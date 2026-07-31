Секси + скуффи = ?

Мужчины считают, что хотят заниматься сексом каждый день, пока не встретят женщину, которая хочет заниматься сексом каждый день. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Чем дальше углубляешься в темный лес современных отношений, тем толще партизаны. Всплывают такие проблемы, которых, казалось, в природе быть не может. Хотя не исключено, что о них просто раньше не говорили.

Написали мы недавно о том, почему женщины отлынивают от супружеского долга. И посыпались комментарии. Шквал таких же жалоб, но уже от дам.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ С ПРОЦЕНТАМИ

Фыр-фыр:

Мужчины считают, что хотят заниматься сексом каждый день, пока не встретят женщину, которая хочет заниматься сексом каждый день. И это, дорогая редакция, реальная проблема!

Ни один мужчина не смог потянуть мой темперамент на долгой дистанции. Мне не нужен хоровод ухажеров. Либидо направлено строго на одного человека.

Но всякий раз начинаются отмазки: то я устал, то голова, пятка и т. д. болит, то я смотрю футбол (биатлон, шашки и т. д.), то завтра мне рано вставать…

А у меня с возрастом либидо только выросло, возможно, это связано с окрепшей самооценкой. Чувствую, ждет меня второй развод.

Муж категорически не стал лечить проблемы - ну, как хочет. Но во мне-то жизнь бьет ключом. Да, перед этим ему сломали ребро. Но ребро зажило за пару месяцев, а к комиссарскому телу он по-прежнему не допускает. Топчет в хлам мою самооценку. А я при росте 160 см вешу 52 кило, не пью, не курю, целлюлита нет, волосы - роскошная грива, зубы все свои в количестве 29 штук.

Свекровь посоветовала кормить мужа мясом. Его еще и мясом кормить? За какие заслуги?

Мужские мнения в комментариях разделились. Примерно половина кавалеров осудили и припечатали: такая-сякая, не хочешь понять родного мужа в трудной ситуации. Другая половина понаставила этой даме сердечек и потребовала: «Срочно дайте ваш телефон! Для пояснений».

Инга:

Когда женщине по ночам нужно больше, чем мужчине, это унизительное состояние. Особенно если знаешь, что за дверью есть много желающих и лишь моральные принципы удерживают от измен.

Самое страшное слово для мужчины - «еще». Я бывшему прямо сказала: не будешь ты - будет другой. Он посмеялся. Ну ок. Уехал к своей матери с пакетом трусов, а я нашла другого и оторвалась за всю задолженность с процентами. Теперь выслушиваю от знакомых, что это я должна была смириться и его уважать. А с чего? Я зарабатываю больше, я плачу ипотеку, я работаю по дому больше, я решаю проблемы. От него требовала только ласки и тепла. Но этот хранитель достоинства устроил скандал. Теперь у мамы сидит и не жужжит. Привыкайте к новой реальности, парни.

БУДЬ ДОБР, БОБР

Коза с баяном:

Моя сестра так терпела, но плюнула. Ей 30 лет, она в самом расцвете, а муж раз пять в год по большому одолжению сподобится. Она и худела, и мышцы те самые тренировала, и ребенка пристраивала на выходные... Но нет. Переживала, грозила мужу, что уйдет, а он: да кому ты нужна. Еще и манипулировал: «Секс был? Был! А за это я хочу борщ!» Она сначала отшучивалась: борщ варится на несколько дней. Пока ты его ешь, будь добр, бобр.

А потом перестала терпеть. Встретила мужчину, снова замуж вышла, теперь своей жизнью довольна. Просто люди с одинаковыми потребностями должны жить вместе. Если ты секси, а он скуффи, то вряд ли что-то сложится.

И ведь эта проблема молодеет. Смотрю на сына подруги, ему 21. Девушки нет, пивной живот есть. Ничем кроме компьютерных игр не интересуется. Демографию не с женщин надо начинать поднимать, а мужчин качественных воспитывать. Запретить пиво лет до 30, мальчикам - спорт обязательно. А то какой-то кривой у нас патриархат, за счет женщин.

ГДЕ ТЕПЕРЬ ЗНАКОМЯТСЯ

Макс:

Секс переоценен. Женщины так долго бегали с мыслью, что «вам больше надо, вот вы нас и добивайтесь», что мужчинам стало не надо.

Вика:

Мальчики, мы такими темпами далеко зайдем. Вы зеркалите ситуацию? Ок, мы тоже отзеркалим. Теперь не мы, а вы будете покупать себе кружевные стринги, записываться в спортзал, ходить на курсы повышения квалификации 18+, учиться готовить и создавать уют в доме… А мы будем твердить: незаменимых нет, прояви мужскую мудрость, перетерпи. Сам виноват - ноги не побрил, себя запустил, разговоры только о пирожках, скучно с тобой. А еще будет вам пошлости талдычить, что любой замок продается сразу с набором ключей. Хотите?

У моих дальних родственников до анекдота дошло. Застукал муж жену, так еще и выволочку от тещи получил: «Я тебе свою кровиночку невинной отдала! Почему моя чистая девочка с тобой проституткой стала?»

Сеня из Питера:

Девочки, успокойтесь. Нужны пляски с бубном для настроения - давайте. Но учтите, что вдвоем плясать веселее.

Не все так плохо, как вам кажется. Посмотрите, сколько комментариев оставляют мужчины на маркетплейсах под вашими отзывами, где вы размещаете свои фото в купленном белье. Там же сплошные «ах, какая женщина!». Вот где нынче нормальные люди знакомятся.