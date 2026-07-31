Супер Купер

Тонкий романтик и поэт в нем легко уживались с дерзким воспитанником интерната - с нелегким характером, упорством, переходящим в упрямство. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Куприянов ушел из жизни прошлой осенью. Последние полтора десятилетия он возглавлял «Вечернюю Москву».

Коллектив «Вечерки» выпустил к юбилею сборник «Наш Купер», посвященный памяти шефа. Купером его называли друзья и ровесники (а за глаза и подчиненные). Прозвище это ему и самому нравилось - часть своих книг выпустил в свет под псевдонимом Александр Купер.

А в детстве он был просто Санькой из Иннокентьевки, дальневосточного села в низовьях Амура. Родился в семье деревенской интеллигенции: мама - учительница начальной школы, отец - капитан. Но рос Санька сорвиголовой, любил подраться. Годы спустя рассказывал нам у костра на сплавах, что за голенищем «кирзовых прохарей» всегда носил финку. Хотя, конечно, не это отличало его от друзей по школе-интернату. Санька любил читать, балагурить в агитбригаде, даже стишки пописывал.

ЖУРНАЛИСТ

После школы пошел по материнским стопам. Поступил в Хабаровский пединститут, но учителем русского языка и литературы так и не стал. Получив в 1972 году диплом, Саша Куприянов устроился не в школу, а на радио и уже через пару лет стал собкором краевой газеты «Тихоокеанская звезда», затем - замредактора «Молодого дальневосточника». Много писал о строительстве БАМа, причем не только в прозе. Восточный участок «дороги века» строили в том числе и бойцы железнодорожных войск. Александр (не знаю, называли ли его уже тогда Купером) написал изящные стихи о девушке, заброшенной волей судьбы вместе с мужем-лейтенантом из Ленинграда в непролазные грязи бамовской стройки. Вот несколько строф из них:

Как вам нравится осень в Ургале?

Вы такую встречали едва ли:

В сентябре первый лед на реке.

Ну, а вы... Вы - увы, не по форме,

Вы в сапожках на модной платформе,

Кружевные перчатки в руке.

Как вам нравится листьев круженье?

Неужели случилось крушенье

Ваших планов и ваших надежд…

РЕДАКТОР

Как нередко бывает, в нем тонкий романтик и поэт легко уживались с дерзким воспитанником интерната - с нелегким характером, упорством, переходящим в упрямство. Зато с талантом и завидной работоспособностью. Последние качества были замечены, и вскоре Куприянов стал собкором «Комсомольской правды» по Дальнему Востоку, а потом - приглашен в Москву, на вожделенный «шестой этаж».

Две пятилетки ударно отпахал в «КП», вырос до ответственного секретаря, стал первым замом главреда «Собеседника» - первого в СССР цветного еженедельника при «Комсомолке». Под занавес перестройки поехал собкором «КП» в Лондон, не зная толком английского, и с нелегкой работой справился. В «КП» он стал универсальным профи высшей пробы.

После «Комсомольской правды» Александр Иванович успел поработать в руководстве многих изданий, включая «Российскую газету» и «Известия», сам создал с нуля несколько новых газет (например, первый качественный русский таблоид - «Экспресс газету»). В трудные для себя минуты возвращался в родную «Комсомолку» - возглавлял в 2010 году Радио «КП». А в 2011-м стал главным редактором «Вечерней Москвы».

Купер был автором доброй половины нашего сплавного фольклора. Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

СПЛАВЩИК

Ну и как не вспомнить совместные сплавы по сибирским и дальневосточным рекам? Всякое на них случалось (а характер у Александра Ивановича был непростой), но вспоминается другое. Он являлся неугомонным моторчиком нашей компании. Умел грамотно ощипать подстреленную утку, правильно разделать пойманную рыбу, приготовить икру-пятиминутку, посвятить салаг в сплавщики и махнуть по этому поводу с весла. Купер был автором доброй половины нашего сплавного фольклора. Умел загнуть байку, как никто другой. Любил ядреные русские частушки, которые здесь мы, к сожалению, привести не можем.

Не сиделось ему дома. Любил рыбалку, дальние походы, сплавы по таежным рекам вместе с друзьями из «Комсомолки». Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПИСАТЕЛЬ

Александр Иванович был мастером не только словца, но и печатного слова. Издал два десятка своих романов и повестей. Написал, подозреваю, еще больше, поскольку писал книги до последнего дня.

Отличительными его чертами были пунктуальность, требовательность и перфекционизм. У него был хороший вкус. Он всегда выглядел не без шика - в шляпе, с шейным платком, с трубкой, пахнущей вишневым табаком, и в сияющих черных лаковых туфлях. Все издания, которые возглавлял Купер, отличались изящным дизайном, говоря по-газетному - макетом. Он умел собрать команду и сделать вместе с ней классную газету. Пахал сам и «упахивал» остальных. В итоге у Александра Ивановича всегда получался фирменный, что называется, штучный товар. Газета-конфетка! Прежде всего потому, что и сам Александр Иванович был штучным человеком. Таких уже не делают.