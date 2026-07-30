Последние новости об атаке БПЛА на склады Wildberries в российских регионах. Фото: МСЧ по республике Удмуртия

Логистические слады Wildberries вновь были атакованы БПЛА утром 30 июля. Пострадали крупные центры маркетплейса в Пензенской области и республике Удмуртия. Там рано утром началась срочная эвакуация сотрудников компании. На месте до сих пор работают экстренные службы. Пожарные борются с огнем, который разгорелся после попадания дронов в здания.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ АТАКЕ БПЛА НА СКЛАД WILDBERRIES В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 31 ИЮЛЯ

Сообщения об атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области поступили около четырех часов утра. До этого в регионе была объявлена «Ракетная опасность». Дроны ВСУ ударили по логистическом центру. Там началась эвакуация сотрудников. В тот момент в помещениях находилось 226 человек, которые быстро покинули склад.

На место немедленно выехали экстренные службы, а также глава Пензенской области Олег Мельниченко. Он сообщил об одно пострадавшем.

«Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра», - сообщил губернатор.

Тушение пожара на складе Wildberries в Пензенской области

После удара БПЛА на складе начался пожар. Огонь охватил 62 тысячи квадратных метров. К его ликвидации были привлечены два пожарных поезда. А позже прибыл вертолет МЧС России. Воздушное судно способно прицельно сбрасывать воду в воздуха на очаги возгорания.

«Благодаря этому удастся существенно ускорить ликвидацию открытого огня. К настоящему моменту пожар удалось локализовать», - рассказал Мельниченко.

ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ БПЛА НА СКЛАД WILDBERRIES В РОССИИ НА 31 ИЮЛЯ

К счастью, террористическая атака БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области не унесла жизни людей. Но есть пострадавшие. Их оказалось четыре человека. Они сразу же были доставлены в больницы. Трое от госпитализации отказались, один остается под присмотром медиков. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Тем временем Роспотребнадзор выпустил рекомендации для жителей Пензы. Так как дым от пожара мог прийти в город, людям советовали не выходить без надобности из домов и закрывать окна.

В компании Wildberries заявили что логистические цепочки будут перестроены. Сам склад пока не работает.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ АТАКЕ БПЛА НА СКАД WILDBERRIES В РЕСПУБЛИКЕ УДМУРТИЯ НА 31 ИЮЛЯ

Тревожным выдалось утро и в Удмуртии. В республике был атакован БПЛА склад Wildberries в Сарапуле 30 июля 2026 года. Там началась эвакуация людей.

«Сотрудники атакованного объекта эвакуированы. Для иногородних — будет организован трансфер», - сообщила врио главы республики Удмуртия Ольга Абрамова.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова выехала на место пожара. Фото: МЧС по республике Удмуртия

Она побывала на месте и оценила ход работ по тушению огня, который начался после атаки дронами. В настоящий момент борьба с пожаром продолжается. При этом состояние воздуха в норме - пробы Роспотребнадзора не показали превышения опасных веществ.

ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ БПЛА НА СКЛАД WILDBERRIES В САРАПУЛЕ НА 31 ИЮЛЯ

Сначала сообщалось, что пострадавших после атаки БПЛА на слад Wildberries в Сарапуле нет. Но позже стало известно, что погиб один человек.

«Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные служб», - рассказала Абрамова.

Оперативный штаб в Сарапуле. Фото: МЧС по республике Удмуртия

Компания Wildberries сейчас приостановила работу склада в Сарапуле. Налаживается логистика.

В обоих случаях Следственный комитет России завел уголовные дела по фактам атаки БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры.