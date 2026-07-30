Группа "Фабрика" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В сети завирусилось выступление группы «Фабрика», которое уже назвали новым «энергосберегающим» танцем (по аналогии с подтанцовкой Татьяны Булановой, ставшей популярной в прошлом году), номером в детском лагере и работой аниматоров.

Ирина Тонева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Речь идет о номере на песню «Море зовет», который представили девушки на одном из столичных концертов. «Если бы не Тонева, подумала бы, что это в провинциально городе слепили группу на какой-то праздник», «Шел 2026 год. Тонева по-прежнему в плену», — написали комментаторы под видео.

"Фабрика" на сцене Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дело в том, что группа «Фабрика» появилась больше 20 лет назад — в декабре 2002 года о ее создании объявил продюсер телевизионного проекта «Фабрика звезд» Игорь Матвиенко. Тогда коллектив из четырех девушек (Ирина Тонева, Сати Казанова, Мария Алалыкина и Александра Савельева) заняли второе место в финале шоу, первой была группа «Корни». Самой первой из «Фабрики» ушла Алалыкина — буквально через несколько месяцев после создания коллектива она забеременела, вышла замуж и приняла ислам.

Классический состав группы "Фабрика". Фото из архива "Комсомольской правды"

Следующей «отвалилась» Казанова — в 2010 году она занялась сольной карьерой. В 2019 году ушла в декрет и не вернулась Савельева — она вышла замуж за актера Кирилла Сафонова, в 2022 году переехала с ним в Израиль, но позже вернулась в Россию.

И только Ирина Тонева, которой в следующем году исполнится 50 лет, остается в коллективе с самого первого дня. В интернете уже давно шутят, что Матвиенко «взял ее в заложники», «отобрал паспорт» и «не дает выступать отдельно».

В разное время в группе пели Екатерина Ли (экс-солистка Hi-Fi), Антонина Клименко, Александра Попова, Мария Гончарук (жена шоумена и телеведущего Дмитрия Хрусталева). Сейчас солистки «Фабрики», кроме Тоневой, конечно, — Валерия Девятова и Екатерина Москалева. Но, как видно по комментариям пользователей, люди узнают только Ирину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая солистка группы "Фабрика" приняла монашество: откровенное признание