей и поклонников за поддержку. И появлялись они с возлюбленным, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини у здания Гагаринского суда всего минут за 10–15 до начала.

После заседания Лерчек отказалась от комментариев

Но на предыдущее заседание (когда по ходатайству прокуратуры суд разбирался в диагнозах Чекалиной), и на нынешнее интернет-дива с Луисом приезжали сильно заранее — за 40–45 минут. Будто рассчитывая, что большинство камер с фотоаппаратами еще не успеют подъехать и получится проскочить без особого ажиотажа. Тем более, что комментариев она больше не дает.

Валерия Чекалина с возлюбленным, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда сотрудникам СМИ разрешили поснимать Чекалину и ее адвокатов перед заседанием, сама Валерия лица от камер не прятала, но общаться не стала.

— Сейчас они уйдут, — прошептала ей на ухо адвокат.

Залы в Гагаринском суде маленькие. На заседание пустили послушать всего четверых журналистов. Но и их вскоре выставили — адвокаты Валерии Чекалиной попросили судью закрыть заседание. Потому что на нем должны быть озвучены «некоторые медицинские подробности» состояния здоровья блогерши.

Валерию Чекалину (в центре) обвиняют в незаконном выводе за границу по поддельным документам 190 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так что большая толпа журналистов переместилась на улицу, чтобы ждать итога заседания.

И в кулуарах, конечно, по-прежнему обсуждают диагноз Валерии Чекалиной.

— Похожа она на человека с четвертой стадией онкологии?

— А как вы думаете, у нее парик?

Мнения по поводу состояния Лерчек разделились примерно пополам. Многие отмечают ее очевидно болезненное внешнее состояние.

Ожидание решения суда растянулось на несколько часов — свидетелей опрашивали с перерывами. Во время одного из них Луис Сквиччиарини сбегал в ближайшее кафе и вернулся в суд со стаканчиком кофе и большим бумажным пакетом с едой. Аргентинец буквально порхал над своей пассией — целовал руки и влюбленно заглядывал в глаза.

А в зал приглашали все новых и новых свидетелей… Процесс продолжался.

Из суда Лерчек, Луис и адвокаты вышли лишь около 22:00. На вопросы журналистов Валерия Чекалина не ответила. За всех отбивалась лишь одна из защитниц:

- Заседание проходит в закрытом режиме. Комментариев не будет.

Видимо, все предельно серьезно: следующее заседание назначено на завтра - процесс возобновится в 9 часов утра. Но - за закрытыми дверями, прессу в зал не пустят.

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Из суда Лерчек, Луис и адвокаты вышли лишь около 22:00. На вопросы журналистов Валерия Чекалина не ответила. За всех отбивалась лишь одна из защитниц:

- Заседание проходит в закрытом режиме. Комментариев не будет.

Видимо, все предельно серьезно: следующее заседание назначено на завтра - процесс возобновится в 9 часов утра. Но - за закрытыми дверями, прессу в зал не пустят.

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