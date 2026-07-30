Владимир Бортко ответил Украине на заочно предъявленные обвинения: «Отрицаю суверенитет и жду повестку»

Владимир Бортко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Народному артисту России, кинорежиссеру и сценаристу Владимиру Бортко на Украине заочно предъявлены обвинения. Вот что заявил генпрокурор незалежной Руслан Кравченко: «При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлены обвинения российскому режиссеру, сценаристу и бывшему депутату Государственной думы Владимиру Бортко».

В чем же обвиняют режиссера «Собачьего сердца» и «Тараса Бульбы»? В «пропаганде российской военной операции». А также в «отрицании украинского суверенитета».

KP.RU дозвонился знаменитому русскому режиссеру, родившемуся в Москве, но выросшему и возмужавшему в Киеве.

- Владимир Владимирович — вы, и правда, отрицали украинский суверенитет?

- Я и сейчас его отрицаю. Поскольку я с двух лет жил в русском городе Киеве. Ходил там в детский садик. Потом в школу, потом в техникум. Потом служил в армии и вернулся оттуда в Киев. Там женился, родил мальчика, потом учился в институте имени Карпенко-Карого. Закончил его. Потом снял свой первый кинофильм. Потом мне пришлось уехать в город Петербург.

- Все эти события происходили в советской Украине, которая говорила на русском языке?

- Я жил в Киеве, где по-украински никто не говорил вообще. Понятия ни о каком украинском языке не имели ни мои друзья, ни мои девушки, ни мои родственники. Никто не знал украинского. И вся восточная Украина всегда говорила только по-русски. И сейчас почти все украинские солдаты говорят по-русски. Даже у президента незалежной Украины то и дело прорываются русские слова. То есть, мама его научила говорить по-русски. Поэтому я хотел бы освободить этот город от дикой банды. И приложу максимум усилий для этого.

- Генпрокурор Украины полагает, что Бортко призывал к применению против Украины тактического ядерного оружия...

- Я призывал к одному. Я обращался не к Украине. Я обращался к военным. Которые должны были бы прочитать Карла фон Клаузевица. Который говорил: если вы хотите закончить войну — вы должны занять столицу. Чтобы занять столицу, нужно прорывать фронт.

- Наше оружие позволяет все решить?

- Был такой случай, как покорение Мексики Кортесом. Их было несколько сот человек. Им противостояли сотни тысяч индейцев. С прекрасными луками и копьями. А у испанцев были старые пушки. Но пушки сильнее луков, и бабах - и через две недели все было кончено. И сегодня такие «пушки» у нас есть. Я призываю ударить ими — и прорвать фронт, и потом занять Киев.

- Вас тревожит обвинения украинской Генпрокуратуры?

- Я жду повестку от них. С нетерпением. Куда явиться? Что иметь при себе?

- Ну вот вам повестка придет — и что будете делать дальше?

- Буду работать, как работал. Вспоминая о том, что на Байковом кладбище лежат мои родственники, а мне туда не попасть. А очень бы хотелось. И я приложу максим усилий для того, чтобы попасть туда - и поклониться им...