И робот, сын профессий трудных

Андрей Воробьёв доложил президенту: в Московской области не только вовсю используют искусственный интеллект и роботов, но даже этих роботов разрабатывают и производят. Фото: Пресс-служба Президента РФ

За первое полугодие 2026 года экономика Подмосковья выросла на 30%, доход от налогов - на 27%. Развиваются индустриальные парки, рассказал Воробьёв.

Еще в регионе серьезно занялись роботами - 7 компаний будут производить их для логистических складов и производства.

Президент отметил большую задолженность региона по ЖКХ. Губернатор ответил: идет работа по электроснабжению и газификации, строятся котельные - деньги идут на благо людей.

В Подмосковье действуют 36 мер помощи участникам СВО и их семьям. Всю поддержку получают, не выходя из дома.

- Льготы - это и земельный участок или выплаты, зубопротезирование, такси... Что ребята просили, - заметил Воробьёв.

Еще задача - безопасность жителей от дронов. А для тех, кто все-таки потерял имущество или получил ранение, - солидные выплаты.

В Госсовете губернатор Воробьёв возглавляет комиссию по «экономике данных». Он доложил: вводятся «киберуроки» для детей, а искусственный интеллект внедряется во всех сферах:

- И в школе, и в госуслугах, и «Нейроюрист», когда не человек читает скучные бумаги, а машина. И все, что касается «-здрава»: и рентгеновские снимки мы читаем, и лаборатория автоматизирована.

Построен Детский научно-клинический центр имени Рошаля, там проводится больше 90 операций в день. Скоро начнется строительство центра в Балашихе.

- Обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, - заметил президент. - Миграционный приток большой в области, мощностей не хватает.

Губернатор доложил, что поликлиники не только строят, но и оборудуют всем - от УЗИ до МРТ.

- К 1 сентября мы закончим большую концессионную дорогу, по сути, дублер МКАД. Там будут предприятия - точка притяжения - и удобство для людей, экономия времени, - подытожил Воробьёв.