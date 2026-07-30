Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
На каждое заседание по этому делу у Гагаринского суда — настоящее столпотворение. Вот и теперь у здания собрались около полусотни человек.
33-летнюю блогершу Валерию Чекалину начали судить еще осенью. Ее обвиняют в незаконном выводе за границу по поддельным документам 190 млн рублей. Но с января судебный процесс стоит на паузе — у Чекалиной выявили четвертую степень рака желудка. Суд приостановили, блогерша легла в больницу, прошла химиотерапию.
За это время ее бывший муж Артем, проходивший по тому же делу, успел получить 7 лет колонии.
При этом многие высказывали сомнения, что состояние здоровья Чекалиной не позволяет ей посещать заседания. Мол, уж слишком радостной она выглядит на фото и видео, которые появляются в соцсетях. Даже спортзал посещает. По заявлениям нескольких граждан прокуратура даже просила суд провести экспертизу текущего состояния Лерчек. Запросили документы у врачей — вопросов у суда не возникло.
До обнаружения болезни Чекалина находилась под домашним арестом. Однако затем ее перевели под запрет определенных действий — чтобы она могла в любое время (и без электронного браслета на ноге) ездить в больницу и так далее. Однако на этой неделе появилась информация, что к Валерии у ФСИН возникли вопросы — якобы недавно она без спросу съездила из Москвы в Санкт-Петербург.
Адвокат Константин Третьяков заявил, что никаких нарушений ФСИН не фиксировал. Мол, блогерше было только запрещено без разрешения суда менять место жительство и общаться со свидетелями по ее делу, но она ничего подобного не делала.
В итоге в Гагаринском суде в четверг не стали разбирать вопрос о мере пресечения и просто продолжили процесс. Медицинских противопоказаний больше нет?
Стоит отметить, что поведение Чекалиной после последних событий сильно изменилось. Раньше, еще до болезни, Лерчек всегда обязательно общалась с журналистами и до, и после заседаний. Давала комментарии. Благодарила через прессу своих друзей и поклонников за поддержку. И появлялись они с возлюбленным, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини у здания Гагаринского суда всего минут за 10–15 до начала.
Но на предыдущее заседание (когда по ходатайству прокуратуры суд разбирался в диагнозах Чекалиной), и на нынешнее интернет-дива с Луисом приезжали сильно заранее — за 40–45 минут. Будто рассчитывая, что большинство камер с фотоаппаратами еще не успеют подъехать и получится проскочить без особого ажиотажа. Тем более, что комментариев она больше не дает.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Когда сотрудникам СМИ разрешили поснимать Чекалину и ее адвокатов перед заседанием, сама Валерия лица от камер не прятала, но общаться не стала.
— Сейчас они уйдут, — прошептала ей на ухо адвокат.
Залы в Гагаринском суде маленькие. На заседание пустили послушать всего четверых журналистов. Но и их вскоре выставили — адвокаты Валерии Чекалиной попросили судью закрыть заседание. Потому что на нем должны быть озвучены «некоторые медицинские подробности» состояния здоровья блогерши.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Так что большая толпа журналистов переместилась на улицу, чтобы ждать итога заседания.
И в кулуарах, конечно, по-прежнему обсуждают диагноз Валерии Чекалиной.
— Похожа она на человека с четвертой стадией онкологии?
— А как вы думаете, у нее парик?
Мнения по поводу состояния Лерчек разделились примерно пополам. Многие отмечают ее очевидно болезненное внешнее состояние.
Ожидание решения суда растянулось на несколько часов — свидетелей опрашивали с перерывами. Во время одного из них Луис Сквиччиарини сбегал в ближайшее кафе и вернулся в суд со стаканчиком кофе и большим бумажным пакетом с едой. Аргентинец буквально порхал над своей пассией — целовал руки и влюбленно заглядывал в глаза.
А в зал приглашали все новых и новых свидетелей… Процесс продолжался.
Из суда Лерчек, Луис и адвокаты вышли лишь около 22:00. На вопросы журналистов Валерия Чекалина не ответила. За всех отбивалась лишь одна из защитниц:
- Заседание проходит в закрытом режиме. Комментариев не будет.
Видимо, все предельно серьезно: следующее заседание назначено на завтра - процесс возобновится в 9 часов утра. Но - за закрытыми дверями, прессу в зал не пустят.
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Из суда Лерчек, Луис и адвокаты вышли лишь около 22:00. На вопросы журналистов Валерия Чекалина не ответила. За всех отбивалась лишь одна из защитниц:
- Заседание проходит в закрытом режиме. Комментариев не будет.
Видимо, все предельно серьезно: следующее заседание назначено на завтра - процесс возобновится в 9 часов утра. Но - за закрытыми дверями, прессу в зал не пустят.
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