Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 31 июля:

1. Новости с передовой: освобождены четыре поселка

2. Одесский военком вымогал топливо

3. Драпатый снял начальника штаба сухопутных войск

4. Варшава не прочь помочь украинским ПВО

5. Евросоюз кинул Киеву 3,5 миллиарда

6. Новый удар по Запорожской АЭС требует возмездия

7. Четыре сухогруза поражены у Одессы

8. На Украине шерстят военкоматы

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 31 ИЮЛЯ

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Юрченково в Харьковской области, Могрицу и Малую Слободку в Сумской области. ВСУ потеряли до 195 боевиков, две бронемашины и четыре автомобиля.

«Южная» группировка войск уничтожила до 155 националистов. Сожжены четыре бронемашины и 31 автомобиль.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 220 военнослужащих. А также три бронемашины, 18 автомобилей, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Центра» освободили Красноярское в ДНР.

Потери — до 350 солдат и офицеров, четыре бронемашины и 11 автомобилей.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: свыше 375 человек, шесть бронемашин и 11 автомобилей.

На счету «Днепра» — до 40 боевиков, 11 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили 13 управляемых авиабомб. Поразили два снаряда HIMARS и 712 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 31 ИЮЛЯ

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Одесский военком вымогал топливо за уклонение

Украинская полиция сообщает: начальник одного из отделов Одесского военкомата требовал полтонны дизельного топлива за снятие военнообязанного с розыска за уклонение от мобилизации. Об этой таксе узнал представитель предприятия, который хотел принять на работу разыскиваемого мужчину и узнать как бы все сделать попроще. Военком угрожал, что если дизеля не будет, то военнообязанного ждут всякие ужасы. По данным нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, каждый десятый руководитель ТЦК областного уровня, за последние четыре года обвинялся или был признан виновным в незаконном обогащении. Так кушать хочется всегда…

Драпатый снял начальника штаба сухопутных войск

Главком ВСУ Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Главком ВСУ Михаил Драпатый снял с должности начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. По данным парламентария, отправленный в отставку генерал считался одним из ближайших соратников экс-главкома ВСУ. Безуглая отметила особую роль уволенного в мобилизационной кампании. По информации нардепа, именно Грузевич был главным идеологом жестких методов призыва — так называемой бусификации. Теперь его самого анти-бусифицировали.

Варшава захотела помочь украинской ПВО

Польский премьер Дональд Туск, которому плевать на Волынскую резню и нацизм на Украине, заявил, что Варшава отправит Киеву очередной пакет военной помощи из-за падения неизвестного объекта на юго-востоке страны. В новый пакет войдут, в том числе, снаряды для зенитных ракетных комплексов. Ранее, после падения неопознанного объекта на польской территории, Туск поспешил выступить на пресс-конференции: «После этого инцидента я вместе с министром обороны буду как можно скорее рассматривать вопрос о выделении дополнительной военной помощи Украине, в том числе ракет для Patriot, если будет такая необходимость». Горбатых выпрямляет только могила.

Евросоюз бросил Киеву новую подачку

В заявлении Еврокомиссии говорится, что Евросоюз направил Киеву новый финансовый транш. Он нужен для приобретения дальнобойных дронов, ракет и шведских истребителей. В сообщении констатируют: «Еврокомиссия сегодня выделила 3,47 млрд евро Украине в рамках военной части финансирования в размере 90 млрд евро». На эти деньги, в частности, Киев сможет купить истребители Gripen. Ну или построить новую дачу в Конча-Заспе.

Удар по ЗАЭС требует возмездия

Центр управления на Запорожской атомной электростанции. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В МИД России так отреагировали на удар Киева по Запорожской АЭС 30 июля: «Решительно осуждаем это нападение, ставшее новым проявлением циничной и опасной политики Банковой, нацеленной на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности данной российской станции». Вопрос: кто это услышал?

Четыре сухогруза поражены у Одессы

Минобороны России сообщило: Вооруженные силы страны поразили четыре сухогруза с военным грузом в портах Одесса и Южный, а также на переходе морем. Также были поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива под Одессой. Ух ты, не вышли из бухты…

На военкоматы обрушились тотальные проверки

«Украинская правда» информирует: Госбюро расследований Украины совместно с генштабом ВСУ начало масштабные проверки в ТЦК (военкоматах). Издание сообщает: «С утра 30 июля правоохранители проводят масштабные проверки в ТЦК областного и районного уровней». Не по чину стали брать?