Они просто милые: ученые дали ответ, зачем люди заводят питомцев

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Зачем люди заводят домашних животных? В городской квартире мышей ловить не надо, да и охранять ее собакой — ну, может быть, смысл какой-то и есть, но все-таки не очень эффективно. Исследователи из Оксфордского университета нашли ответ, причем в неожиданном месте. Они изучили вовсе не людей с их котиками, а высших приматов, в просторечии обезьян. Оказывается, те тоже любят завести живого друга и с ним играть. Это могут быть кошки и собаки, а иногда даже олени и свиньи. Обезьян, конечно, не спросишь, почто тебе питомец, но приматы — простые души, и у них все на лице написано. Статья опубликована в журнале Primates.

И ДАЖЕ РЕПТИЛИИ И ЛЕМУРЫ

Ученые детально проанализировали 427 случаев, когда обезьяны заводили себе друга, а то и нянчились с питомцем, как с ребенком — носили на руках, кормили, в общем, сюсюкались. В список попали приматы, вылизывающие собак, поглаживающие белок, играющие со свиньями, собаками, рептилиями и лемурами. В итоге получилась самая впечатляющая база данных, говоря суровым языком науки, «межвидовых отношений».

Оказалось, что чаще всего так поступают или детеныши обезьян обоих полов, или взрослые самки, но почти никогда — взрослые самцы. И если для приматов-детей питомец — однозначно игрушка, то для взрослых обезьян-женщин — скорее ребенок. За которым положено ухаживать.

ЧЕЛОВЕК НЕ УНИКАЛЕН

И это исследование разрушает миф, будто заводить питомца свойственно только человеку. Дескать мы, цари природы, стоим на вершине биологической пирамиды. А там так одиноко и холодно. И тянет нас к корням, к животным истокам. Вот найти бы верного друга, только поглупее меня, и чтобы не разговаривал. Нет, все вообще устроено не так.

— Долгое время считалось, что люди уникальны в формировании тесных социальных связей с другими видами. Наше исследование показывает, что многие приматы также проявляют любопытство, терпимость и заботу по отношению к животным, которые не принадлежат к их собственному виду, — говорит соавтор исследования, доцент Сирил Грютер.

Исследование ученых разрушает миф о том, что заводить питомца свойственно только человеку. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ

Не верны и картинки из школьного учебника. Вот, распахали древние люди поля и стали хранить урожай в амбарах. Долой первобытную охоту и собирательство. А на урожай, оказывается, претендуют мыши. Побегал человек с палкой, понял, что мышь ему не поймать, и взор упал на кошку. О, иди-ка сюда, мышей ловить будешь.

Или: охотился человек, набегается, бывало, за подстреленной из лука дичью, так, что ноги к вечеру уже не идут. А что это я все сам бегаю? Волк, давай, будешь собакой.

Иными словами, историки и антропологи видели в одомашнивании лишь практический аспект. Куры — чтобы их есть, коровы — чтобы доились (и тоже в пищу сгодится). И этот взгляд вроде бы подтверждается даже этнографией. В классической, докапиталистической деревне каждому в доме, включая животных, была отведена четко очерченная «полезная» роль. Так, с ленивой собакой расправлялись, не думая.

Но наблюдение за приматами показывает, что вся эта голимая полезность появилась позже. Изначально человеком руководили любопытство и игра. Посмотри, какой пушистик. Давай возьмем его в дом. Обезьяны демонстрируют это куда как наглядно. Пользе обезьяне от свиньи или лемура, само собой, никакой нет.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ДРУЖБЫ

Временами новостная повестка взрывается новостью о жестоком обращении с животным. К сожалению, такие случаи есть и у приматов, говорится в исследовании. Так, один бабуин завел себе щенка, таскался с ним, а потом убил. Подобного немного, но есть.

К сожалению, статус «живой игрушки» — он такой, скользкий. Игрушку же можно и сломать. И если человеческого ребенка сызмала воспитывают, «не причиняй боль» (хотя кто воспитывает, а кто и нет), то обезьян-то особо не загружают моральными рамками. Отсюда вывод: если мы, люди, претендуем на некое высшее место в животной иерархии, давайте отвечать за тех, кого приручили.

КСТАТИ

Примером, когда обезьяна вела себя как человек (если не лучше), стала дружба орангутанга Сурьи и старой собаки Роско. Роско пришел к заповеднику (Институт редких и исчезающих видов, Южная Каролина, США) в ужасающем состоянии. Его лучшие годы остались позади. Хозяева выгнали. Пес был худ до прозрачности и болен. Сурья тем временем переживала жесткую депрессию после потери родителей. Животные стали неразлучны. Сурья перво-наперво откормила друга, причем пес был так слаб, что поначалу обезьяна клала ему мягкое печенье прямо в рот. Они вместе купались: Сурья на умела плавать и держалась за Роско как за спасательный круг. Она гуляла с собакой на поводке, «как это делают люди». А иногда они просили слониху Бабблхз покатать их на спине, и та не отказывала. Стоит ли говорить, что Роско преобразился. В самом конце жизни он нашел счастье — и не от человека.

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