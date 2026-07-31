Крестный отец «Ильи Муромца»: исполняется 170 лет Михаилу Шидловскому, благодаря которому появилась отечественная Дальняя авиация

Пробный полет аэроплана «Илья Муромец» в феврале 1913 года. Фото: Н. ПАЩИН/РИА Новости

К сожалению, имя этого созидателя и защитника государства Российского ныне несправедливо забыто. Михаил Владимирович Шидловский - пионер тяжелого самолетостроения, создатель и руководитель эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» в годы Первой мировой войны, ставшей фактическим началом Дальней авиации России. Именно благодаря ему и появились первые в мире тяжелые самолеты - наши, русские!

МЕНЕДЖЕР ОТ БОГА

Михаил Владимирович - человек сколь героической, столь и трагической судьбы. Потомственный дворянин, выходец из древнего шляхетского рода, предки которого верой и правдой служили России.

Генерал-майор Михаил Владимирович Шидловский. Фото: Архив МО РФ

Родился Михаил 1 августа (20 июля по ст. стилю) 1856 года в Воронежской губернии. В 1878 году успешно окончил Военно-морское училище в Санкт-Петербурге. Мичманом участвовал в кругосветном плавании на клипере «Пластун».

После обучения в Александровской военно- юридической академии подал в отставку. Служил в Государственной канцелярии, затем в Министерстве финансов на различных должностях - от делопроизводителя до члена Совета министров, действительного статского советника (1888 - 1902). Такой чин соответствовал воинскому званию генерал-майора русской армии. К всеобщему удивлению Шидловский оставляет эту доходную должность и вкладывает все средства своей семьи в развитие Русско-балтийского вагонного завода (РБВЗ). Предприятие тогда переживало тяжелые времена.

В 1908 году Михаил Владимирович избирается председателем правления РБВЗ и совершает чудо. За счет новых технологий и решения кадровых вопросов предприятие становится прибыльным, получает европейское признание и заказы.

Именно здесь раскрылся талант великолепного организатора. В 1908 году он открыл автомобильное отделение завода. «Руссо-Балты» получили мировую известность. Они побеждали в престижных соревнованиях, завоевывали золотые медали на выставках. Ими стала обзаводиться столичная знать и даже императорская семья.

В конце 1910 года перед размещением военного заказа на РБВЗ было проведено специальное обследование. Оно показало, что почти все узлы и детали своих машин завод изготавливал самостоятельно. Более половины произведенных автомобилей отправлялись в военное ведомство.

«НЕ «ГРАНД», А РУССКИЙ ВИТЯЗЬ!»

Бурное развитие мировой авиации подсказало Шидловскому создать на базе РБВЗ производство летательных аппаратов. В 1910 году в Риге создается авиационное отделение «Руссо- Балта», ставшее вскоре крупнейшим авиационным производством. В 1912 году авиационное отделение завода перенесли в Санкт-Петербург.

На должность главного конструктора Шидловский пригласил молодого и талантливого инженера Игоря Сикорского. В этом же году завод выпустил первый биплан Сикорского. Но глава РБВЗ и главный конструктор уже мечтали о создании большого многомоторного самолета.

Однажды Шидловский предложил Сикорскому «...идею создания такого аэроплана, вернее, воздушного корабля, на котором он мог бы со всей семьей пролететь над Петербургом. Сикорский сначала отказался, но Шидловский предложил вернуться к этому вопросу через несколько дней. Через три дня, придя к Шидловскому, Сикорский сказал, что согласен».

Вот как сам Игорь Иванович вспоминает этот вечер: «Это был романтический вечер 17 сентября 1912 года, когда после множества полетов я в то время участвовал в авиационном конкурсе, пришел в гости к этому человеку - Шидловскому. Я постарался убедить его, что если мы выиграем соревнование, то должны всю призовую сумму направить на построение большого многомоторного самолета. Я несколько раз останавливался, боясь утомить хозяина, но он повторял: «Продолжайте… Продолжайте…» - и я продолжил. Рассказал о возможных характеристиках такого самолета, закончил уже в полночь. Тогда хозяин встал и твердо произнес: «Нет! Давайте делать такой самолет немедленно!» Так решилась участь создания первого в мире тяжелого многомоторного воздушного корабля.

Весной 1913 года из ангара воздухоплавательной роты на Комендантском аэродроме выкатили огромный блестящий аэроплан с двумя моторами на крыльях. Это был первый в мире тяжелый воздушный корабль «Гранд».Шидловский настоял на смене его иностранного названия на русское - «Русский витязь», поскольку он был сделан руками русских рабочих из русских материалов и сконструирован русскими авиаконструкторами.

В дальнейшем в конструкцию внесли серьезные изменения. На нем были установлены четыре мотора, что значительно улучшило летные характеристики. В течение лета Сикорский поставил на «Русском витязе» мировые рекорды по грузоподъемности, продолжительности полета и набору высоты с большим грузом.

16 ЛЕТЧИКОВ И СОБАКА

Успех Сикорского не остался незамеченным властями. Самолет посетил Николай II, осмотрел снаружи, поднялся на борт. «Витязь» произвел большое впечатление на императора. Сикорский вскоре получил от Николая II памятный подарок - золотые часы.

Авиаконструктор Игорь Сикорский демонстрирует Николаю II «Русского витязя». Лето 1913 года. Фото: SDASM Archives

К сожалению, первый в мире тяжелый воздушный корабль просуществовал недолго. В сентябре 1913 года он был разрушен на стоянке Корпусного аэродрома прямым попаданием мотора, который сорвался с пролетавшего биплана. Самолет решили не восстанавливать, а ускорить работу по созданию нового - «Ильи Муромца». В отличие от аскетичного «Витязя» пассажирская кабина нового самолета имела отопление, электрическое освещение, спальни и даже ванную с туалетом. В 1914 году «Муромец» установил мировой рекорд, подняв в воздух 16 человек и одного аэродромного пса по кличке Шкалик.

Венцом испытаний в июне 1914 года стал перелет Петербург - Орша - Киев - Новосокольники - Петербург длиной 2500 км. Так был установлен новый мировой рекорд дальности и продолжительности полета.

Однако Первая мировая война готовила «Муромцу» иную судьбу. Судьбу супероружия.

В кабине бомбардировщика. Фото: Архив Центрального музея ВВС

РОЖДЕНИЕ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ

В мае 1914 года Главное военно-техническое управление Российской армии заключило с РБВЗ контракт на постройку 10 машин, а в конце июля были утверждены боевые отряды воздушных кораблей «Илья Муромец». Использование отдельных самолетов в составе боевых отрядов, приданных фронтам, не принесло желаемого результата. Стояла угроза отказа военного министерства от принятия их на вооружение.

Тогда Шидловский в начале ноября 1914 года направляет военному министру Сухомлинову и Верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу докладные записки. В них он излагает глубинные причины неудачного применения «Муромцев» и предлагает собрать боевые отряды в одну эскадру по примеру морских кораблей.

В декабре 1914 года формируется Управление эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» под командованием новоиспеченного генерал-майора Шидловского. Таким образом, 23 декабря 1914 года официально является датой рождения Дальней авиации России.

Благодаря активной деятельности Михаила Владимировича эскадра получила лучших специалистов, начиная с технического советника Игоря Сикорского и помощника начальника профессора инженерной академии, крупнейшего военного специалиста по конструкции летательных аппаратов В. Ф. Найдёнова. Бортмеханиками принимали инженеров и студентов по личной рекомендации Н. Е. Жуковского.

Уже к февралю 1915 года семь воздушных кораблей с экипажами были готовы к участию в боевых действиях, а 15 февраля выполнен первый боевой вылет. Приказом Верховного главнокомандующего 20 апреля Управление эскадры переименовано в Эскадру воздушных кораблей «Илья Муромец».

Снимок на память с учебной 25-пудовой бомбой. Таких на самолете было несколько. Сикорский - второй слева от бомбы. Шидловский - второй справа. Фото: Архив МО РФ

РАЗГНЕВАННЫЕ НЕБЕСА

Несмотря на действительную военную службу, Михаил Шидловский продолжал руководить «Руссо-Балтом». Без его ведома на заводе не принималось ни одно важное решение. Но любимым детищем оставалось авиационное отделение во главе с Сикорским. Интересы и потребности эскадры соблюдались в первую очередь, иногда даже в ущерб коммерческой выгоде. При этом Шидловский выступал сразу в трех лицах. Он был заказчиком «Муромцев», их изготовителем и приемщиком. Благодаря этой схеме и организаторскому таланту Михаила Владимировича за 14 месяцев войны было произведено 7 (!) типов «Муромца» - от «А» до «Е», создана школа подготовки летного состава, начат серийный выпуск первого отечественного авиационного мотора конструктора В. В. Киреева, благодаря которому возросли технические характеристики самолетов.

«Муромец» стал настоящей летающей крепостью. Бомбовая нагрузка достигла 800 кг. На борту появилось до 8 пулеметов.

Кроме бомбардировщиков, завод строил для эскадры истребители сопровождения, штурмовики и учебные самолеты. Каждый из них был совершеннее предыдущих.

По сути, генерал создал авиацию стратегического назначения. Налеты на неприятельские объекты в глубоком тылу противника наносили значительный ущерб, сеяли панику среди солдат. Когда успехи боевой работы стали очевидными, развернулась массовая постройка новых машин этого типа. Всего на заводе «Авиабалт» было построено 85 аппаратов «Илья Муромец» семи типов, более 50 модификаций. За годы войны потери составили 26 самолетов, из них только одна была боевая, остальные - в летных происшествиях.

Эскадра стала мощным и эффективным боевым средством. В войну она совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн бомб. «Муромцами» было уничтожено 12 вражеских истребителей. Такого соотношения в схватках с истребителями не имеет ни один тип бомбардировщика в мире! 39 летчиков эскадры были удостоены высшей воинской награды - ордена Святого Георгия.

ТТХ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧЕЛОВЕК И САМОЛЕТ

Все эти достижения - результат титанического труда генерала Шидловского. Однако новым властям он оказался неугоден. Временное правительство в 1917-м отправило его в отставку, а большевики в конце 1919 года арестовали вместе с сыном-студентом по обвинению в контрреволюционной деятельности. 16 января 1920 года их расстреляли...

Более 80 лет имя Михаила Владимировича Шидловского находилось в забвении. И все же правда истории восторжествовала. В 2003 году он и его сын были реабилитированы. Военные летчики по праву называют его создателем и первым командующим Дальней авиацией России. Его имя присвоено учебным заведениям и улицам в Воронежской области. Совет ветеранов Дальней авиации издал книгу «Созидатель и патриот Отечества» и видеофильм «Михаил Шидловский. Забвению не подлежит». Его имя носит дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Учреждена памятная медаль Шидловского, которой награждаются личный состав, ветераны Дальней авиации, активисты военно-патриотической работы за высокие показатели в боевой подготовке и общественно полезной деятельности.

Имя и заслуги Михаила Владимировича Шидловского сегодня знают тысячи россиян, а благодаря этой публикации узнают миллионы. Надеемся и верим, что наступит то время, когда это имя будет входить в золотую плеяду выдающихся людей России.

Вспомнить, именно вспомнить о Шидловском в преддверии его 170-летия нам всем обязательно нужно. Потому что о героических временах нашего прошлого, о наших предках помнить надо всегда. Это делает нашу жизнь более осмысленной и ответственной. Особенно необходимо это делать сейчас, в период тяжелых испытаний.

Очень хочется надеяться, что органы нашего государственного управления, наша историческая наука и широкие слои общественных организаций воздадут должные почести Михаилу Шидловскому - замечательному человеку, герою своего времени, созидателю и защитнику государства Российского.