С августа в личный кабинет в «Госуслугах» автоматически начнут приходить налоговые уведомления. Фото: DimaBelrin/Shutterstock/Fotodom

Кто не работает, тот без индексации

Традиционно с 1 августа небольшая прибавка ждет пенсионеров, которые продолжают работать. Не надо путать ее с индексацией, которая проводится в январе, здесь ситуация другая. За работающих пенсионеров, как и за любых других трудящихся, работодатели переводят страховые взносы в Социальный фонд. Из этих взносов и платятся пенсии.

Рассчитывать на прибавку могут только те пенсионеры, которые имели официальную работу в прошлом году. Таковых у нас около 5,9 млн. Размер прибавки напрямую зависит от зарплаты: чем она выше, тем больше денег дадут. Но есть ограничения - работающему пенсионеру прибавить могут не более трех пенсионных баллов за год. Стоимость одного балла в 2026 году - 156 рублей 76 копеек, поэтому максимальная прибавка составит 470 рублей с небольшим. Чтобы получить этот максимум, работающий пенсионер должен официально получать не менее 57,5 тысячи рублей в месяц.

Вырастет накопительная пенсия

Соцфонд объявил об очередном пересчете с 1 августа накопительных пенсий. Цифры рекордные:

17,3% - для тех, чьи пенсионные накопления находятся в управлении Соцфонда России;

19,3% - для тех, кто участвует в программе софинансирования пенсионных накоплений, направил на пенсию материнский капитал или самостоятельно формировал пенсионные накопления (не через работодателя и не через программу софинансирования).

Поясним, о чем вообще речь.

У части наших граждан, кроме прав на честно заработанную страховую пенсию (раньше ее называли трудовой), есть еще право на накопительную часть пенсии.

Это:

мужчины 1953 - 1966 годов рождения и женщины 1957 - 1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 год;

мужчины и женщины 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2013 год.

Соцфонд объявил об очередном пересчете с 1 августа накопительных пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почему именно они? Потому что так в те годы было устроено наше пенсионное законодательство: взносы перечислялись и на страховую, и на накопительную часть пенсии. Законы изменились, а пенсионные накопления у этих категорий граждан остались. Предполагается, что эти деньги государственная управляющая компания или частный пенсионный фонд куда-то инвестируют и тем самым зарабатывают будущему пенсионеру прибавку к пенсии.

Так вот, у тех, кому эта самая «прибавка» назначена Социальным фондом России (то есть за ваши пенсионные накопления отвечало государство, вы их не переводили в какой-то негосударственный пенсионный фонд), с 1 августа она вырастет на 17,3%.

Есть еще ряд категорий граждан, которые добровольно участвовали и участвуют в разных программах с общим смыслом «помоги себе увеличить пенсию сам». Например, направили материнский капитал на будущую пенсию мамы. В таких случаях «надбавка к пенсии» с 1 августа вырастет сильнее - на 19,3%.

Что у вас с пенсионными накоплениями и есть ли они, проще всего проверить через «Госуслуги». Найдите услугу «Выписка из лицевого счета СФР», закажите этот документ - и все узнаете.

«Мир» льгот

С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в России будет проводиться эксперимент по использованию платежных карт «Мир» для получения социальных льгот. Он касается многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов.

Для участия в эксперименте льготнику надо на портале госуслуг привязать к своему аккаунту карту «Мир» любого банка. После этого все положенные льготы - например, на проезд в общественном транспорте - можно автоматически получать по этой карте. Носить с собой и предъявлять подтверждающее льготы удостоверение будет не нужно.

С 1 августа в России начнется эксперимент по использованию платежных карт «Мир» для получения социальных льгот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Коммерческие организации в эксперименте тоже будут участвовать. Поэтому по привязанной к «Госуслугам» карте можно будет также получать скидки в магазинах и аптеках.

Пока об участии в проекте объявили только три региона: Башкирия, Ростовская и Тюменская области. Если эксперимент признают удачным, то в будущем решение могут расширить на всю страну.

Налоги через «Госуслуги»

С августа россиянам, у которых есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», в личный кабинет автоматически начнут приходить налоговые уведомления. Речь о платежках по транспортному и земельному налогу, налогу на имущество (квартиры, дома), а также НДФЛ в тех случаях, когда гражданин должен что-то внести в казну самостоятельно (то есть этого не делает его работодатель).

Получать «письма счастья» в электронном виде через «Госуслуги» можно было и раньше, но для этого требовалось подать заявление. Теперь ничего подавать не нужно - только платите налоги вовремя.

Для тех, у кого есть личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, ничего не изменится: туда уведомления по-прежнему также поступят.

В бумажном же виде по почте «письма счастья» от налоговой придут тем, кому их никак нельзя отправить в электронном виде: у плательщика нет ни подтвержденного аккаунта на «Госуслугах», ни личного кабинета на сайте ФНС.

Право на бумажный документ, впрочем, у любого гражданина остается: за ним можно обратиться в свою налоговую или в МФЦ.