По сути, Мата Хари была не столько танцовщицей, сколько стриптизершей. Фото: rarehistoricalphotos.com/Global Look Press

7 августа исполнилось 150 лет со дня рождения Маты Хари - танцовщицы, получившей титул величайшей разведчицы.

Как на самом деле звали Мату Хари

Ее имя стало синонимом разведчицы. Ей посвящено множество книг и фильмов. На самом деле она звалась Маргарет Гертруда Зелле. Родилась в семье богатого голландского коммерсанта. Казалось бы, впереди счастливая обеспеченная жизнь. Но отец обанкротился, мать умерла от туберкулеза. Единственный выход из нищеты - удачное замужество. 18-летняя Маргарет внимательно изучала в газетах брачные объявления. Как-то увидела: «Офицер, приехавший в отпуск из Восточной Индии, хотел бы познакомиться с девушкой доброго нрава на предмет женитьбы». Вот он, шанс! Откликнулась. Они поженились. Капитан Рудольф Маклауд был старше супруги на 20 лет. После отпуска его направили служить на индонезийский остров Ява, принадлежавший тогда Голландии.

Жизнь молодоженов не сложилась. Капитан много пил, проигрывался в карты, менял любовниц. И поколачивал жену, срывая на ней зло за то, что не продвигался по службе. Сын умер в два года, дочь часто болела. Единственной отдушиной для Маргарет стали восточные танцы. Вернувшись в Голландию, пара развелась. Маклауд отказался содержать бывшую жену, забрал у нее дочь.

Новая биография Маты Хари

Оставшись без средств, красавица с прекрасной фигурой отправилась покорять Париж. В Европе начала ХХ века возникло увлечение Востоком, мистикой, эротикой, экзотическими танцами. Как раз тогда всходила звезда Айседоры Дункан. «Крестным отцом» голландки стал богатый промышленник Эмиль Гиме, создавший в Париже Музей Востока, получивший его имя. Покровитель был старше на 40 лет. Он и придумал женщине невероятную биографию, а также звучный псевдоним. 13 марта 1905 года в Музее Гиме состоялась ее премьера.

«Я родилась в Индии, в княжестве Джаффатам на берегу Малабара, и принадлежу к высшей касте браминов, - заявила Маргарет со сцены. - Мой отец был раджой, а мать - храмовой танцовщицей. Она умерла при родах. Меня сразу после рождения жрецы положили в золотую купель и нарекли Мата Хари, что означает на хинди «Око рассвета». Мой танец - священная поэма, а каждое движение в нем - слово».

«Священную поэму» она исполняла под чувственную экзотическую музыку. На сцене стояла скульптура бога Шивы. Но главный сюрприз ждал публику в финале. К неистовому восторгу богатых парижан «баядера Шивы» стала сбрасывать с себя одежды, оставшись лишь в бусах и прикрывавших грудь украшениях.

Успех потрясающий! Новость о загадочной восточной красавице мигом разнеслась по Парижу. Народ ломился на ее выступления. «Какой желанной показалась мне эта женщина, как соблазнительны и упруги юные линии ее тела! - восхищался писатель Луи Демар. - Ее чудесные груди прикрыты тонко обработанными металлическими пластинками. Браслеты с драгоценными камнями надеты на запястья, верхние части рук и лодыжки. Все остальное - обнаженное, соблазнительное, бесстыдно голое».

Пресса писала: «Мата Хари - олицетворение поэзии Индии, ее мистицизма, ее страстолюбия». На следующий год начались триумфальные гастроли по европейским столицам. Айседора Дункан раздраженно обозвала соперницу «любительницей, ослепляющей неприкрытой эротикой». «Она просто завидует», - ответила Мата Хари. Она действительно затмила в те годы будущую жену Сергея Есенина, отобрав у Дункан звание первой танцовщицы Европы.

Украденная голова: История казни Маты Хари

Звездная карьера Маты Хари длилась более десятка лет. 13 февраля 1917 года ее арестовала в Париже французская контрразведка как германскую шпионку. Список обвинений был внушительным. «Агент Н-21» передала немцам стратегический «План XVII» французского наступления на германском фронте. План провалился. Предупредила Берлин о наступлении союзников в районе реки Соммы, в итоге они потеряли свыше 600 тысяч солдат и офицеров. Выдала британский морской план, что привело к гибели крейсера «Гэмпшир» с фельдмаршалом лордом Китченером на борту и 17 войсковых транспортов. Раздобыла секретные чертежи нового английского танка, планы обороны Вердена. Сдала 66 французских агентов на территории Германии. И много чего еще натворила.

Суд был закрытым. 25 июля секретарь прочел решение суда: «Именем Республики и французского народа военный суд, признав голландскую подданную, именующую себя Матой Хари, виновной в шпионаже против Франции, постановляет осудить ее к смертной казни». Время-то суровое, шла Первая мировая война.

Мата Хари послала прошение о помиловании президенту Франции Пуанкаре, но ей было отказано. Подобную просьбу правительства Голландии в Париже также отклонили.

15 октября 1917 года Мату Хари расстреляли в Венсенском лесу. Она мужественно встретила смерть, отказавшись от повязки на глаза.

Тело казненной не было востребовано родственниками, его передали в анатомический театр. Голову шпионки забальзамировали в парижском Музее анатомии. В 2000 году голова пропала. Наверняка хранится теперь в частной коллекции какого-нибудь миллионера.

Медовая ловушка куртизанки

- Мату Хари называют танцовщицей. На самом деле она была одной из первых профессиональных стриптизерш в Европе, - говорит политический обозреватель «Российской газеты» Николай Долгополов, историк спецслужб. - А еще считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой Старого Света. В переводе на современный русский - эскортницей. Банкиры, промышленники, политики, коммерсанты, военные готовы были выложить крупные суммы за ночь с нею. И она охотно соглашалась.

Мата могла бы жить долго и счастливо. Но куртизанку сгубила тяга к красивой жизни. Она обожала бриллианты, роскошь. По утрам нежилась в ванне с шампанским. Плюс карты, алкоголь... Денег не хватало. И тогда Мата решила поиграть в шпионаж. Предложила свои услуги германской разведке. Когда началась Первая мировая, ее легко завербовали французы.

Она была близка с руководителями германского генштаба и, как говорят, состояла в интимных отношениях с самим принцем Вильгельмом. Также на ее любовном счету было немало руководителей военного министерства Франции. По современной терминологии разведки то, что вытворяла Мата Хари, именуется «медовой ловушкой»: она выведывала военные секреты в постели.

Русская любовь Маты Хари: штабс-капитан постригся в монахи

Главной (и бескорыстной!) любовью Маты Хари был штабс-капитан Владимир Маслов, воевавший во Франции с немцами в составе Русского экспедиционного корпуса. Они встретились осенью 1916-го в парижском «Гранд-отеле», где Владимир отдыхал, получив отпуск. Куртизанке 40, ему - 21. Несмотря на молодость, Маслов имел три боевых ордена. Неудивительно, что Мата Хари влюбилась в храбреца, годившегося ей в сыновья. Роман длился всего несколько месяцев, в основном в письмах. Потом куртизанку арестовали.

Мата Хари и ее русский возлюбленный штабс-капитан Владимир Маслов. Когда они встретились, ей было 40, ему - 21 год. Фото: Wikimedia Commons

О Мате Хари ходит много легенд, но эта история любви подлинная. Подтверждение я нашел в мемуарах генерала, дипломата Алексея Игнатьева «50 лет в строю». В Первую мировую граф Игнатьев был нашим военным атташе в Париже.

«По установленному порядку моей канцелярии всех посетителей женского пола должен был принимать толстяк Ознобишин, - писал Игнатьев. - И потому я был немало удивлен, когда адъютант Тэсье стал упрашивать меня в виде исключения принять какую-то даму. Она наотрез отказалась идти к Ознобишину и уже третий день сидела в приемной, настойчиво прося пропустить ее в мой кабинет. Фамилии своей она не назвала.

- Ну, впустите, - раздраженно ответил я, но через минуту смягчился, увидев элегантную, очень высокую, хорошо сложенную смуглую брюнетку, непринужденно расположившуюся на моем диване.

- Я безумно влюблена, - без всяких церемоний заявила красавица, - и очень несчастна. Вы не можете себе представить, как мы друг друга полюбили, и только вы один можете рассеять мою бесконечную тревогу за моего любовника.

- Но кто же он такой? - спросил я, терпеливо выслушав все подробности. Сидевшая передо мной героиня романа оказалась отмеченной уже шумной рекламой танцовщицей Матой Хари, а героем - капитан нашего первого полка Маслов.

Историю танцовщицы-шпионки не раз экранизировали. Так, в 2017 году вышел сериал «Мата Хари» (18+). Главную героиню сыграла французская актриса Ваина Джоканте. Фото: Кадр из фильма

- Вот уже неделя, как я не имею о нем известий, и прошу вас сказать мне, где находится его полк. В лагере или на передовых позициях?

Я отговорился неосведомленностью, обещал позвонить в бригаду и просил зайти за ответом через два-три дня. Любопытство Маты Хари меня меньше всего интересовало, но зато я был обеспокоен любовной связью скромного нашего офицера со столь шикарной женщиной. Маслова я отметил еще в Марселе как симпатичного молодцеватого блондина с орденами на груди.

Владимира Маслова в сериале сыграл Максим Матвеев. Фото: Кадр из фильма

Незначительный сам по себе факт моей встречи с Матой Хари представился вскоре в совершенно другом свете. Ей был вынесен смертный приговор. Она была обвинена в шпионаже в пользу Германии, хотя осведомленные люди утверждали, что ее услугами пользовался одновременно дурной памяти капитан Ладу, возглавлявший французскую контрразведку.

Маслов, которого она, по показаниям на судебном следствии, действительно любила, по окончании войны постригся в монахи».

Но до монастыря капитан успел получить во Франции за мужество орден Святой Анны и французский Военный крест, повоевать в Гражданскую с красными в армии Деникина, эмигрировать назад во Францию. Похоронен в Париже 12 июля 1934 года.

КОМПЕТЕНТНО

Слишком яркая и болтливая

- Слава лучшей шпионки в мировой истории - грандиозный миф, - говорит историк спецслужб Николай Долгополов. - Я занимался ее «подвигами» еще в 90-е, в бытность собкором «Комсомольской правды» в Париже. Сошлюсь на мнение офицера английской разведки времен Первой мировой войны Бернарда Ньюмена: «Мата Хари не совершила сотой доли того, что приписывалось ей в романтических произведениях, или одной тысячной части из того, что говорилось в якобы более серьезных книгах».

Передаваемые ею сведения чаще всего оказывались вторичными или вообще смахивали на дезинформацию. Так что больших сумм от противоборствующих разведок она не получала. Напрасно слишком яркая и слишком болтливая куртизанка ввязалась в серьезные шпионские игры. Ремесло соблазнительницы она освоила тоньше, чем секреты профессии разведчика.

- За что же тогда ее расстреляли?

- Военные дела Франции шли неважно. Требовалось успокоить общественное мнение. И тут очень кстати подвернулась заезжая знаменитость. В нужный момент ее умело «подставили», принесли в жертву. Бульварная пресса с подачи контрразведки раздувала образ «коварной шпионки, погубившей целые дивизии французских, английских парней». Вторая причина: представители французской элиты, пользовавшиеся интимными услугами куртизанки, опасались, что эта связь всплывет. Недаром комендант Парижа Массар требовал: «Если эту женщину нельзя расстрелять как шпионку, ее нужно сжечь как ведьму».

Мата Хари была обречена. Наверное, только получив отказ на прошение о помиловании, она поняла, что разведка - совсем не стриптиз. Но было поздно. Ее расстреляли в 41 год.